10년 간병 끝에 맞은 이별, 준비된 슬픔은 없었다

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"운명하셨습니다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 오마이뉴스에도 실립니다. 어머니가 떠나고 한동안 아무것도 쓸 수 없었습니다. 슬픔보다 낯선 고요가 더 무거웠고, 그 고요 속에서 오래 헤맸습니다. 시간이 흐르면서 조금씩 감각이 돌아왔고, 돌아온 감각들을 따라 이 글을 썼습니다. 긴 간병의 시간을 견뎌온 분들께, 그 자리에 슬픔만 남는 것이 아니라는 말을 조심스럽게 건넵니다. 뿌리는 생각보다 오래 남으니까요.

연신 차가운 물수건을 어머니의 이마와 목덜미에 올렸다. 물수건이 금세 미지근해지면 다시 찬물에 적셨다. 병실 복도에는 간호사들의 발걸음이 오갔고, 석션 기계의 진동 소리는 밤과 낮의 경계를 지웠다. 그렇게 하루가 지나고 또 하루가 흘렀다. 깜빡 잠이 들었다가 문득 눈을 떴다. 누군가 나를 부른것 같았다. 귀를 기울였지만 병실은 고요했다. 현실의 목소리가 아니었다. 다만 떠나갈 이와 남겨질 이 사이를 스쳐간 마지막 숨결이었는지 모른다.나는 두 팔로 어머니를 조심스럽게 끌어안았다. 끝내 입 밖으로 내지 못한 말은 뜨거운 눈물 속으로 스며들었다. 그날 우리는 말 대신 침묵으로 마지막 인사를 나누었다. 사랑은 끝내 언어보다 깊은 곳에서 전해졌다.의사가 나간 뒤에도, 나는 한동안 어머니 손을 놓지 못했다. 아직 온기가 남아있었다. 언젠가 맞이해야 할 순간임을 알고 있었다. 굳어가는 몸, 사라지는 말, 점점 멀어지는 기억을 바라보며 수없이 마음의 준비를 했다고 믿었다. 그러나 그 손의 온기가 식는데에는 생각보다 오랜시간이 걸렸고, 나는 그냥 그것을 지켜보고 있었다. 준비된 이별은 없었다.정작 슬픔은 그 순간보다 이후에 찾아왔다. 장례절차는 쉴 틈 없이 이어졌다. 서류에 서명하고, 빈소를 마련하고, 먼 나라에 흩어진 가족들에게 연락했다. 몸은 움직였지만 마음은 따라가지 못했다. 슬픔조차 잠시 뒤로 미뤄야 했다. 삼일장이 끝난 뒤, 병원 침상에 누워 수액을 맞으며 비로소 모든 것이 끝났음을 실감했다. 가족과 떨어져 홀로 한국에 돌아와 어머니를 간병했던 십 여 년이 함께 저물고 있었다.그때부터 낯설고 적막한 시간이 시작되었다. '새벽 다섯 시' 습관처럼 눈이 번쩍 떠졌다. 체온은 괜찮은지, 기침은 없는지, 체위를 살펴야 할 거 같아 몸이 먼저 움직이려 했다. 그러나 갈 곳이 없었다. 방 안은 고요했다. 석션 소리도, 간호사의 발걸음도, 옆 병실에서 들려오던 환자의 인기척 소리도 없었다. 십 년 가까이 몸에 밴 긴장은 사라졌는데, 그 낯선 고요가 오히려 송곳처럼 마음을 찔렀다.나무가 베어진 자리엔 그루터기가 남는다. 잘려 나간 단면에는 살아 있을 때는 보이지 않던 나이테가 고스란히 드러난다. 어머니를 떠나보낸 뒤 내 마음이 꼭 그랬다. 곁에 있을 때는 보이지 않던 것들이 하나 둘 모습을 드러냈다. 