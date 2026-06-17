물소리 따라 만난 효의 길... 진안에 이런 곳이 있었다니

큰사진보기 ▲영모정 산에서 얻은 얇은 돌을 포개 올린 너와지붕은 산간 지역 전통 건축의 특징을 보여준다. 곡선을 그리는 팔작지붕과 어우러져 화려하기보다 담백한 멋을 자아낸다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲각신의련 효자 임진왜란 때 아버지를 구하기 위해 목숨을 바치려 했던 미계 신의련의 효행을 기리기 위해세운 건물 ⓒ 문운주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲미재천작은 여울을 따라 흐르는 물소리와 짙은 하천숲의 그늘, 이끼 낀 바위가 어우러져 초여름 계곡의 고요한 아름다움을 전한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲마재천기암과 너럭바위 사이를 흐르는 미재천. 작은 폭포와 여울, 울창한 하천숲이 어우러진 계곡은 영모정과 미룡정을 품으며 오랜 세월 원노촌마을의 삶과 함께해 왔다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲미룡정울창한 하천숲과 미재천 계곡을 품은 채 고즈넉한 자태를 드러낸다. 선비들은 이곳에서 맑은 물소리와 숲의 바람을 벗 삼아 시를 읊고 풍류를 즐겼다. ⓒ 문운주 관련사진보기

6월의 숲은 가장 짙은 녹색으로 세상을 품는다. 진안 원노촌마을을 흐르는 미재천에도 초여름이 깊게 내려앉았다. 바위 사이를 미끄러지듯 흐르는 맑은 물은 작은 여울을 만들고, 느티나무와 팽나무 등 하천숲은 계곡 위로 시원한 그늘을 드리운다.햇살이 수면 위에서 반짝이고, 물소리와 새소리가 숲을 가득 채운다. 수백 년 전 이곳을 찾았던 선비들이 들었을 소리도 이와 다르지 않았을 것이다. 풍경은 변함없지만 사람들의 삶은 많이 달라졌다. 가족보다 개인을, 공동체보다 나를 먼저 생각하는 시대. 효(孝)는 점차 일상에서 멀어지는 가치가 되고 있다.그런 시대에 원노촌마을 영모정은 묵묵히 다른 이야기를 들려준다. 효자 미계 신의련을 기리기 위해 세운 정자와 미재천 계곡, 그리고 울창한 하천숲은 부모를 공경하는 마음과 공동체의 가치를 오늘까지 이어오고 있다. 이번 여정은 영모정에서 미룡정까지 이어진다. 미재천을 따라 걷다 보면 자연을 벗 삼아 살아온 선비들의 풍류와 효를 실천했던 사람들의 이야기가 함께 펼쳐진다.지난 11일, 쌍계루에 이어 원노촌마을 영모정을 찾았다. 숲길을 따라 내려가자 계곡 위에 아담한 정자 하나가 모습을 드러낸다. 영모정이다. 조선 고종 6년(1869), 효자 미계 신의련의 효행을 기리기 위해 세운 정자다. 돌너와를 얹은 지붕과 거북 모양의 초석은 다른 누정에서는 보기 드문 독특한 모습을 보여준다.영모정의 진짜 가치는 건축미보다 그 안에 담긴 정신에 있다. 부모를 향한 정성과 공경의 마음을 후손들에게 오래도록 전하고자 마을 사람들이 뜻을 모아 세운 공간이기 때문이다. 한 사람의 효행을 기념한 정자가 지금까지도 마을을 지키고 있다는 사실은 많은 것을 생각하게 한다.영모정 곁에는 미계 신의련의 효행을 기리는 효자각도 남아 있다. 임진왜란 당시 왜군에게 붙잡힌 아버지를 대신해 자신의 목숨을 내놓겠다고 나선 그의 효성은 왜장의 마음까지 움직였다고 전해진다. 결국 마을은 화를 면했고, 이 사실이 조정에 알려져 정려가 내려졌다. 후손들은 효자각과 유적비를 세워 그의 효행을 오늘까지 전하고 있다.영모정 아래로는 미재천이 쉼 없이 흐른다. 물은 크고 작은 바위를 감돌며 작은 폭포와 소를 만들고, 바위에 부딪힐 때마다 맑고 청아한 물소리를 들려준다. 계곡 양편으로는 오래된 노거수들이 가지를 길게 드리워 한여름에도 서늘한 숲길을 만든다. 이 하천숲은 아름다운 풍경을 넘어 홍수를 막고, 마을 사람들에게 쉼터를 내어준 생활의 숲이기도 하다.계곡을 따라 천천히 걸음을 옮기면 숲 사이로 미룡정이 모습을 드러낸다. 영모정이 효의 의미를 간직한 공간이라면, 미룡정은 자연을 벗 삼아 풍류를 즐기던 선비들의 쉼터다. 화려하지 않은 정자지만, 미재천을 굽어보는 자리에 앉으면 왜 이곳이 사랑받았는지 금세 알 수 있다. 계곡을 스치는 바람과 끊이지 않는 물소리, 짙은 숲이 만들어 내는 고요함은 예나 지금이나 변함이 없다.미룡교 위에 서면 풍경은 더욱 시원하게 열린다. 다리 아래 맑은 물은 선돌 사이를 비집고 흘러 작은 여울을 만들고, 숲속에 자리한 미룡정은 푸른 녹음 속에 조용히 몸을 맡기고 있다. 숲과 물, 바위와 정자가 한데 어우러진 모습은 마치 오래된 산수화를 펼쳐 놓은 듯하다. 선비들은 이 풍경 속에서 시를 읊고 술잔을 기울이며 자연과 더불어 사는 삶을 꿈꾸었을 것이다.오늘날 효는 전통적인 미덕으로만 여겨지기 쉽다. 그러나 영모정은 효가 단지 부모를 봉양하는 데 그치지 않고 가족과 공동체를 존중하는 마음에서 시작된 가치임을 보여준다. 미재천이 쉼 없이 흐르듯, 사람을 아끼고 서로를 보듬는 마음 역시 세월을 넘어 이어져야 할 삶의 가치일지 모른다.짙은 녹음 아래 미재천은 오늘도 수백 년 전과 다르지 않은 물소리를 들려준다. 영모정과 미룡정은 그 곁에서 말없이 시간을 지켜본다. 원노촌마을에서 마주한 것은 오래된 정자 두 채가 아니라, 풍경 속에 스며든 선비의 풍류와 효의 정신, 그리고 세월이 흘러도 변하지 않는 삶의 가치였다.