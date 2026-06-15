태안군의회 김영인 의원, 국민의힘 입당

큰사진보기 ▲무소속으로 4선에 성공한 태안군의회 김영인 의원이 국민의힘에 입당했다. ⓒ 김영인 관련사진보기

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무소속으로 네 차례 연속 군민의 선택을 받은 태안군의회 김영인 의원이 국민의힘에 입당했다.15일 김 의원은 "무소속 4선의 초심은 변하지 않는다"면서 "태안군이 직면한 복합 위기를 극복하기 위해 더 넓은 협력과 정책 실현력이 필요하다"고 입당 배경을 밝혔다.김 의원은 먼저 "무소속으로 의정활동을 이어올 수 있었던 것은 오직 군민 여러분의 지지와 성원 덕분"이라며 "정당에 얽매이지 않고 오직 태안군의 이익을 위해 헌신할 수 있었던 시간은 저만의 큰 자부심이었다"고 군민들에게 감사의 뜻을 전했다.그러나 현재 태안군이 마주한 현안의 무게가 막중한 만큼, 이제는 책임 있는 실천력과 넓은 협력 체계가 필요한 시점이라고 강조했다.김 의원은 "태안군은 인구감소와 지역경제 위축은 물론, 태안화력발전소 단계적 폐쇄에 따른 에너지 전환 대책, 지방소멸 대응 등 생존과 직결된 중대 과제들이 산적해 있다"며 "이러한 현안들은 집행부와 의회, 충남도와 중앙정부, 국회가 함께 힘을 모아야만 실질적인 성과를 낼 수 있다"고 설명했다.이어 "정당의 이름보다 중요한 것은 태안군민의 삶이며, 이번 입당은 군민의 삶을 더욱 제대로 챙기기 위한 선택"이라며 "성일종 국회의원을 비롯해 태안군수 및 태안군의회 의원들과의 협력 기반을 공고히 하여 주요 정책 추진에 속도를 내겠다"고 덧붙였다.마지막으로 김 의원은 "제 정치의 출발점과 기준은 언제나 태안군민"이라며 "국민의힘 소속 의원으로서 태안 발전을 위한 협력의 폭은 넓히되, 의회 본연의 견제와 감시 기능도 책임 있게 수행하겠다"고 밝혔다. 또한 "'아이들이 행복하고, 청년들이 꿈을 꾸며, 어르신들이 존경받는' 태안군을 만들기 위해 더욱 낮은 자세와 큰 책임감으로 분명한 결과를 보여드리겠다"고 강조했다.한편, 김영인 의원은 7명의 군의원 중 이번 선거에서 유일하게 살아남았다. 그동안 태안화력발전소 폐쇄 대책 마련, 지방도 확·포장, 사회적 약자 지원, 보훈 공원 조성 등 지역 숙원사업 해결에 앞장서며 무소속 4선이라는 신화를 만들어 냈다.