말 대신 눈빛으로 나누던 애틋함, 굳어가던 손을 감싸 쥐던 기억들, 잠시 정신이 맑아진 날 건네던 희미한 미소. 간병의 무게 속에 묻혀있던 기억들이 떠난 뒤에야 비로소 선명해졌다.한동안 아무것도 할 수 없었다. 책 한 줄 읽는 것도 버거웠다. 소파에 앉아 햇살을 쬐는 것조차 죄스러웠다. 긴장이 풀려버린 안도감마저 남은 사람의 몫처럼 느껴졌다.그러던 어느 날, 창문을 열었다. 밤새 내린 비가 그친 뒤였다. 젖은 흙냄새가 천천히 방 안으로 스며들었다. 멀리서 이름 모를 새가 울었다. 나는 한참 동안 그 소리에 귀를 기울였다. 그 소리는 나를 위로하려 하지 않았다. 다만 제 몫의 봄을 살고 있을 뿐이었다. 오랫동안 잊고 있었다. 계절이 바뀌는 소리도, 바람이 불어오는 방향도. 늘 누군가의 체온을 살피느라 내 감각은 그쪽으로만 향해 있었다.베어진 뒤에도 뿌리는 한동안 땅 속에서 살아남는다. 눈에 보이지 않는 땅 속 깊은 곳에서 묵묵히 물을 끌어올리며, 어느 날 문득 새움을 튀워낸다. 어머니를 보내고 난 뒤 내 안의 감각들이 그랬다. 모든 것이 텅 빈 것 같았지만 내 안에는 여전히 살아 있는 것들이 있었다. 비 개인 흙냄새를 맡을 수 있었고, 새소리에 가슴이 웅성거렸으며, 쏟아지는 햇살의 온기를 느낄 수 있었다. 그 감각들이 돌아오는 동안 내 안에서도 그렇게 무언가 조용히 돋아나고 있었다.그날 이후 나는 천천히 걷기 시작했다. 햇살을 바라보고, 바람을 맞이하고, 길가에 피어난 이름 모를 풀꽃들을 다정하게 들여다보았다. 이제 고요함은 더 이상 견뎌야 할 적막이 아니었다. 긴 사투를 함께 견뎌온 끝에, 세월이 내게 건네준 선물이었다.돌이켜보면, 어머니와 함께 한 마지막 십여 년은 깊은 겨울과도 같았다. 끝이 보이지 않는 추위 속에서 하루하루를 버텨야 했던 세월. 그러나 그 긴 시간은 단지 고단한 간병의 세월만은 아니었다.어머니가 말을 잃은 뒤에도 내가 손을 잡으면 손가락에 힘이 들어왔다. 아주 미세했지만 나는 느낄 수 있었다. 기억이 거의 흐려진 어느날 밤, 내가 "엄마!" 부르자 눈이 잠깐 또렷해졌다. 무슨 말을 하려는 것 같았지만 말은 나오지 않았다. 우리는 그냥 한동안 서로를 바라보았다. 나는 그것으로 충분하다고 생각했다. 아니, 그것이 전부였다.여전히 문득문득 어머니가 그립다. 길을 걷다가도, 익숙한 음식 냄새를 맡다가도, 불현듯 가슴 한쪽이 저려온다.하지만 예전처럼 걷잡을 수 없는 슬픔 속으로 가라앉지는 않는다. 어머니가 떠난 자리에는 슬픔만 남는 것이 아니기 때문이다. 얼마전 길을 걷다가 발걸음을 멈췄다. 길가 담벼락 아래 작은 풀꽃 하나가 피어있었다. 한참을 들여다 보았다. 발걸음이 쉽게 떨어지지 않았다.새벽 다섯 시. 이제는 병실로 달려갈 이유도, 차가운 물수건을 적실 이유도 없지만 여전히 나는 그 시간에 눈을 뜬다. 조용히 창문을 열어 새벽 바람을 들인다. 어둠이 천천히 물러가고 희미한 빛이 하늘 끝에서 번져온다.그루터기 옆에 어린잎 하나가 희미한 빛 속에 머물러 있었다.