30년간 바다·갯벌·하천·습지 누빈 남자의 이유 있는 경고

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큰사진보기 ▲환경을 찾아 현장으로 향하는 이승호 박사자연의 작은 변화도 놓치지 않기 위해 현장을 누비며 조사와 기록을 이어가는 모습. 과학적 분석과 꾸준한 관찰을 통해 지속가능한 미래를 위한 해답을 찾고 있다. ⓒ 이승호 관련사진보기

큰사진보기 ▲늘 현장에서 자연과 함께 답을 찾아가는 이승호 박사 ⓒ 이승호 관련사진보기

"개발만 강조하는 것도, 보존만 강조하는 것도 모두 편협한 생각입니다."

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"환경조사는 의뢰인이 원하는 답을 만드는 일이 아닙니다. 자연이 보여주는 사실을 있는 그대로 기록하고 분석하는 것이 연구자의 역할입니다."

큰사진보기 ▲해안가에 밀려온 쓰레기 특성을 분석하는 이승호 박사. 환경 연구와 함께 현장 실천에도 적극 나서며 해양오염 문제의 심각성을 알리고 있다. 깨끗한 바다를 미래 세대에게 물려주기 위해 연구와 봉사를 함께 실천하는 환경연구자의 모습이다. ⓒ 이승호 관련사진보기

"환경은 일부 전문가나 특정 계층만의 관심사가 아닙니다. 깨끗한 물과 공기, 건강한 바다와 숲은 모든 국민이 함께 누려야 할 자산입니다. 환경을 지키는 일은 우리 모두의 삶과 미래를 지키기 위한 최소한의 약속입니다. 환경 문제는 어느 한 사람이나 특정 단체의 노력만으로 해결할 수 없습니다. 시민들이 관심을 갖고 참여할 때 지속 가능한 변화가 가능합니다."

"1970년대부터 2000년대 초반까지 우리나라는 개발이 우선이었습니다. 환경은 늘 뒤로 밀려났죠. 하지만 환경은 인간의 생존과 가장 밀접한 문제입니다. 누군가는 기록하고 연구해야 한다고 생각했습니다."

큰사진보기 ▲동해안 해안사구를 수놓은 갯메꽃 군락보랏빛 꽃을 피운 갯메꽃은 아름다운 경관을 제공할 뿐만 아니라 모래를 붙잡아 해안사구를 안정시키는 중요한 역할을 한다. 기후변화와 연안 침식에 대응하는 자연의 방파제이자 소중한 블루카본 생태계의 구성원이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후변화로 인한 수온 상승이 계속되면서 동해안의 해양생태계가 빠르게 변화하고 있다. 한때 풍부했던 어종들은 서식지를 찾아 북쪽 바다로 이동하거나 자취를 감추고 있으며, 바다는 점차 새로운 모습으로 바뀌고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"염생식물과 잘피는 단순한 식물이 아닙니다. 바다 생태계를 지탱하는 중요한 기반이자 해양 먹이사슬의 출발점입니다."

큰사진보기 ▲염생식물 종자 발아실험 종별.지역별.연도별.발아율을 분석하고 기록한다. ⓒ 이승호 관련사진보기

큰사진보기 ▲갯벌과 염생식물 ⓒ 이승호 관련사진보기

"갑작스러운 변화는 위험으로 느끼지만, 천천히 진행되는 변화에는 쉽게 무뎌집니다."

큰사진보기 ▲환경의 중요성을 강조하는이승호 박사 ⓒ 이승호 관련사진보기

"순천만처럼 자연습지로 남았더라면 더 큰 가치가 있었을 것입니다."

"환경을 생각하는 사람이 한 명 더 늘어나고, 환경의 가치를 이해하는 시민이 한 명 더 생기는 것이 저에게는 가장 큰 보람입니다."

큰사진보기 ▲환경을 알린다. 새만금 [수라갯벌] 탐사 [환경에 대한 생각나눔 포럼] ⓒ 이승호 관련사진보기

"분리수거를 잘하고, 집에서 식물 하나를 정성껏 키우는 것부터 시작해 보십시오."

"환경은 어느 날 갑자기 망가지지 않습니다. 그리고 어느 날 갑자기 좋아지지도 않습니다."

