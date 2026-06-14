전국 한시·서예 명인들, 사천서 실력 겨뤄

큰사진보기 ▲조선 중기 문신이자 학자인 구암(龜巖) 이정(李楨) 선생의 학문과 정신을 기리는 '제15회 구암제'가 6월 13일 삼천포체육관에서 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲구암 이정 선생 초상화. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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조선 중기 문신이자 학자인 구암(龜巖) 이정(李楨) 선생의 학문과 정신을 기리는 '제15회 구암제'가 6월 13일 삼천포체육관에서 열렸다.사천문화원이 주최·주관한 이번 행사는 전국 한시백일장과 전국 휘호대회를 중심으로 진행됐다. 1부 한시백일장은 오전 9시 국왕행차 재현, 국민의례, 개제선언에 이어 본격적으로 펼쳐졌다. 시제는 '泗川雄飛(사천웅비)'(우주항공복합도시 건설)로 했으며, 압운은 수구불압운으로 제2구 창(昌)·제4구 방(方)·제6구 강(康)에 더해 운자발표를 통해 제8구 '향(鄕)'이 발표됐다.2부 전국 휘호대회는 낮 12시 10분 개제선언을 시작으로 오후 2시 30분까지 진행됐다. 참가자들은 한문과 한글 부문에서 주어진 명제 중 하나를 골라 작품을 완성했으며, 문인화 부문은 자유 소재로 펼쳐졌다.이번 한시백일장에서는 이태호 씨가 장원, 이환식 씨가 방안, 이명순 씨가 탐화의 영예를 안았다. 휘호대회에서는 이성규 씨가 대상을, 황진옥·김현근 씨가 최우수상을 수상했다.사천문화원은 이날 오후 장원급제자의 시낭송으로 은영연을 재현하고, 사천문화원 수강생들의 아리랑 춤 공연으로 행사를 마무리했다.사천문화원 고병호 원장은 "구암 선생의 학문과 정신을 오늘에 되새기고, 전국의 한시 애호가들과 서예가들이 한자리에 모여 학문과 예술의 깊이를 나누는 뜻깊은 시간이 됐다"고 말했다.박동식 사천시장은 "올해 백일장의 시제는 우주항공복합도시 건설로, 우주항공 복합도시 건설 특별법의 조속한 통과를 바라는 사천시민의 강렬한 여망과 기대가 담겨 있다"며 "참가자들이 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘해 보람찬 결실을 맺으시길 바란다"고 밝혔다.한시백일장은 사천향교구암한시협회, 휘호대회는 (사)한국서예협회 사천지부가 후원했으며, 경상남도와 사천시도 후원에 나섰다.사천문화원은 구암 선생의 학덕을 기리고 사천인의 자긍심을 높이기 위해 매년 구암제를 개최하고 있으며, 과거시험을 재현한 이 행사에는 전국에서 매년 수백 명의 유림이 모여 한시를 짓고 있다.구암 이정 선생은 누구인가구암 이정(1512~1571) 선생은 사천출신의 대표적 유학자로, 젊은 나이에 문과에 장원급제 했다. 중종, 인종, 명종, 선조에 이르는 4분의 임금을 모시면서 현실참여와 학문진흥을 위해 애쓴 선비다. 선생은 경주의 서악서원, 순천의 옥천서원, 사천의 구계서원을 세웠으며, 남명 조식, 퇴계 이황과 교우한 성리학의 대가로 학계에 알려져 있다.