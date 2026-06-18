월간 '노동문학' 창간사

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실제로 요즘, 노동자들도 글을 쓰는 사람이

상당히 많아졌습니다. 이름이 드러난 몇몇 사람들 외에도

많은 노동자들이 자신의 생각이나 느낌, 경험을

기록해 두고 있는 경우가 많습니다.

각종 노동조합 회보나 문집, 그리고 문예 행사에 투고되는

작품의 양을 보면 알 수 있습니다.



글을 쓴다는 것은 인간다운 삶을 향한 최소한의 욕구이자

자기 확인이며 타인에게 자신을 알리는 자아 실현의 의미를

가지고 있습니다.

그럼에도 불구하고 정작 자신의 삶을 정직하게 그려 내는

노동자들은 드물다는 데에 문제가 있습니다.

자신의 생각이나 경험이 아니라 지금까지 우리의 눈과 귀를 막고

달콤한 이야기만 속삭이던 사람들의 생각이나 주장을

그대로 자기 것인 양 표현하는 노동자들이 많다는 것입니다.

또 그것을 문학이라고 생각하는 사람들도 많습니다.

이제 각 현장 속에서 조그만 문학 서클들이 많이 생기고 있고

그 속에서 '문학이란 무엇인가?', '노동 문학은 어떤 방향으로

가야 하는가?' 등의 진지한 토론이 이루어지고 있음은



참으로 기쁜 일입니다. 우리는 여기에서 좋은 노동 문학 작품들이

많이 쏟아져 나오길 기대합니다.



월간 <노동문학>은 바로 이러한 배경 속에서 탄생한

최초의 노동자 대중 문예잡지입니다.

보다 유익한 내용, 보다 높은 문학의 향기를 담고 있는 내용,

그러면서도 평범한 노동자들이 누구나 쉽고 재미있게

볼 수 있는 잡지가 없을까?



월간 <노동문학>은 항상 이 점에 유의할 것입니다.



이제 첫걸음을 시작하는 월간 <노동문학>에 많은 성원을 바랍니다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"평범한 노동자를 위한 문예잡지"를 내걸고 1989년 3월에 태어난 월간 <노동문학>은 자문위원 이오덕·박현채·윤구병, 편집장 김영현 체제이고 실천문학사에서 발행했다.권두에 김지하의 창간기념시 '피 풀꽃 속에도'를 게재하고, 이어서 창간사 '평범한 노동자를 위한 문예잡지가 탄생하였습니다'를 실었다. 필자는 밝히지 않았다.<노동문학>은 여름노동학교, 노동자운동학교를 개설하고 노동문학상 제정을 밝히는 등 비전을 제시했다. 창간호에는 김근태·노무현·박현채·윤구병 등의 칼럼과 '사람을 만드는 사람들'의 특집에 박원순·김선옥·임지선 등의 글이 실렸다. 창간사의 후반이다.