무크 '사이' 창간사

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"오직 하나의 종교만이(또는 오직 하나의 문화나 철학만이) 지구의 곳곳에 차고 넘친다면, 신은 그의 피조물을 이러한 정신적 파멸에서 구하기 위해 두 번째 노아의 방주를 마련해야 할 것이다."(타고르)



이제 동일성의 시대, 획일성의 시대는 종말을 고하고 다양함과 차이를 살리는 문화의 시대가 와야 한다고 온 세계의 지성인들이 한결같이 외치고 있다. 그렇다면 인간이 가지고 있는 차이를 가장 크게 살려서 천차만별의 꽃들이 활짝 필 수 있도록 다양성의 길을 터줄 방안은 무엇인가?



그것은 기술문명의 발전도 아니고, 정치적 이데올로기도 아니고, 경제적 시장원리도 아니고, 과학적 추상화도 이성의 보편화도 아니고, 인간 개개인의 독특함과 다름을 있는 그대로 인정해주는 감성에 바탕한 문화적 창의성과 포용력이다. 21세기가 '문화의 세기'가 되기를 기대하는 인류의 염원은 바로 여기에 터하고 있다.



이제는 서양의 중심이 되어 노리는 합리성 일변도의, 존재 일변도의, 기술과학 일변도의 생활태도와 사유방식의 강요는 종말을 고해야 한다. 앞으로는 모든 민족, 모든 나라의 문화가 저마다 독특한 향기와 빛깔을 지닌 꽃들을 활짝 피워 하나뿐인 지구를 아름답게 수놓는 문화다양성의 시대가 열려야 한다.



서양은 더 이상 이 세계의 절대중심이 될 수도 없고 되어서도 안 된다. 서양의 기술문명과 경제 중심의 세계관이 퍼뜨리고 있는 지구 위의 재앙을 똑바로 보아야 한다. 서양은 이제 라도 앞장서서 자신이 지금껏 보려고 하지 않아 볼 수 없었던 사유방식과 생활태도를 다른 문화권의 차이에서 보고 배우려는 겸손한 자세를 가지고 '하나뿐인 지구'가 파멸의 나락 으로 떨어지는 것을 막아야 한다. 이것이 세계화시대를 맞이하여 세계화의 추세에 갈피를 못 잡고 있는 이 땅의 한국인이 가져야 할 문제의식이다.



우리는 더 이상 현대화라는, 세계화라는 미명 아래 서양을 흉내내는 식민지 근성을 벗어 던져야 한다. 탈 서양을 외치고 있는 시대의 분위기를 제대로 읽고 다중심의 다극화시대에 흔들리지 말고 이 땅, 우리의 역사와 문화에 뿌리를 내려 중심을 굳건하게 잡고 우리 스스로 주체적으로 우리의 문제, 세계의 문제를 풀어나가는 '세계 속의 한국인'이 되려고 노력해야 한다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

지식산업사가 2002년 7월 무크 <사이>를 창간했다. '우리말로 학문하기 모임'에서 주관할 것이다. 발행인 김경희, 편집인 이기상, 책임편집 장인숙이다. 지식산업사는 이에 앞서 <우리말 철학사전> 5권을 내는 등 전문성을 보여왔다.창간호에는 '우리말로 학문하기'와 '우리학문의 오늘과 내일' 등 특집을 마련하고 '세계화 시대에 한국지식인의 역할' 등 비중 있는 논설을 실었다.우리말로 학문하기 모임 회장 이기상이 쓴 창간사 '첫 호를 내면서'의 앞부분이다.