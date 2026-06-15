책과 사람들로 가득 찬 축제, 양재천에서 열렸습니다

큰사진보기 ▲2026 강남 책축제강남구립도서관 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 강남 책축제양재천 수변문화쉼터 ⓒ 이용민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 강남 책축제행사 체험 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 강남 책축제가족이 함께 즐기는 축제 ⓒ 이용민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.

초여름 햇살이 내리쬔 지난 13일, 서울 강남구 양재천 수변문화쉼터 일대가 책과 사람들로 가득 찼다. 강남구가 마련한 '2026 강남 책축제'에는 어린이부터 부모, 조부모 세대까지 다양한 시민들이 모여 독서와 체험, 공연을 함께 즐기며 특별한 하루를 보냈다.행사장 입구에 들어서자 알록달록한 축제 현수막과 체험 부스가 방문객들을 맞았다. 강남구립도서관과 지역 독서 관련 기관들이 마련한 부스마다 긴 줄이 이어졌고, 아이들은 손에 풍선을 든 채 체험 공간을 오가며 즐거운 표정을 감추지 못했다.가장 인기를 끈 곳은 어린이 체험 부스였다. 아이들은 형형색색 구슬을 꿰어 팔찌를 만들고, 얼굴에 원하는 그림을 그리는 페이스페인팅을 받으며 축제 분위기를 만끽했다. 문장 키링 만들기와 디지털북 체험, 블록 놀이 공간에도 가족 단위 방문객들의 발길이 끊이지 않았다. 체험에 참여한 어린이들은 저마다 완성한 작품을 자랑하며 기념 사진을 남겼다.대형 컬러링 공간도 축제의 명소가 됐다. 커다란 도안 앞에 선 아이들은 색연필과 사인펜을 들고 자유롭게 그림을 채워 나갔다. 하얀 도화지가 점차 형형색색으로 물들어 가는 모습에 부모들도 함께 참여하며 웃음꽃을 피웠다.강남구립도서관 부스에서는 지역 주민들이 가장 많이 읽은 도서를 소개하고 독서 관련 체험 프로그램을 운영했다. 도서관 이용 통계를 한눈에 보여주는 전시물 앞에서는 시민들이 발걸음을 멈추고 관심 있게 살펴봤으며, 부채 꾸미기와 책갈피 만들기 체험에도 많은 사람들이 참여했다.행사장 중앙 라이브 스테이지에서는 공연과 강연이 이어졌다. 찾아가는 인문학 콘서트와 작가와의 만남, 재즈 트리오 공연 등이 진행되며 책 축제를 의미 있고 풍성하게 만들었다. 무대 주변에는 공연이 펼쳐졌고 구민들은 공연을 감상하며 즐기는 모습이었다.축제 곳곳에서 진행된 코인 이벤트도 큰 호응을 얻었다. 체험 프로그램에 참여해 모은 코인으로 기념품을 교환할 수 있어 어린이들의 참여 열기가 높았다. 행사장 곳곳을 누비며 미션을 수행하는 가족들은 놀이공원에 온 듯이 즐거워했다.무더운 날씨에도 양재천 산책로를 따라 조성된 부스에는 방문객들의 발길이 꾸준히 이어졌다. 책을 매개로 한 체험과 공연, 전시가 어우러지며 독서가 더 이상 조용한 공간에 머무는 활동이 아니라 모두가 함께 즐기는 문화 축제임을 보여줬다.