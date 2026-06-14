트럼프 "이란과 14일 종전 합의 서명"... 이란 "아직 아냐"

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도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 이란과 전쟁 종전 및 비핵화를 위한 협정에 서명할 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 13일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "서명 직후 호르무즈 해협은 모두에게 개방될 것"이라며 "우리와 이란과의 관계는 이전 미국 행정부들과 완전히 다르고 훨씬 나을 것"이라고 적었다.그는 버락 오바마 행정부가 2015년 이란과 타결했다가 자신의 집권 1기 때 폐기한 기존의 이란 핵합의(JCPOA)에 대해 "이란이 핵무기로 보유하게 되는 쉽고, 아름답고, 순탄한 길이었다"라고 비판했다.이어 "내가 이란과 맺을 합의는 정반대"라며 이란의 핵무기 보유를 막는 장벽(A WALL TO NO NUCLEAR WEAPON)이라고 주장했다. 그러면서 "사실 이란은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며, 구매, 개발 또는 그 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 보유하지 않을 것"이라고 못 박았다.또한 "오바마 행정부가 이란에 현금 17억 달러(한화 약 2조 6천억 원)를 포함해 수천억 달러를 건넸던 것과 달리 이번에는 어떠한 금전적 거래도 없다"라고 강조했다. 이번 협정을 통해 미국이 이란에 막대한 재건 비용을 보상할 것이라는 일부 언론 보도를 부인한 것으로 풀이된다.트럼프 대통령은 "적절한 시기가 되어 상황이 평화로워지면 우리의 훌륭한 B-2 폭격기와 뛰어난 조종사들 덕분에 강력한 화강암 산맥 깊숙이 묻혀 있는 핵먼지(고농축 우라늄)를 꺼내어 이란에서든 미국에서든 분쇄하고 파괴할 것"이라고 밝혔다.그러면서 "우리는 이란을 비롯한 중동 전역과 협력하기를 기대한다"라며 "이 과정이 빠르고, 쉽고 순조롭게 진행되기를 바란다"라고 적었다.다만 "만약 그렇지 않다면, 우리는 다시 사용되지 않기를 바라는 최후의 수단을 사용할 것"이라면서 이란과의 협상이 틀어지거나 협정이 이행되지 않으면 다시 군사 공격에 나설 것임을 경고했다.하지만 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 트럼프 대통령의 발표 전 기자들과 만나 "미국과의 정확한 종전 양해각서(MOU) 서명 시점은 좀 더 지켜봐야 한다"라며 "14일에는 서명이 이뤄지지 않을 것"이라고 밝혔다.또한 "14일은 아니지만, 며칠 내로 서명이 이뤄질 가능성을 배제할 수는 없다"라며 "현재 논의 중인 MOU는 전쟁 종식에 초점을 맞추고 있으며, 지금 단계에서는 핵 문제를 논의하지 않기로 했다"라고 주장했다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 이란 국영TV에 출연해 "이번 합의는 협상의 최종 단계가 완료되는 대로 서명하고 발표될 것"이라며 "서명은 디지털 방식으로, 원격으로 이뤄질 것"이라고 말했다.이번 협상의 핵심 중재자인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리도 "향후 24시간 내 최종 합의가 이뤄질 것으로 예상된다"라며 "평화 협정의 전자 서명을 준비하고 있다"라고 전했다.이와 관련해 이란 혁명수비대(IRGC)는 성명을 내고 "이란 협상단이 MOU가 아직 최종 확정되지 않았고, 14일 서명은 없을 것이라고 분명히 밝혔음에도 트럼프 대통령이 특정 날짜를 고집하고 있다"라고 비판했다.그러면서 "트럼프 대통령이 자신의 생일인 6월 14일에 맞춰 서명식을 열려고 한다"라며 "이를 상징적이고 개인적인 홍보 행사로 활용하려는 욕심"이라고 밝혔다.<뉴욕타임스>는 "이란이 트럼프 대통령이 요구하는 핵 협상에 동의할지 여부를 아직 알 수 없고, 회의적으로 바라볼 이유가 충분하다"라며 "또한 이란의 핵무기 비축량이 정확히 어느 정도인지도 알 수 없다"라고 신중론을 폈다.그러면서 "어젯밤 미군이 호르무즈 해협에서 상선을 표적으로 삼던 이란의 공격용 드론을 요격해 파괴하는 등 아직도 상황이 불안하다"라며 "MOU가 무산될 가능성도 여전히 남아 있다"라고 전망했다.