큰사진보기 ▲어느곳이든지 환경훼손 지역은 찾아 나서는 이박사 ⓒ 이승호 관련사진보기

환경은 늘 우리 곁에 존재하지만 그 소중함은 잃어버린 뒤에야 비로소 깨닫게 된다. 깨끗한 물과 공기, 건강한 숲과 맑은 하천과 바다는 인간의 삶을 지탱하는 가장 기본적인 자산이지만 한 번 훼손된 환경을 원래 상태로 되돌리는 일은 결코 쉽지 않다.30년 가까운 세월 동안 개발과 보존의 경계에서 환경을 기록하고 연구하며 균형점을 찾아온 사람이 있다. 안산에 위치한 한국종합환경연구소를 이끌고 있는 이승호 박사다. 그는 수많은 개발 현장과 환경 갈등의 중심에서 객관적인 데이터와 과학적 근거를 바탕으로 환경과 사람, 개발과 보존이 공존할 수 있는 해법을 모색해 왔다.스스로를 "멈추지 않는 자전거"라고 표현하는 그는 빠르지는 않지만 결코 멈추지 않는 자세로 환경 연구의 길을 걸어왔다. 개발과 보존이라는 쉽지 않은 과제 앞에서 어느 한쪽에 치우치지 않고 진실과 균형을 추구해 온 그의 발걸음에는 건강한 환경을 미래 세대에게 물려주고자 하는 신념이 담겨 있다. 기후위기와 환경문제가 인류의 생존을 위협하는 시대, 환경을 지키는 일이 곧 사람을 지키는 일이라고 말하는 이승호 박사의 삶과 철학을 들여다 본다.이승호 박사는 자신을 환경운동가도, 개발론자도 아닌 '균형을 찾는 연구자'라고 말한다. 그는 오랜 기간 다양한 개발사업의 환경영향조사에 참여하며 개발과 환경보전이 충돌하는 현장을 직접 경험해 왔다. 환경 관련 설명회와 공청회에서는 주민, 사업자, 행정기관 등 이해관계자들의 의견이 맞서며 갈등이 발생하는 경우가 많다.주민들은 생활환경과 생존권을 우려하고, 사업자는 사업 추진의 필요성을 강조한다. 그는 이러한 갈등이 결국 삶과 직결된 문제이기 때문에 불가피한 측면이 있다고 설명한다. 그러나 그는 어떤 상황에서도 한 가지 원칙을 지켜왔다. 감정이나 이해관계에 휘둘리기보다 객관적인 데이터와 과학적 사실에 근거해 문제를 바라보는 것이다. 대립을 키우기보다 합리적인 조율과 상생의 해법을 찾는 것, 그것이 오랜 현장 경험을 통해 그가 얻은 환경 연구자의 역할이자 신념이다.이승호 박사는 이해관계가 복잡하게 얽힌 현장일수록 연구자의 역할이 더욱 중요하다고 말한다. 주민과 사업자, 행정기관 등 각자의 입장이 다르더라도 객관적인 자료와 과학적 근거를 바탕으로 충분히 소통하고 서로의 의견을 경청하면 결국 합의점을 찾을 수 있다는 것이다. 그는 연구소를 운영하는 동안 이해당사자 간 갈등으로 조사가 중단되거나 무산된 사례가 단 한 건도 없었다고 설명한다. 이는 객관성과 신뢰를 바탕으로 갈등을 조정해 온 그의 연구 철학이 현장에서 인정받아 왔음을 보여준다.다만, 환경조사가 객관적 사실을 규명하는 과정이라는 원칙을 일관되게 지켜왔다고. 환경조사 과정에서 종종 의뢰인으로부터 자신들에게 유리한 방향의 결과를 요구받을 때가 있었지만, 연구의 독립성과 객관성만큼은 결코 타협하지 않았다고 한다. 그는 환경문제가 개발과 보존, 기업과 주민, 행정과 시민사회가 충돌하는 복합적인 영역인 만큼, 더욱 냉정한 분석과 과학적 판단이 필요하다고 강조한다.그는 개발과 보존을 서로 대립하는 개념으로 보지 않는다. 환경을 훼손하지 않는 범위에서 지속가능한 개발 방안을 찾고, 개발이 필요한 경우에는 환경 영향을 최소화할 수 있는 대안을 제시하는 것이 중요하다고 강조한다. "환경은 정치도, 이념도 아니다"라는 그는 "국민 모두의 삶과 직결된 문제인 만큼 시민과 함께 공유하고 함께 해결해야 합니다"라고 말한다.환경 문제를 전문가들만의 영역으로 한정해서는 안 된다는 그의 철학은 연구 현장을 넘어 시민들과의 소통으로 이어지고 있다. 이 박사는 '환경에 대한 생각 나눔 포럼단'을 운영하며 전국 각지의 시민들과 환경 현안을 논의하고 해결 방안을 모색하고 있다. 포럼단은 지역별 환경 문제를 발굴하고 토론하는 것은 물론, 국회 토론회와 지역 포럼 등을 통해 환경의 중요성을 알리는 역할도 수행하고 있다.그래서 환경 문제 해결의 출발점은 시민의 참여와 실천이라고 강조한다. 