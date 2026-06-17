[단독] 국정원도 여인형의 합수부 계획 반대했다

▲2022년 10월 26일 여야 의원들이 서울 내곡동 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회의 국정원에 대한 국정감사에 참석하기 위해 청사에 들어서고 있다. ⓒ 국회사진취재단 관련사진보기