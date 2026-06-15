시고 단단한 '구스베리'를 먹으며 떠올린 소설

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큰사진보기 ▲구스베리빨갛게 익어가는 구스베리 ⓒ 최수안 관련사진보기

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행복한 사람의 문 뒤에선, 반드시 누군가 작은 망치를 들고 두드리며 세상에는 불행한 사람들이 있다는 것을 끊임없이 알려줘야 한다.



그가 아무리 행복하더라고 삶은 조만간 그 발톱을 드러낼 것이며, 질병과 빈곤과 상실이 닥칠 것이다. 그때 아무도 그를 보거나 듣지 않을 것이다. 지금 그가 타인을 보지도 듣지도 않는 것처럼 말이다.



안톤 체호프 <구스베리> 중

큰사진보기 ▲1899년 체호프 하우스 안톤 체호프가 막 이주해 정원을 가꾸기 시작할 무렵의 러시아 얄타 '체호프 하우스' 전경. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲구스베리 열매유리구슬 같은 구스베리 열매 ⓒ 최수안 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 블로그에도 실립니다.

오늘 아침, 정원 한구석에 자리한 구스베리 덤불을 가만히 들여다본다. 가시 돋친 가지 사이로 작은 열매들이 조롱조롱 매달려 있다. 아직 덜 익어 반쯤 투명한 연둣빛인데, 아침 햇살에 비춰 보면 안쪽으로 가느다란 잎맥 같은 줄이 선명히 비친다.열매를 손끝으로 살며시 만져 본다. 꽤 단단하다. 포도처럼 무르지도 않고, 앵두처럼 탐스럽지도 않다. 어딘가 고집스럽지만, 가만 보면 제법 귀여운 구석이 있는 열매다.구스베리를 키우기 시작한 건 영국에 살던 시절의 기억 때문이다. 파머스 마켓에서 익숙하게 보았던 동그랗고 귀여운 열매, 그리고 식탁 위에서 자주 맛보았던 달콤한 잼의 기억을 품고 이곳 강화도 정원에 두 그루를 심었다. 첫해에는 거의 따 먹을 것이 없었다. 그래도 봄이면 어김없이 작고 흰 꽃이 피고, 그 자리에 초록 구슬 같은 열매가 맺히는 것을 보면 이상하게 흐뭇한 웃음을 짓게 된다.그러다 처음으로 잘 익은 열매를 입에 넣은 날, 나는 뜻밖에도 백 년도 더 전에 쓰인 짧은 소설 한 편을 떠올렸다. 안톤 체호프의 <구스베리>다.<구스베리>는 안톤 체호프의 작품 중에서 조용하고, 짧은 이야기다.들판을 걷던 두 친구 수의사 이반과 교사인 부르킨은 비를 피해 친구 알료힌의 영지에 들른다. 이반이 자기 동생 이야기를 꺼낸다. 동생 니콜라이는 평생 한 가지 꿈을 품고 살았다. 시골에 자기 땅을 사서, 그 마당에 구스베리를 심는 것. 그 소박한 꿈을 위해 그는 궁색하게 살며 먹을 것을 줄이고 아내에게도 궁핍한 생활을 강요하며 한푼 두푼 돈을 모았다. 결국 아내는 그런 삶 속에서 먼저 세상을 떠난다.마침내 동생은 땅을 산다. 강은 있었지만 물은 커피색으로 탁했고, 주변에는 공장들이 들어서 있어 그리 좋다고 할 수 없는 땅이었다. 그래도 그는 구스베리 스무 그루를 심었다.형이 찾아간 날, 동생은 처음 수확한 구스베리 열매를 먹으며 더없이 행복해한다. 평생 꿈꾸던 삶이 마침내 자기 손안에 들어왔기 때문이다. 그런데 형은 그 열매를 먹어 보고 안다. 그것이 아직 덜 익고 시다는 것을. 하지만 동생은 연신 "맛있다"고 했다.