개인의 일상 속 작은 실천이 이웃과 지역사회로 확산될 때, 비로소 지속가능한 미래와 건강한 지구를 만들 수 있다는 것이다. 이 박사는 일회용품 줄이기, 에너지 절약, 자연 보호와 같은 작은 행동들이 모여 큰 변화를 이끈다며 이를 "너도 나도, 하나씩, 조금씩, 꾸준히"라는 말로 설명한다. 또한 환경은 단순한 연구 대상이 아니라 다음 세대에 반드시 물려줘야 할 소중한 유산이자 모두가 함께 책임져야 할 공동의 과제라고 강조한다.이승호 박사가 환경 연구에 관심을 갖게 된 계기는 거창하지 않았다. 급속한 산업화와 개발 중심의 사회 속에서 소외되던 환경의 가치를 지켜야 한다는 문제의식이 출발점이었다. 그는 당시를 떠올리며 이렇게 말한다.그의 인생을 바꾼 결정적인 순간은 대학 신입생 시절 찾아왔다. 생물학과 1학년 첫 수업에서 당시 지도교수였던 이점숙 교수는 학생들에게 "여러분은 생명과 생명현상을 공부하는 것이 얼마나 위대한 일인지 앞으로 알게 될 것입니다"라는 말을 남겼다. 이는 젊은 학생의 가슴에는 깊은 울림으로 남았다. 이 박사는 "그 말을 듣고 큰 감동을 받았다"며 "그때부터 학문에 대한 사명감을 갖고 공부에 몰두하게 됐다"고 회상한다.이후 그는 생명과 환경을 연구하는 길을 걸으며 수십 년 동안 현장을 지켜왔다. 그리고 지금도 대학 시절 자신에게 학문의 의미를 일깨워 준 이점숙 교수는 그의 가장 존경하는 스승으로 남아 있다.최근 이승호 박사가 가장 주목하고 있는 분야는 블루카본(Blue Carbon) 연구다. 블루카본은 해양생태계가 대기 중 탄소를 흡수해 저장하는 기능을 의미하며, 기후위기 대응을 위한 중요한 자연 기반 해법으로 주목받고 있다.갯벌과 염습지에 자라는 염생식물은 높은 생산성을 바탕으로 많은 양의 탄소를 저장하며, 대표적인 블루카본 자원으로 평가받는다. 연안의 잘피 군락 또한 뛰어난 탄소 흡수 능력을 갖고 있을 뿐만 아니라 다양한 해양생물의 서식처 역할을 한다. 특히 수심 10m 이내의 연안에 분포하는 잘피밭은 물고기들의 산란장과 어린 물고기들의 보육장으로 기능하며 건강한 해양생태계를 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 그러나 연안 개발과 환경 변화로 인해 염생식물 군락과 잘피 서식지가 지속적으로 감소하고 있다.이로 인해 어족자원이 줄어들고 해양생태계의 균형이 무너지면서 연안 환경의 건강성도 위협받고 있다. 이승호 박사는 해양생태계 복원과 탄소중립 실현을 위해 염생식물과 잘피 서식지의 보전 및 복원이 반드시 필요하다고 강조한다.이승호 박사는 성공적인 생태계 복원을 위해서는 무엇보다 원종(原種)의 보전이 우선되어야 한다고 강조한다. 그에 따르면 같은 종의 식물이라도 자생 지역에 따라 유전적 특성과 발아율, 환경 적응력이 서로 다르다. 그러나 그동안 일부 복원사업에서는 출처가 명확하지 않은 종자가 사용되면서 지역 생태계의 특성을 충분히 반영하지 못하는 경우가 있었다.이에 따라 한국종합환경연구소는 염생식물 종자의 지역적 특성과 생태적 가치를 체계적으로 보전하기 위해 종자은행을 구축했다. 연구소는 종별·지역별·연도별·발아율별 데이터를 지속적으로 축적하며 종자의 특성을 과학적으로 관리하고 있다. 종자 데이터베이스는 앞으로 해안사구와 염습지, 연안 생태계 복원사업의 신뢰성을 높이는 중요한 기초자료가 될 것으로 기대된다.이 박사는 환경 연구자이자 섬의 역사-문화 기록자이기도 하다. 그는 매년 한 개의 섬을 골라 역사학자, 환경전문가, 해양·수산 연구자들과 오래된 문헌과 자료를 조사하고, 섬의 유래와 전설, 유적지뿐 아니라 해양환경, 식생, 해양물리 특성, 수산자원과 어업문화까지 폭넓게 연구해 기록으로 남기고 있다.그는 "노인 한 사람이 사라지는 것은 박물관 하나가 없어지는 것과 같다"는 신념으로 섬을 찾는다. 오랜 세월 섬을 지켜온 주민들의 기억 속에는 문헌으로 남지 않은 전설과 생활사, 어업문화, 공동체의 역사가 살아 있기 때문이다. 