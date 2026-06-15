사람과 예술이 만난 축제... '천년 읍성'에 스며들다

큰사진보기 ▲퍼레이드극단 봄의 대형 인형극팀과 지역 단체, 주민들이 함께한 '또봄면천 퍼레이드'가 면천읍성 남문에서 객사까지 행진하며 면천의 역사와 문화, 공동체의 가치를 축제 속에 담아냈다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲연극 공연팀과 함께 퍼레이드에 참여한 극단 봄,쏘왓놀라,리타이틀,윤택과 함께 행렬의 흥을 돋우며 관람객들의 발길을 사로잡았다.이어 거리예술단의 신나는 연주와 퍼포먼스가 이어지자 당진시 주민과 관광객들은 박수와 환호로 화답하며 축제를 함께 즐겼다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲팀 퍼니스트의 거리극 '체어테이블, 체어' 공연이 펼쳐지고 있다. 배우들은 공을 활용한 역동적인 퍼포먼스로 관객들과 소통하며 축제의 흥을 더했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인디어니언의 '별이 빛나는 밤' 프로그램이 진행되고 있다. 부모와 아이들은 작품을 감상하고 체험에 참여하며 예술과 함께하는 특별한 시간을 보냈다. ⓒ 김정아 관련사진보기

천년의 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 면천읍성이 초여름 주말, 사람들의 발걸음으로 다시 활기를 되찾았다. 충남 당진시와 당진문화재단은 지난 13일부터 14일까지 이틀간 면천읍성 일원에서 문화예술관광형 축제 '2026 또봄면천'을 개최했다. 이번 축제는 당진시가 주최하고 당진문화재단이 주관했다. 면천의 역사와 문화, 예술을 시민과 관광객들에게 선보이는 자리로 마련됐다.이번 축제는 공연과 전시, 체험, 관광 프로그램을 면천 읍성 곳곳에 배치해 방문객들이 자연스럽게 마을을 둘러보며 축제를 즐길 수 있도록 꾸며졌다. 성곽길을 걷다 보면 거리공연을 만나고, 골목을 돌아서면 전시와 체험 프로그램이 이어졌다. 전국 각지에서 찾아온 관광객들은 정해진 공연장에 머무르기보다 면천의 골목과 문화 공간을 천천히 걸으며 마을이 품고 있는 역사와 이야기를 함께 만났다. 축제를 즐기는 사이 관람객들은 어느새 여행자가 되어 면천의 풍경과 사람들 속으로 스며들어 면천의 시간을 함께 걸었다.'2026또봄면천' 축제 첫날인 지난 13일 오후, 면천읍성의 오래된 골목과 성곽길은 야외 무대로 변했다. 면천읍성 남문 앞에서 출발한 행렬은 장청과 면천창고를 지나 객사까지 이어지며 마을 곳곳에 축제의 활기를 불어넣었다. 아울러 또봄면천 퍼레이드는 면천의 역사와 문화, 예술을 한데 엮어낸 거리예술 공연으로 펼쳐졌다. 지역 예술인과 주민, 관광객이 함께 행렬에 참여해 면천만의 이야기를 만들어 갔다. 퍼레이드는 단순한 볼거리를 넘어 지역의 정체성과 공동체의 가치를 공유하는 참여형 문화예술 축제로 의미를 더했다.퍼레이드가 골목길을 따라 이어지자 주민들은 모두 나와 손을 흔들고 박수를 보냈다. 아이들의 웃음소리와 관람객들의 환호가 어우러지며 면천읍성 곳곳이 축제의 활기로 가득 찼다. 