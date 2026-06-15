세상과 나를 위한 '선한 야망'을 말하다

큰사진보기 ▲<모럴 앰비션> 뤼트허르 브레흐만 저, 이정민 번역, 2026, 인플루엔셜 ⓒ 인플루엔셜 관련사진보기

"선한 야망은 세상을 극적으로 개선하겠다는 의지다. 기후변화나 부채, 극심한 불평등이나 다음에 발생할 팬데믹 등 시대적 난제를 해결하는 데 커리어를 바치겠다는 마음이다. 변화를 만들고 나아가 실로 중요한 유산을 구축하겠다는 갈망이다." - p.26 <모럴 엠비션>

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"죄책감이나 부끄러움이 아닌 열정과 삶에 대한 기쁨이 당신을 움직이게 해야 한다. 완벽해지려 하는 대신 야망을 품어라. 그거면 언젠가 지금 모습 그대로도 괜찮다고 여겨지는 지점에 이를 것이다."



-p. 356 <모럴엠비션>

사회 갈등이 극에 달하고 있다는 사실은 그러한 지적조차 지루한 상식이 되었다. 게다가 이러한 사회 갈등이 비단 한국만의 문제가 아니라 전 세계 모두의 문제라는 점 역시 이제는 자명한 사실이다.이 가운데 사회 구성원 개인들이 느끼는 좌절감과 분노는 커지고 있고, 곧 사회 신뢰 붕괴라는 현상으로 이어져 갈등 해소 방안 자체가 사라지고 있는 게 아니냐는 우려도 존재한다. 전술한 배경 속에서 어쩌면 당연한, 그래서 가장 의외인 주장으로 주목을 받았던 책이 바로 뤼트허르 브레흐만의 <휴먼카인드>이다.저자는 <휴먼카인드>를 통해 인간의 본성이 선한 존재임을 주장하며 미디어들이 이러한 인간의 선한 본성을 가리고 있음을 지적한 바 있다. 저자는 인간의 선한 본성을 믿고 이 지점부터 우리가 인지해야함을 수많은 사례를 통해 주장했다. 다만 <휴먼카인드>의 경우 인간이 선하다는 주장 이후, 그러니까 우리의 '미래'에 대한 이야기는 크게 담겨있지 않았다. 그 공백을 채워줄 신간 <모럴 앰비션>(2026년 6월 출간)이 출판되었다.저자는 이번 신작 <모럴 앰비션>을 통해 세상을 바꾸어 나갈 수 있다고 주장한다. 우선 저자는 노예제 철폐 운동에 투신했던 토마스 클락슨(Thomas Clarkson)의 이야기를 전하며 논의를 시작한다. 토마스 클락슨은 학교 과제를 수행하던 중 당시 당연하게 여기던 노예 제도에 대한 본질적 의구심을 품게 되었다. 토마스 클락슨은 아무리 깊게 고민을 해도 노예제도는 분명히 잘못된 제도라는, 당시로는 매우 혁명적인 결론을 갖게 되었다. 그리고 그는 노예제도 철폐 운동에 투신하게 되었다. 그저 노예제도가 잘못 되었으니 이걸 바꾸어 나가는 게 옳다는 판단 때문이었다. 그렇게 토마스 클락슨은 평생에 걸쳐 노예제도 철폐 운동의 핵심 인물로 살아가게 되었다. 여기서 저자는 토마스 클락슨의 투신은'선한 야망(moral ambition)'에서 비롯되었다고 주장한다.저자는 '내가 문제를 해결해야 한다'라는 선한 야망(moral ambition)을 품은 영웅의 행동을 통해 세상이 충분히 바뀔 수 있다고 주장한다. 물론 세상을 바꾸는 과정 속에서 개인은 지칠 수밖에 없다는 점 역시 인정한다. 다만 저자는 엑셀 속 숫자와 씨름을 하면서도 지친다는 감정과 세상을 바꾸겠다는 선한 야망(moral ambition) 과정에서의 지치는 감정 중 무엇이 삶에서 더 큰 행복일지 고민해볼 것을 저자들에게 권한다.또한 저자는 세상을 바꾸는 선한 용기라는 것이 우리가 생각하는 세상의 보편적 성공 공식과 크게 다르지 않다는 점을 간접적으로 제시한다. 예를 들어 세속의 성공 역시 소수의 영웅적 사고와 행동주의자들이 획득할 수 있듯 더 나은 세상을 위한 행동 역시 소수의 용기 있는 사람들이 나선다면 성공할 수 있다는 것. 저자는 또한 용기 있는 소수가 행동을 개시하면 인간 본성은 선하기에 그 용기가 전염되어 나갈 수 있다는 점 역시 사례로 제시한다.이 책이 갖는 힘은 무너져 버린 인간에 대한 신뢰를 되살리는 사례들을 제시하는 데 있다. 다만 이미 평범한 사회에 배신을 많이 당한 보편적 독자들에게는 허황된 이야기로 들릴 수도 있다. 이에 대해 저자는 자신의 주장에 허점이 있다는 점 역시 외면하지 않는다. 저자는 세상을 바꾸고자 하는 용기를 낸 이의 삶이 아주 고단할 수도 있다는 점도 제시한다.이 지점에서 책의 제목이기도 한 '선한 야망(moral ambition)'을 두 가지로 나누어볼 필요가 있다. 저자는 선한 야망 중 '선한(moral)'의 개념은 전작 <휴먼카인드>를 통해 입증했다. 인간의 본성은 선하며 우리는 이를 믿어야만 한다는 게 전작의 주제 의식이었다. 그리고 야망(ambition)이라는 개념이 이번 신작 <모럴 앰비션>의 주제 의식이다. 세상을 더 나은 공간으로 만들기 위한 용기를 지닌 사람은 일종의 야망을 가지고 나아가야 한다는 게 그의 조언이다. 그리고 그 야망은 인간이 선한 본성을 가진 존재이기에 현실이 될 수 있다는 주제를 전작 <휴먼카인드>와 신작 <모럴 앰비션>을 통해 제시하고자 한 것이다.마지막으로 저자는 이러한 '선한 야망(moral ambition)'을 세상이 아니라 자신을 위해서라도 지녀야 한다고 주장한다. 번아웃이 올 수밖에 없는 인간 존재가 자신의 삶을 더 사랑할 수 있게 만다는 건, 선한 본성에 맞는 옳은 삶을 사는 게 하나의 방법임을 말하고자 했던 것이다.