그날 밤에도 동생은 잠에서 몇 번이나 깨어나 접시의 구스베리를 집어 먹는다. 형은 그 모습을 지켜보며, 눈앞에 있는 것이 단순한 과일이 아니라 한 사람이 평생 품어 온 꿈이라는 사실을 깨닫는다. 체호프는 바로 이 지점을 응시한다. 만족한 얼굴로 구스베리를 먹는 동생을 바라보며, 형은 그 유명한 구절을 남긴다.당신의 안온함이 영원하지 않다는 것을, 작은 망치 소리로 끊임없이 일깨워 주어야 한다고. 그렇지 않으면 행복한 사람은 자기 행복에 취해 아무것도 보지 못하게 된다고 이반은 말한다.물론 <구스베리> 작품 속 이반 자신도 그 말에서 자유롭지 않다. 그는 세상을 비판하지만 행동하지 못하고, 타인의 안주를 꾸짖으면서도 자신의 무력함을 벗어나지 못하는 모순적인 인물이다.내가 딴 구스베리도 사실 아직은 그리 달지 않았다. 새콤하고, 끝에 가서는 떫은맛이 남기도 한다. 마트에서 파는 잘 익은 과일과는 비교할 수 없는 맛이다. 그런데도 나는 그 맛이 좋다. 아니, 정확히 말하면 그 맛만이 좋았던 건 아니다. 작은 묘목이 가시를 키우고, 꽃을 피우고, 열매를 맺기까지 지켜본 시간이 함께 입안에 들어왔기 때문이다.니콜라이가 흘린 그 눈물의 정체를, 나는 어렴풋이 알 것 같았다.그러니 체호프의 동생을 무작정 어리석다 말하기는 어렵다. 시고 단단한 열매를 달다고 느끼는 마음, 그것은 어쩌면 인간이 가진 가장 다정한 능력일지도 모른다. 사소한 것들에서 기어이 어떤 기쁨을 길어 올리는 힘. 그 힘이 없다면 우리는 대체 무엇으로 이 평범한 날들을 견딜 수 있을까. 소확행이라는 말이 한때 유행처럼 번진 것도, 결국은 그 작은 단맛이라도 붙들고 싶은 마음 때문이었을 것이다.<구스베리>를 발표한 이듬해인 1899년, 체호프는 크림반도 얄타에 별장을 짓고 정원으로 일구기 시작했다. 이때 그는 갖가지 나무를 심은 것으로 알려져 있는데, 그 중에는 소설 속 니콜라이가 그토록 집착했던 구스베리가 포함되어 있었다. 소설 속에서 시고 떫은 열매에 눈이 멀어 세상의 고통을 잊은 동생을 매섭게 쏘아붙였던 형 이반의 입을 통해 말하던 작가도 현실의 자기 마당에 그 구스베리를 정성껏 심고 가꿨다.그 역시 매일 아침 정원을 거닐며 시고 단단한 초록 구슬들을 들여다보았을 게다. 자신이 창조한 소설 속 인물의 맹목적인 안주를 경계하면서도, 흙을 만지며 열매를 키우는 인간 본연의 소박한 기쁨만큼은 부정할 수 없었던 것 아닐까.체호프가 두려워한 것은 구스베리의 단맛 자체가 아니라, 그 단맛에 취해 잠들어 버리는 일이었던 것 같다. 구스베리를 먹으며 흘리는 눈물이 나쁜 것이 아니라, 그 접시 너머의 세상을 잊어버리는 것이 위험하다는 것이다.구스베리를 따면서 평생을 바쳐 마당의 구스베리 한 접시를 갖게 된 사람을, 그가 흘린 눈물을 함부로 비웃지 말자는 생각을 했다. 또 하나는, 그 기쁨에 완전히 잠들지는 말자는 것. 가끔은 누가 두드려 주지 않더라도 스스로 문을 열고 바깥의 소리에 귀를 기울여 보자는 것을 생각한다.내 마당의 평화가 누군가의 슬픔위에 세워진 것은 아닌지, 한 번쯤 돌아보게 만드는 그 작은 망치 소리를, 나는 얼마나 생각하면서 살았을까 생각해 본다.오늘 아침에도 나는 구스베리 몇 알을 땄다.여전히 시다. 그러나 입안에 넣고 천천히 씹으면, 그 신맛 끝에 아주 옅은 단맛이 돈다. 나는 그 단맛을 음미하면서도, 어디선가 들려올지 모를 작은 망치 소리에 귀를 닫지 않으려 한다. 그 두 가지를 한 입에 머금는 것, 그것이 구스베리를 키우는 사람이 배우는 가장 조용한 공부인지도 모르겠다.