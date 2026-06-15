말 달리고 산천 헤매고, 전설 같은 '촬영지' 이야기

큰사진보기 ▲임실군 운암면 선거리, 옥정호 수위가 높아지면 이곳 운암강(섬진강)이 가득 물에 잠긴다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실군 운암면 선거리 운암강 상류 수몰 부지 강변. 영화 촬영지. ⓒ 이완우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임실군 운암면 사양리 옥정호 상류 옥녀동천 수몰 부지. 영화 촬영지 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실군 운암면 사양리 옥정호 상류 옥녀동천 수몰 부지. 영화 촬영지 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실군 운암면 사양리에서 옥녀동천 멀리 붕어섬으로 건너가는 출렁다리가 보인다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실군 운암면 입석리. 붕어섬 풍경. 영화 촬영지 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실군 운암면 하운암 풍경. 영화 촬영지. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실군 운암면 상운암, 옛 운암면 소재지. 영화 촬영지. 수몰로 이전하고 성토하여 지형이 바뀌었다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 운암면 선거교, 지역의 향토 역사문화를 이야기하는 이준환 씨 ⓒ 이완우 관련사진보기