불량함의 역설, 8월 무더위 속 자전거 여행이 선물한 것들

큰사진보기 ▲첫 발간되었을 때의 책표지, 지금은 아래 사진의 맨 왼편 표지로 리뉴얼 되었다. ⓒ 창비 관련사진보기

큰사진보기 ▲시리즈로 이어진 책들 ⓒ 유상수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲못타는 사람들까지 챙겨 함께 가는 게 자전거 여행이라고 삼촌은 말한다.(삽화) ⓒ 허태준 관련사진보기

'다들 싸우고 있었다. 나도 싸우는 중이다. 처음에는 싸움 상대가 가지산인 줄 알았다. 하지만 산은 그냥 가만히 있을 뿐이다. 나와 싸우는 거나. 내 속에 있는 나, 포기하고 싶은 나와 싸우는 거다.'

큰사진보기 ▲또 다시 마주한 오르막 미시령, 다른 사람들이 늦지 않게, 방해되지 않게 내 속도만 내면 그만이다.(삽화) ⓒ 허태준 관련사진보기

'난 뭘 잘하지? 생각나는 게 하나도 없었다. 마음이 급하지는 않았다. 내가 좋아하는 것을 아직 찾지 못했을 뿐이다. 내 속에 뭐가 들어 있는지 아직 모른다.'

'우리 식구도 함께 흘리는 땀이 필요하다. 함께 몸을 움직여 흘리는 땀. 자전거는 즐겁게 땀을 흘리게 해 준다.'

큰사진보기 ▲김남중 작가와의 만남(2026.5.30.) ⓒ 유상수 관련사진보기

"달리는 8월의 자전거 여행은 너무 힘든데 재미있어요. 왜 재미있나 했더니 시합이 아니라 여행이기 때문이죠. 시합은 1,2,3등이 중요해요. 모든 상금과 영예를 1, 2, 3등이 다 가져갑니다. 꼴찌들은 컷오프 시키죠. 그래서 앞만 보고 달려요. 그러면 주위에 보이는 게 없죠. 그런데 여행은 꼴찌가 중요해요. 꼴찌가 처지지 않게 응원해 주고 기다려주고 간식을 챙겨주고 어떤 때는 밀어주기도 하고, 자전거 초보이면 가르쳐주기도 하고, 그렇게 해서 꼴찌를 다독여서 같이 가는 것이 여행이고, 저는 이게 우리가 살아가는 방식이어야 되지 않을까 하는 생각이 들었어요."

큰사진보기 ▲오는 8월에 있을 자전거 여행 안내문 ⓒ 유상수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김남중 작가는 어린이들과 함께하는 진짜 자전거 여행도 하고 있다. 올 8월에도 계획되어 있어 참가자를 모집 중이다. 작가와의 만남에서 보게 된 참여 신청 안내문을 첨부한다.

