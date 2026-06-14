학교운영위원회 학생 참여 확대, 왜 학교 현장은 걱정부터 할까?

큰사진보기 ▲학교운영위원회 ⓒ 김대성(Ai활용) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(별의별 교육연구소)에도 실립니다.

학생이 학교운영위원회(이하 학운위)에 직접 의견을 내고, 학교의 중요한 의사결정 과정을 경험하는 일은 그 자체로 의미가 크다. 학교는 민주주의를 책으로만 배우는 곳이 아니라, 삶으로 경험하는 공간이어야 하기 때문이다. 교육부가 '2026년 민주시민교육 추진계획'을 통해 학생회 명문화와 학운위 참여 강화를 추진하겠다고 밝힌 것도 이러한 맥락일 것이다. 안건 제안이나 회의 참관, 사전 의견 청취 등 교육부가 제시한 참여 방식 역시 지향해야 할 방향임은 분명하다.그러나 문제는 늘 '방향'이 아니라 '방식'에서 생긴다. 학생 참여가 교육적으로 필요하다는 당위와, 이를 모든 학교에 법률로 의무화하겠다는 행정적 강제는 전혀 다른 차원의 문제다. 학교 현장을 조금만 깊이 들여다보면, 이 제도가 이상과 달리 극심한 행정 부담, 대표성 논란, 갈등 확대, 그리고 교사의 전문성 약화로 이어질 가능성을 쉽게 발견할 수 있다.초·중등교육법 제32조가 규정하는 학운위의 심의 사항은 숨이 막힐 정도로 광범위하다. 학교헌장과 학칙부터 시작해 예산과 결산, 교육과정 운영방법, 교과용 도서와 교육자료 선정, 학부모 경비 부담 사항, 공모교장 및 초빙교사 추천, 급식, 학교운동부 운영에 이르기까지 학교 안의 거의 모든 일이 학운위를 거친다.여기에는 학생 생활과 직결된 사안도 있지만, 예산이나 인사, 전문 교육자료 선정처럼 고도의 전문성과 법적 책임성이 따르는 사안도 수두룩하다. 학생의 목소리를 경청하는 것이 의미 있는 영역과, 반대로 학생에게 과도한 인지적 부담을 주거나 학교 내부의 갈등에 노출시키는 영역은 반드시 구분되어야 한다.지금도 일부 지역 조례와 학교 규정을 통해 학생 대표가 생활 규정 등 관련 안건에 참여해 의견을 개진할 길은 열려 있다. 즉, 통로가 없어서 못 한 것이 아니다. 문제는 이를 어느 범위까지, 어떤 절차로, 그리고 어떤 학교급부터 확대할 것인가에 대한 정교한 가이드라인 없이 법률로 묶어버리려 한다는 점이다.가장 우려되는 점은 초·중·고 학생들의 발달 단계가 엄연히 다르다는 사실이다. 고등학생이라 할지라도 학교 운영 예산이나 복잡한 교육과정의 맥락을 이해하고, 이에 대한 학생 사회의 대표 의견을 합리적으로 구성하는 일은 결코 쉽지 않다.학생 대표 한두 명이 회의실 테이블에 앉아 있다고 해서 그것이 곧 '학생 자치'의 실현은 아니다. 학생회나 학급회의를 통한 촘촘한 사전 의견 수렴, 아이들의 눈높이에 맞춘 안건 설명 자료 제공, 학생 대표를 위한 사전 교육, 그리고 회의 후 결과 공유 메커니즘이 정교하게 설계되지 않는다면 어떻게 될까. 학생은 민주주의의 주체가 아니라, 그저 '회의에 참석했다'는 행정적 증빙을 위한 들러리로 전락할 뿐이다.특히 초등학교는 더욱 신중해야 한다. 초등학생에게 학운위의 전문적 안건을 심의하게 하는 것은 교육적 경험이 되기보다, 감당하기 어려운 행정적 부담과 형식주의만을 남길 확률이 높다. 학생 참여는 법률 문구를 뜯어고치는 것보다 교육과정의 내실화, 학생 자치 역량의 성숙, 그리고 학교 문화의 변화가 선행되어야 비로소 힘을 얻는다.