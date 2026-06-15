2026년의 창신동을 기록하다... '사라져가는 것에 대한 아쉬움'

큰사진보기 ▲<사진전도 전이다: 창신전> 포스터 ⓒ 창신전 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉제공장들을 밀착취재한 정채령 작가의 사진들 ⓒ 윤준식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲류나영 작가는 창신동 골목의 서정적 매력을 표현한다 ⓒ 윤준식 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시장에서 만난 이규현, 이정주 작가. 배경의 사진들은 이정주 작가의 작품이다. ⓒ 윤준식 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시와 함께하는 다양한 굿즈 판매도 창신책방을 통해 진행되었다. ⓒ 윤준식 관련사진보기

큰사진보기 ▲6월 20일부터 시작되는 <제4회 후지필름 포토페스타 2026 - 인터내셔널: 사이의 시간> ⓒ 후지필름 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시사N라이프에도 실립니다.

지난 5월 30일부터 6월 7일까지 사진작가 6명이 서울 창신동의 일상을 기록한 사진전 <사진전도 전이다: 창신전>이 창신동 소재 대한상공인단(서울 종로구 창신길 55, 2층) 공간에서 진행됐다. 이들은 후지필름이 진행하는 서울 기록 프로젝트 <천개의 카메라> 13기에 참여한 작가들이다.채석장과 골목길 풍경, 지하 봉제공장, 오래된 이발소 등 무심코 지나칠 수 있는 창신동의 장소들과 그 속에서 살아가는 이들의 모습들을 하나하나 기록했다.전시의 주축은 정채령, 류나영 작가다. 특히 정채령 작가는 수개월에 걸쳐 창신동을 드나들며 봉제공장들을 밀착 취재했다. 거절당하는 게 일이라고 할 정도였지만 공장 사장님과 천천히 신뢰를 쌓아가다 보니, 쉽게 담을 수 없는 장면들이 포착됐다.미싱을 멈추고 렌즈를 응시하는 표정은 40년 전 전라도와 강원도에서 올라온 청춘들이 골목 어딘가에서 인생의 황혼을 마주하고 있음을 보여준다. 이번 달까지만 운영하고 다른 일을 찾겠다는 공장 사장님의 담담한 모습은 산업의 흥망성쇠를 여실히 설명한다.류나영 작가는 시멘트 틈새를 뚫고 피어난 민들레와 낮은 창문 틈으로 새어 나오는 불빛 같은 창신동 골목의 서정을 카메라로 표현한다.빠르게 걷다 보면 그냥 지나쳤을 장면들이, 작가의 시선을 통해 조용한 위로의 모습으로 다가온다.최용수 작가는 창신동의 계절에 주목했다. 골목과 계단, 벽과 화분, 그 위로 오가는 사람들의 움직임 위에 봄이 천천히 번지는 순간을 담으며 익숙한 동네가 가장 부드럽게 빛나는 계절의 표정을 렌즈로 기록했다.백호삼 작가는 창신동 폐채석장을 멀리서 망원으로 포착했다. 한지에 특수인화해 수묵화 같은 독특한 질감을 더했다. 가까이 다가가면 돌과 흙의 집합일 뿐인 절벽이지만, 멀리 물러서면 큰바위얼굴처럼 또 다른 형상을 드러낸다.보는 각도와 빛의 움직임에 따라 연인의 옆얼굴처럼 보이기도 하고, 솟구친 파도가 굳어버린 순간처럼 읽히기도 한다.이정주 작가는 어린 시절 약 10년을 창신동에서 보낸 인연으로, 고향을 기록한다는 마음으로 작업에 임했다. 50년 넘게 자리를 지켜온 노포인 태양이발관을 기록으로 남기는 한편, 채석장전망대 카페낙타에서는 창신동을 내려다보며 놀라워하는 외국인 관광객의 모습을 포착했다.오래된 동네를 처음 발견하는 이방인의 시선과, 동네를 오래 지켜온 사람의 시선이 함께하는 공간을 필름 카메라를 이용해 독특한 색감으로 풀어냈다.이규현 작가는 낙산공원에서 내려다본 해질녘 창신동 전경을 '유토피아 창신'이라는 제목으로 출품했다. 해가 지기 전 낙산공원 위에서 본 창신동은, 계단식으로 층층이 이어진 지붕들이 마치 부산의 산동네를 연상시켰다.서울 태생인 그에게 창신동은 사라져가는 것에 대한 아쉬움을 담은 공간이다. 빠르게 변해가는 도시 속에서 아직까지 남아 있는 것들을 마치 한 폭의 회화처럼 담았다.이번 전시 제목 <사진전도 전이다>는 창신골목시장을 비롯해 동네 곳곳에서 만날 수 있는 음식 '전'에서 착안했다.여러 재료를 한데 모아 하나의 전을 부쳐내듯, 여섯 작가의 시선이 모여 하나의 사진전을 이뤄냈다.이번 전시는 종료되었지만, 오는 6월 20일부터 28일까지 서울 용산구 노들갤러리에서 열리는 <제4회 후지필름 포토페스타 2026-인터내셔널:사이의 시간>을 통해 동일한 작품의 전시가 이어질 예정이다.