<불량한 자전거 여행>은 김남중 작가가 40년 이상 자전거를 타온 경험에 작가적 상상력을 보태 쓴 책이다. 2009년 발간되었으며, 꾸준히 초등학교 '한 학기 한 책 읽기' 주제도서로 선정되는 작가의 대표작 중 하나다. 첫 발간 이후 독자의 요청에 의해 2019년 속편 <불량한 자전거 2>가 나왔고, 시리즈로 계속 이어져 <불량한 자전거 여행 5>로 최근 완결되었다.나는 5권의 책들 중 특히 많은 이의 사랑을 받았던 첫 번째 책을 지난 5월 30일 작가와의 만남을 앞두고 읽었다.이 책의 줄거리 다음과 같다. 주인공 호진이는 초등학교 6학년 남자아이이다. 부모님의 이혼 결정에 상처받고 화가 나 광주에 있는 삼촌을 찾아 가출한다. 자전거 여행 단체의 리더인 삼촌은 마침 팀을 이끌고 자전거 여행을 떠날 참이었다. 어쩔 수 없이 호진이도 삼촌을 따라가게 된다. 남쪽 광주에서 강원도 통일전망대까지 일주하는 8월 극한 더위 속 여행이었다. 호진이는 폭염 속에 땀 흘려 페달을 밟으며 단단한 내면을 가지는 아이로 한 뼘 더 성장하게 된다.자전거여행을 통해 주인공이 성장하는 오히려 '건전한' 이야기인데, 왜 책이름이 <불량한 자전거 여행>일까. 아마도 호진이의 가출과, 하고 싶은 것만 하느라 돈도 못 버는 삼촌에게서 그 이유를 찾을 수 있을 것 같다.호진이는 공부에 흥미가 없어 수시로 학원을 빼먹는 아이다. 부모의 이혼 결정에 화가 나 가출이라는 '불량한' 일탈을 한다. 가출하여 찾아간 삼촌은 또 어떤가. 가족과 사회가 원하는 안정적인 삶과는 거리가 먼 인물이다. '공부도 못해서 대학도 못 나오고 변변한 직장도 없이', '베짱이처럼 빈둥빈둥 인생을 낭비한다'라고 엄마가 수시로 흉을 보는 대상이다. 호진이마저 '용돈도 잘 주고 잘 놀아주는' 다른 집삼촌들에 비교하면 턱없이 모자란 '불량품'이라고 생각한다. 자전거 여행 중에도 삼촌은 호진이를 세심하게 챙겨주기는커녕 호진이가 폭염 속 길 위에서 직접 땀 흘리며 불편함을 겪게 내버려 둔다. 불량하게 가출해서, 불량한 삼촌과 함께, 불량한 대접을 받으며 하는 여행이었다.하지만 온갖 불량한 것들 속에서 호진이는 결국 '내가 페달을 구르지 않으면 자전거는 움직이지 않는다'는 깨달음을 스스로 얻는다.안온한 테두리 속 삶보다 그것을 벗어난 일탈의 시간들이 되려 살아있는 배움을 선사하는 역설. 책 제목의 '불량한'은 이런 의미로서의 불량함일 것이다.호진이와 함께 자전거 여행에 참가한 사람들은 저마다의 사연을 가지고 있다. 대안학교에 다니는 중학생 은영이를 제외하고는 다들 성인이다. 고된 여행길에서 이들은 서로의 사연을 들어주고 응원하며 힘을 북돋아준다. 삼촌을 비롯한 운영진은 뒤처지는 이들을 다독이고 챙겨 끝까지 같이 간다.하지만 폭염 속 뜨거운 길에서 자전거 여행을 하는 건 보통 힘든 일이 아닐 터. 심장과 허파가 터져버리는 것 같다. 호진은 편하게 이동하기 위해 수시로 보채고 투덜거린다. 그러나 급박한 위기상황을 빼고는 삼촌에게 예외란 없다.결국 대구에 가기 위해서 올라야만 하는 가지산의 가파른 오르막길을, 호진은 스스로 바퀴를 굴려 오를 수밖에 없다.수없이 포기하고 싶은 순간에, 주저앉으려는 마음을 일으켜 세운다. 어려운 상황에 처했을 때 우리가 이겨내야 할 대상은 가파른 가지산이 뜻하는 외부의 환경이 아니라 갖은 핑계를 대고 멈춰버리고 싶은 자신의 약한 마음이라는 것을 마침내 깨닫는다.국토의 반절을 일주하는 고된 여행길이지만 일행들은 운영진 몰래 아이스크림도 사먹고, 바다에서 물놀이도 하며 즐거운 시간들을 보낸다. 힘들게 달린 후의 휴식이기에 더욱 꿀맛 같은 순간들이다. 하지만 얼마 안 남은 종착지를 앞두고 미시령이라는 또 하나의 높은 고개를 마주한다. 가지산이라는 가파른 고개를 통과해봤어도 두려움은 여전하다. 여행 막바지, 일행들은 마지막 남은 힘과 의지를 끌어모은다.자기와 싸우며 앞서거니 뒤서거니 고개를 오르는 일행을 보며 호진이는, '잘하는 사람을 이길 수는 없다. 꼭 이겨야 하는 것도 아니다. 다른 사람들이 늦지 않게, 방해되지 않게 내 속도만 내면 그만'이라며 조급해하지 않기로 한다. 그리고 그들처럼 자신도 '뭔가 잘하는 것이 있으면 좋겠다'고 생각한다.공부를 못해도 괜찮다고 '온몸으로 부딪혀 땀 흘릴 수 있는 거라면 할 수 있을 것 같다'라고 스스로를 긍정하고 토닥인다. 어디엔가 숨어있을 자신의 잠재력을 찾아보겠다고 마음을 먹는다.엄마와 아빠도 자신과 함께 자전거를 타고 땀을 흘리며 서로를 응원하면, 그 속에서 가족의 위기를 돌파할 수 있는 새로운 길이 생길지도 모른다는 희망을 품는다. 엄마와 아빠와 부산에서 만나 서울로 올라가는 자전거 여행을 계획하게 된다. 가족의 위기에 상처받아 도망쳤던 호진이가 이제는 나름대로의 해결책을 궁리해 볼 정도로 마음의 품이 넓어지게 된 것이다.불량하게 시작한 여정이지만 뜨거운 길 위에서 땀을 흘리며 비로소 '나 자신'이라는 가장 단단한 존재를 대면하게 된 호진이. 8월의 자전거 여행이 연약한 소년 호진이를 훌쩍 자라게 만들었다.지난 5월 말 작가와의 만남에는 초등학교 고학년 어린이들이 부모와 함께 많이 참여하였다. 글쓰기와 여행, 창작 과정에 대한 이야기를 작가에게 직접 들을 수 있는 시간이었다. 그 자리에서 나누었던 여러 이야기들 중 내게 가장 인상 깊었던 작가의 말이 있었다.꼴찌를 다독여서 함께 가는 것,<불량한 자전거 여행>을 쓰기 위해 직접 자전거 일주를 했던 작가가, 호진이의 이야기를 통해 전하고 싶은 또 하나의 의미가 아닐까 생각해본다.