학부모 위원 제도 역시 늘 대표성 논란에서 자유롭지 못했다. 학운위에 참여하는 소수의 학부모와 그렇지 못한 대다수 학부모 사이에 발생하는 정보 격차와 영향력 차이는 현장의 오랜 숙제다. 학생 참여 역시 똑같은 함정에 빠질 수 있다.학생 대표가 선출되었다고 해서 곧바로 모든 학생의 의견이 반영된다고 보기는 어렵다. 학년과 관심사, 생활 경험이 서로 다른 학생들의 생각을 한두 명의 대표가 온전히 담아내기에는 한계가 있기 때문이다. 결국 중요한 것은 학생 대표의 참석 여부가 아니라, 학생회와 학급회의, 설문조사 등을 통해 다양한 학생들의 의견을 얼마나 폭넓게 수렴하고 전달하느냐다. 학생 참여의 핵심은 대표 선출보다 의견 수렴 과정에 있다.종종 미국이나 영국의 사례가 만병통치약처럼 인용되곤 한다. 하지만 미국의 '지역교육위원회'는 교육감이나 행정 책임자를 직접 임명·평가하고 거대한 예산과 정책을 다루는 등, 우리 학운위와는 비교할 수 없을 정도로 막중한 법적 책임과 권한을 가진다. 영국의 '학교운영위원회' 역시 전략적·재정적 감독 기능을 수행하며, 학생 의견 청취를 위해 상당한 시간과 자원, 교직원 훈련을 필수적으로 투입한다. 일본의 '커뮤니티 스쿨'도 학교 운영 방침 승인과 교직원 인사에 관해 확실한 권한과 책임을 동시에 쥔 구조다.반면 우리나라의 학운위는 어떤가. 심의 기능은 비대하게 넓지만, 회의 결과로 발생하는 법적·행정적 최종 책임은 오롯이 학교장과 교직원이 짊어진다. 책임은 학교가 지고, 심의와 설명에 따른 행정적 부담만 계속 늘어나는 기형적인 구조에서 학생 참여까지 의무화된다면 현장의 피로감은 감당하기 어려운 수준에 이를 것이다.학생 참여의 취지에 반대할 사람은 없다. 다만 제도가 현장에서 망가지지 않으려면 최소한의 브레이크와 정교한 설계가 필요하다.우선 학생들의 삶과 밀접한 안건부터 제한적으로 접근해야 마땅하다. 학교급에 따른 차이를 인정하여 고등학교나 중학교부터 단계적으로 도입하고, 초등학교는 완전히 다른 별도의 자문 모델을 고민해야 한다. 전문적인 행정 문서를 그대로 던져주고 의견을 내라는 것은 교육이 아니라 방임이다. 학생 대표를 위한 쉬운 안건 설명서와 사전 연수가 반드시 세트로 움직여야 하며, 학생회나 학급회의 등 공식적인 의견 수렴 절차가 제도적으로 연계되어야 한다.더불어 이번 기회에 학운위의 심의 사항 자체를 과감하게 다이어트해야 한다. 이미 법령이나 교육청 지침에 따라 결론이 정해진 사안까지 기계적으로 다시 심의하게 만드는 현행 방식은 학교의 자율성을 높이기는커녕 형식적인 '행정 낭비'만 양산할 뿐이다.학운위는 학교 운영의 민주성과 투명성을 높이기 위해 도입되어 오랜 시간 기여해 왔다. 하지만 이제는 냉정하게 물어야 한다. 지금의 학운위는 정말 학교의 교육력을 높이고 있는가, 아니면 학교에 온갖 책임만 지운 채 끝없는 설명과 심의, 민원의 발생 기지로 전락하고 있는가.학생 참여는 분명 가치 있는 일이다. 그러나 그 참여가 학교를 더 민주적으로 만드는 진짜 통로가 되려면, 먼저 학교장의 권한과 책임, 교사의 교육 전문성, 그리고 학생 자치의 기초 체력이 단단하게 맞물리도록 전체 판을 재설계해야 한다.민주주의는 회의실 의자 개수를 늘리는 것으로 완성되지 않는다. 책임 있는 참여, 준비된 참여, 교육적인 참여가 되어야 한다. 학생을 학교 운영의 진정한 주체로 세우고 싶다면, 먼저 학교라는 공간과 교사라는 존재가 교육의 주체로서 온전히 존중받고 있는지부터 돌아보아야 할 것이다.