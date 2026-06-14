이적성 판단은 이제 시민이 내리자

큰사진보기 ▲권오헌독서상의 웹포스터이적성 여부를 시민사회가 판단하자는 취지를 담고 있는 독서운동이다. ⓒ 양심수후원회제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲권오헌 선생의 생전 모습 ⓒ 민병래 관련사진보기

정의·평화·인권을 위한 '양심수후원회(이하 양심수후원회:회장 김혜순)'가 국가보안법에 맞서 새로운 형태의 시민참여형 독서운동을 추진한다. 바로 제1회 '권오헌 독서상 - 독후감을 부탁해!'가 그것이다. 이번 행사는 사상·표현·출판의 자유를 확대하고 '국가보안법 제7조(찬양·고무 등)' 폐지에 관한 공감대를 널리 마련하기 위해 기획되었다.양심수후원회가 이 행사를 기획한 건, 이정훈 통일시대연구원이 저술활동으로 탄압받고 있기 때문이다. 검찰은 그가 쓴 <87, 6월 세대의 주체사상 에세이>와 <북 바로알기 100문 100답>을 이적표현물이라고 규정하여 2021년 기소했다. 이정훈은 불구속으로 재판받던 중 2025년 11월 14일 징역 5년을 선고받고 법정 구속되고 말았다. 그는 올해 4월 14일 보석으로 풀려났으나 항소심이 진행 중이어서 완전히 굴레를 벗지 못했다.그런데 이적표현물이라고 낙인 받은 <주체사상 에세이>는 이정훈이 두 번째 징역을 살던 2008년 감옥 안에서 집필해 2018년 출간되어 지금도 교보문고나 알라딘에서 판매되고 있다. "오늘 주문하면 내일 도착한다"라는 친절한 안내 문구까지 있다. 국가보안법의 확대 적용을 바라는 것은 아니지만 이 저작물이 진정 이적표현물이라면 검찰은 '교보문고'의 책임은 방관하는 셈이니 모순이 아닐 수 없다.더 근본적인 문제는, 국가보안법이 여전히 사상의 자유를 옥죄며 해석과 적용을 국정원과 검찰이 독점하고 있다는 사실이다. 이정훈 연구원은 "가난을 대물림하는 것보다 분단을 대물림하는 것이 가장 큰 괴로움"이라는 소신으로 살며, 통일을 위해서는 북녘 사람이 지닌 가치관과 신념을 이해하는 것이 중요하다고 바라보았다. 또 이정훈은 최근 북이 두 개의 국가론을 내세우는 변화에 대처하기 위해선, 분단을 전제로 하여 만든 헌법을 평화헌법으로 바꾸고 남북 양측이 불가침조약을 체결하자고 주장하고 있다. 그의 제안 어디에도 남북 양측의 긴장을 격화하고 한반도에서 전쟁의 불씨를 일으키려는 요소가 없다. 평화와 공존을 위해 한반도 주민의 지혜와 상상력을 모아보자는 게 기본 취지라고 볼 수 있다.양심수후원회가 추진하는 제1회 권오헌 독서상 - 독후감을 부탁해!는 바로 이 지점에서 출발하고 있다. 변화된 남북관계에 비춰볼 때 한반도평화공존을 위해선 적대정책의 핵심인 국가보안법을 폐지해야 한다는 점, '빛의 혁명'을 이뤄낸 시민사회의 힘으로 폐지되기 이전이라도 국가보안법 적용을 엄격히 제한하며 해석 과정을 감시해야 할 필요성이 있다는 것이다.이런 취지에서 제1회 권오헌 독서상 - 독후감을 부탁해!는 <87, 6월 세대의 주체사상 에세이>와 <북 바로알기 100문 100답> 두 책을 놓고 진행한다. 양심수후원회는 "책의 내용이 위험한지 아닌지를 시민이 직접 읽고 판단하자는 것"이 이번 독서상의 핵심 정신이라고 강조한다. 독후감 작성과정이 민주주의와 표현의 자유를 확장하는 실천이 되리라 전망하면서 양심수후원회는 제출된 독후감을 2심 재판과정에 (시민)감정 자료로 제출할 계획이다.권오헌 독서상에는 만 16세 이상 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있으며, 참가 신청자 전원에게 대상 도서 2권이 무료로 제공된다. 독후감은 A4 용지 3매 이상 또는 원고지 25매 이상 분량으로 제출해야 하며, 두 권 모두에 대한 독후감을 제출할 경우 가산점이 부여된다. 접수 마감은 오는 7월 27일 오후 8시까지인데 공고가 나가자 큰 주목을 받아 6월 15일 현재, 많은 20대 청년이 참여하고 있다. 시상 규모도 풍성해 총상금은 650만 원 규모로 ▲대상 1명 200만 원 ▲최우수상 2명(일반·학생 각 1명) 100만 원 ▲우수상 5명 각 50만 원이 수여된다.한편, 권오헌 독서상은 한평생 양심수 석방운동과 국가보안법 철폐운동에 헌신한 고(故) 권오헌 선생의 정신을 계승하기 위해 제정됐다. 충남 홍성 출신인 권오헌 선생은 고향에서 농촌계몽운동을 하다 서울로 올라와 한 평생 민주·통일·인권운동에 헌신했다. 박정희 정권 말기인 1979년에는 남민전 사건에 연루되어 3년 4개월 옥고를 치른 바 있다. 선생은 1989년 출범한 민가협양심수후원회에 1991년(초대 회장 고 문익환 목사)부터 몸담았다. 또 비전향장기수를 후원하며 북한 송환 운동도 펼쳤다. 국가보안법 폐지, 양심수 석방을 위한 실천의 자리에는 늘 그가 있었기에 '양심수의 대부'라는 별칭을 얻었다