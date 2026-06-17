[단독] 국정원도 여인형의 합수부 계획 반대했다

여인형 전 국군방첩사령관 주도로 작성된 12.3 내란을 사전 준비했다는 의혹을 받는 문건을 국가정보원이 검토한 뒤 문제가 있다고 판단해 수정 의견을 제시한 것으로 확인됐다. 여인형 전 사령관 계획에 국정원이 제동을 걸었던 정황이 확인된 건 이번이 처음이다.
<오마이뉴스> 취재를 종합하면, 국정원은 2024년 6월말 조태용 원장 명의로 국군방첩사령부에 사실상 항의하는 성격의 공문을 보냈다. 방첩사가 6월 초 국정원에 이른바 '전시 계엄사령부 합동수사본부 운영계획 개정안'을 보냈는데, 국정원이 검토 의견을 달아 회신한 것이다.
국정원 공문에는 전시 합수부 운영계획 중 일부 내용에 문제가 있어 수정해야 한다는 취지의 의견이 담긴 것으로 알려졌다. 특히 국정원이 문제로 지적한 내용은 합수부 정보라인에 국정원 인력을 파견하는 부분으로, 국정원은 수정안도 제시한 것으로 파악됐다. 이는 여 전 사령관이 방첩사령관 부임 직후인 2024년 1~2월부터 밀어붙인 전시 합수부 운영계획 개정안에 국정원조차 동의하기 어려웠던 것으로 해석할 수 있는 정황이다.
종합특검(특별검사 권창영)은 최근 국정원 공문을 확보한 것으로 파악됐다. 특검은 여 전 사령관과 방첩사가 윤석열씨 비상계엄 선포에 대비해 전시 합수부를 기존 수사기관 연락망 공유 체제에서 대규모 수사인력 파견 형태로 바꾸려 했다는 의혹을 수사 중이다.
탄력받는 내란 사전 준비 의혹 수사
앞서 특검은 여 전 사령관이 내부 반발에도 불구하고 전시 합수부 개정 작업을 밀어붙인 정황도 확보한 상태다. 이 문건 작업에는 여 전 사령관과 함께 방첩사로 들어온 일명 '용현파' 김철진 전 국방부 군사보좌관과 소형기 전 참모장(소장·현 육군사관학교장)도 관여한 것으로 알려졌다.
특검은 ① 여 전 사령관이 합수부 운영계획 유관 부서 실무자들을 소집해 회의를 열었으나, ② 사령관 주관 회의에 참석한 실무자들이 "합수부 계획은 수사·정보 기관을 조정·통제하는 것이지 대규모로 인력이 모이는 게 아니다", "여러 기관에서 파견된 인력이 방첩사로 모이는 게 적절하지도 않고, 오해의 소지도 있다"라고 반발한 내용을 파악했다. 이 같은 하급자들의 반발에 여 전 사령관이 화를 내며 회의 도중 회의장을 박차고 나간 사실도 확인했다.
2024년 1월 22일 방첩사가 합수부 편성안 운영예규 문건을 작성해 해양경찰을 합수부 구성 기관으로 갑자기 끌어들인 점도 특검 수사선상에 올랐다. 애초 합수부는 방첩사, 국정원, 경찰청, 군사경찰로만 이뤄졌다.
운영예규에는 비상계엄 선포 시 구성되는 합수부의 임무와 조직, 유관기관에서 파견받을 인원 등에 대한 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 특히 운영예규 생성 전후로 여 전 사령관이 충암파 안성식(당시 해양경찰청 정보외사국장), 이상민(당시 행정안전부 장관)과 만난 정황도 드러난 바 있다.
특검은 이러한 정황 등을 토대로 방첩사가 12.3 내란에서 합동체포조를 편성해 국회로 출동시켰던 만큼 합수부를 통해 직접 지휘할 수 있는 대규모 파견 인력을 확보하려던 것은 아닌지 의심하고 있다.
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