이어 대형 인형극단 '봄'의 캐릭터와 지역 예술인 면천면위원장 이영호, 축제위원회 부위원장(박연규,오수권,이재열,임승진,호선기), 예술감독 계명국, 사무국장 김현길, 재무관 윤정선, 면천면행정복지센터,면천면청년소통간 나래센터, 김기재 당진시장과 당진시 주민, 관광객들이 함께 행진 하며 면천의 골목을 거대한 축제 무대로 만들었다.이날 오후 8시 30분부터 진행된 드론라이트쇼 '천년 전 기적을 다시 만나다'는 1000대의 드론이 음악에 맞춰 밤하늘을 수놓으며 축제의 절정을 장식했다. 이번 드론쇼는 면천의 대표 설화인 '면천 은행나무 이야기'를 바탕으로 꾸며졌다. 고려 개국공신 복지겸의 딸 영랑이 병을 앓자 아버지가 직접 은행나무를 심고 정성을 다해 돌본 끝에 건강을 회복했다는 이야기는 지금도 면천 사람들에게 소중한 전설로 전해지고 있다. 무엇보다 밤하늘 위에 은행나무와 꽃, 면천읍성의 모습을 차례로 그려냈다.무엇보다 13일~14일, 축제 기간 동안 면천읍성 일원에서는 로이킴, 카더가든, 스윗소로우, 악단광칠, 거리극-리타이틀, 썬샵서울, 별이빛나는 밤-인디어니언 등 다양한 장르의 공연이 이어졌으며, 거리예술 공연과 아트마켓, 어린이 체험 프로그램, SNS 인증 이벤트도 함께 운영돼 가족 단위 방문객들의 적극적인 호응을 얻었다.아울러 전시 프로그램도 눈길을 끌었다. 임상준 작가의 '고양이의 산책 with 임상준', 면천읍성 안 그미술관에서 열린 김승근 초대전 '花·草·幻·想(화·초·환·상)'은 면천의 골목과 문화 공간을 예술과 연결하며 색다른 즐거움을 선사했다. 관람객들은 전시장을 따로 찾아가는 대신 마을을 거닐며 자연스럽게 예술 작품을 만날 수 있었다.무엇보다 이번 축제는 공연을 보고 돌아가는 일회성 행사를 넘어, 관람객들이 면천의 골목을 걷고 역사와 문화를 함께 체험하며 지역을 깊이 있게 경험할 수 있는 문화관광 축제의 가능성을 보여줬다는 점에서 의미를 더했다. 면천의 골목을 걷고, 지역의 이야기를 듣고, 공연과 전시를 함께 즐기는 과정 자체가 하나의 여행이자 문화 체험이 됐다.대덕초등학교의 한 5학년 학생은 "13일에 부모님과 함께 왔다가 재미있어서 다음 날 또 축제장을 찾았다"며 "색칠 체험도 하고 공연도 보면서 이틀 동안 정말 즐거운 시간을 보냈다"고 말했다. 이어 "면천읍성에 즐거운 공연과 체험 거리가 많은 줄 몰랐는데 가족과 함께 여행 온 기분이 들었고, 퍼레이드와 드론쇼가 가장 기억에 남는다"고 전했다.이어진 메인무대에서는 오는 10월 결혼을 앞둔 예비부부 서민경·김현승씨에게 특별한 순간이 선사됐다. 두 사람은 "스윗소로우의 사인을 받기 위해 1집 CD를 가져왔는데 무대에 올라 직접 축하를 받는 행운까지 얻게 됐다"며 "관객들 앞에서 '좋겠다'를 축가처럼 불러주셨는데, 마치 우리를 위한 결혼 선물을 받은 기분이었다"고 말했다. 이어 "결혼식보다 먼저 받은 축하 선물 같아 더욱 특별했고, 오늘의 감동은 평생 잊지 못할 것 같다"며 환하게 웃었다.당진문화재단의 한 관계자는 "또봄면천은 천년의 역사를 품은 면천의 문화유산과 지역 예술을 현대적 감성으로 풀어내 시민과 관광객이 함께 공감하고 즐길 수 있도록 기획한 축제"라며 "앞으로도 면천만의 고유한 역사와 설화, 문화자원을 바탕으로 지역의 정체성을 살리는 문화 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 전국적인 문화예술관광 축제로 성장 시켜 나가겠다"고 밝혔다.