마네킹이 되어버린 교사들

이 글은 어린이집에서 30년간 아이들을 돌본 전직 원장이, 오늘날 아동학대 프레임 속에서 위축되어가는 보육 교사들의 안타까운 현실을 알리고자 보낸 현장의 목소리입니다.

큰사진보기 ▲자연속에서 마음껏 뛰어노는 아이들탁 트인 자연속에서 아이들이 마음껏 뛰놀며 몸과 마음이 건강하게 성장하기를 바라는 현장의 모습입니다. ⓒ 임기순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아이들의 상상력에서 채워진 감 한알색종이로 접은 감과 감꼭지를 건네고 아이들이 풀칠하여 붙이고 자유롭게 꾸며보게 했습니다. 저마다의 상상력으로 아름다운 세상을 그려냈습니다. ⓒ 임기순 관련사진보기

보육실이 전쟁터로 변한 적이 있다. 만 4세 남아의 거친 힘 앞에 또래 친구들은 물론 교사들조차 숨을 죽여야 했다. 아이는 교구를 내던지고 창틀 위를 날아다녔다. 교사가 아이를 안고 내리려는 순간, 얼굴을 할퀴는 폭력이 번갯불처럼 날아들었다. '아동학대'라는 굴레가 두려워 자기방어조차 포기한 채 교사는 그저 당하고만 있다. 부모들은 내 아이가 학대를 당하지 않을 까 늘 염려하지만, 오히려 보육 현장에서는 이처럼 교사가 아이들에게 학대를 당하기도 한다. 아무런 방어도 못 하는 마네킹처럼 말이다. 과연 이 기막힌 현실을 세상은 알아줄까.교사는 왜, 언제부터 무력하게 멈추게 된 것일까. 어떤 부모는 아이 몸에 난 작은 상처를 두고 아동학대라며 CCTV를 보자고 원을 온통 헤집어 놓는다. 놀다가 부딪히고 긁혀서 생긴 작은 흔적에도 부모들은 혹시 아동학대가 아닐까 하는 눈초리를 보낸다. 아이들이 툭 던지는 한마디에도 의심의 날을 세워 확인하려 든다. 나중에는 진실이 밝혀질지언정 그 과정에서 교사의 자존감은 무너지기 마련이다. 순수한 마음으로 다가간 몸짓이 학대로 오해받을 수 있기에, 교사들은 언제부턴가 마네킹처럼 되어간다.오늘날 보육 교사들이 마주한 이 기막힌 현실 앞에, 연암 박지원 선생이 남긴 탄식이 떠오른다. 선생은 일찍이 한 번 옻에 걸려 고생한 사람은 머리 깎은 스님만 보아도 옻이 오를까 두려워한다고 했다. 지금의 교사들이 딱 그 격이다. 티끌만 보여도 돋보기를 들이대며 학대 프레임에 가두려 든다. 옻나무가 있는 산중의 스님을 피하려는 듯 교사들 또한 굳이 아이들과 가까이하려 하지 않는다.교사들의 이런 멍든 마음을 알기에, 내가 그 아이 곁으로 다가갔다. 아이는 영리하고 잘생겼다. 특히 색종이 접기 솜씨가 뛰어나다는 것을 알기에, "00아, 네가 선생님이 되어 친구들을 좀 가르쳐줄래?"라며 자존감을 세워 주면서 일종의 심리적 정화를 시도해 본다. 평화는 잠시뿐, 아이는 갑자기 맹수로 돌변하며 친구들에게 소리를 질렀다. 그때 내가 위험하다며 아이가 치켜든 가위를 황급히 붙잡았다. 아이는 나를 똑바로 노려보며 "원장님은 가! 나가라고!" 하며 내 팔뚝을 할퀴고 발길질을 해댔다. 도대체 속내를 알 수 없는 이 아이의 심연은 얼마나 깊게 패어 있는 것인가.아이의 아픔만큼 보육실의 통증도 깊어갔다. 치유를 위해서는 부모와의 협력이 절실했다. 다수 부모가 자녀의 문제 행동을 인정하지 않듯 이 아버지 또한 그러했다. 우리가 기록한 관찰일지를 믿으려 하지 않았고, 상황을 자세히 말씀을 드려 보지만 거짓말로 치부하며 가볍게 넘겨버렸다.고민 끝에 아이의 이면을 직접 보이고자 참관시간을 마련했다. 아이는 아버지가 지켜본다는 사실을 알아채고 세상 어디에도 없는 순한 양이 되어 잘 놀았다. 또다시 우리는 아버지 앞에서 할 말을 잃었다. 아버지는 더욱 당당한 기세로 "우리 애는 아무런 문제가 없는데 유난을 떤다"며 급히 어린이집을 빠져나갔다.하원시간 엄마가 조용히 고백을 했다. "저도 아빠 없이는 아이를 감당하기 어려워요. 오직 아빠 앞에서만 아이가 순종해요. 어린이집에서 연계해 준 심리센터에서도 아빠의 방문을 요청하는데, 아빠가 남자 애들은 다 그렇게 큰다면서 협조를 안 해줘서 힘들어요"라며 눈물을 글썽인다. 어쩌면 엄마도, 아이도 아빠의 힘 앞에 무력해진 피해자였다. 아버지의 무서운 힘에서 살아남기 위해, 아이는 아빠 앞에서 쥐 죽은 듯 웅크려야 한다는 것을 습득한 것이다. 아빠 앞에서 꼭꼭 구겨 넣었던 광기가 평온한 어린이집에서 폭발한 것이다.이대로 멈출 수는 없었다. 아빠는 남자애들은 다 그렇게 성장한다지만 우린 안다. 어떻게든 치유의 길을 찾아주는 것이 교사의 역할이기에 며칠을 고심했다. 마침내, CCTV 영상의 힘을 빌리기로 했다. 화면 속에 적나라하게 드러난 아이의 폭주를 마주하고 나서야 아버지는 일방적으로 단절을 선언했다."그만 다니겠습니다."이 한마디와 함께 아이는 우리 곁을 떠났다. 그저 한 남자가 꽉 쥐고 흔드는 힘의 무게에 밀려 튕겨 나가듯 예고 없는 이별을 맞았다. 아이를 위한 해결책을 찾고자 했기에 여러 날을 기다렸지만, 결국 돌아오지 않았다.지독한 씁쓸함이 밀려왔지만, 자연의 순리로 받아들이기로 했다. 가을 나무가 낙엽을 떨구는 것은 죽음이 아니다. 다가올 봄을 위해 뿌리와 내면의 물줄기를 더 단단하게 다지는 인고의 시간이다. 떠나간 그 아이와 부모 역시, 혹독한 계절을 지나 단단해져 가는 과정이리라.주인 없는 빈자리 앞에 생각이 머문다. 교사는 언제까지 옻오름을 두려워하며 보육실을 지켜야 할까. 그 빈자리는 말이 없는데 옻이 탄 것처럼 간지럽고 아리다. 부모와 교사가 손을 맞잡아야만 보육실에 새겨진 옻나무는 사라진다. 옻 걱정이 없어야 아이들의 구겨진 가슴도 활짝 펴지면서 고운 꽃나무로 자라난다.얼룩진 보육실의 창을 투명하게 닦아낸다. 이 창 너머로 옻오름의 두려움 대신, 구겨진 가슴을 활짝 편 아이들이 고운 꽃나무로 피어날 그 봄날을 기다린다.