그에게 섬은 단순한 지리적 공간이 아니라 수백 년 동안 이어져 온 삶의 터전이자 해양문화의 보고이다. 또한 섬을 기록하는 일이 단순한 조사 활동이 아니라 과거와 현재를 연결하고 미래를 준비하는 작업이라고 말한다.이승호 박사는 오늘날 인류가 직면한 가장 큰 위협으로 기후변화를 꼽는다. 실제로 폭우와 폭염, 연안침식, 초강력 태풍 등 이상기후 현상이 빈번해지고 있으며, 바다에서는 더욱 뚜렷한 변화가 나타나고 있다. 특히 동해안은 수온 상승의 영향으로 해양생태계 전반이 빠르게 재편되고 있다.과거 동해안을 대표하던 다시마를 비롯한 해조류는 크게 감소했으며, 해조 생태계의 약화가 뚜렷하게 나타나고 있다. 어종 분포 역시 변화하고 있다. 오징어는 서식지가 북상하고 방어는 동해안의 주요 어종으로 자리 잡고 있다. 반면 국민 생선으로 불리던 명태는 사실상 자취를 감췄으며, 참다랑어와 같은 온대·열대성 어종이 동해에서 관찰되는 등 바다의 생태적 특성이 달라지고 있다.이승호 박사는 이러한 변화가 단순히 해양생물의 문제가 아니라 어업과 수산업, 지역경제, 국민의 식생활과 산업 구조에까지 영향을 미치는 중요한 문제라고 강조한다. 그는 "해양생태계의 변화는 결국 인간의 삶을 바꾸게 된다"며 기후변화를 환경 문제를 넘어 국가의 미래와 직결된 생존 전략의 문제로 인식해야 한다고 말한다.또한 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 과학적 연구와 정책적 준비가 필요하며 정부와 지역사회, 국민 모두가 관심을 갖고 실천에 나서야 할 시점이라고 강조한다. 동해안에서 나타나는 변화는 미래의 경고가 아니라 이미 시작된 현실이라는 것이다.이승호 박사가 연구소를 설립한 곳은 산업과 해양, 개발과 환경이 공존하는 도시 안산이다. 특히 시화호는 대한민국 환경정책의 대표적인 사례로, 개발과 복원이 동시에 논의되는 상징적인 공간으로 평가받는다. 그는 시화호의 초기 개발 과정에 대해서는 아쉬움을 가지고 있지만, 조력발전소 건설 이후 수질이 개선된 점은 긍정적으로 평가한다.이러한 경험을 통해 그는 환경문제를 단순한 찬반의 구도로 보는 것이 아니라, 객관적 평가와 지속적인 관리가 중요한 영역이라고 강조한다. 그가 주목하는 또 다른 공간은 안산의 고랫부리와 상동 갯벌이다. 이 지역은 다양한 염생식물과 철새, 멸종위기 야생생물이 서식하는 생태적으로 매우 중요한 공간이며, 그는 이를 단순한 보호 구역이 아니라 미래를 위한 핵심 자산으로 보고 있다.그는 과거에는 개발이 경제 성장을 이끄는 핵심 수단이었다면, 이제는 잘 보전된 자연이 관광, 교육, 문화 콘텐츠로 이어지는 새로운 시대가 되었다고 말한다. 순천만이 세계적인 생태관광지로 성장한 것처럼, 갯벌과 습지 역시 지역의 미래 경쟁력이 될 수 있다는 것이다. "환경은 이제 재화를 창출하는 자산"이라는 것이다.그는 자연을 지키는 일이 개발을 제한하는 행위가 아니라, 지속가능한 경제와 지역 발전을 위한 중요한 투자라고 강조한다. 미래 사회의 경쟁력은 자연을 얼마나 개발했는지가 아니라, 얼마나 가치 있게 보전하고 활용하느냐에 달려 있다는 것이다.이승호 박사의 끊임없는 연구와 실천은 사회적으로도 높은 평가를 받았다. 그는 육상과 해양 생태계 연구, 지속가능발전목표(SDGs) 확산, 환경보전 가치 전파, 사회적 책임 실천 등의 공로를 인정받아 2024 대한민국 사회공헌대상을 수상했다. 그러나 수상의 영예보다 더 소중한 가치가 있다고 말한다.그에게 환경보전은 연구 성과나 수상 실적만으로 평가되는 일이 아니다. 연구를 통해 더 많은 사람들이 자연의 소중함을 깨닫고, 일상 속에서 환경보호를 실천하도록 돕는 것이 진정한 목표다. 그러면서 지속가능한 사회를 만들기 위해서는 경제 성장과 환경 보전이 함께 가야 한다고 강조한다. 특히 미래 세대를 이끌어 갈 젊은 연구자들이 환경 분야에 더 많은 관심을 갖고 도전해 주기를 바라고 있다.이승호 박사의 꿈은 연구실 안에만 머물지 않는다. 그는 대한민국을 대표하는 글로벌 환경연구소를 만들어 국내를 넘어 세계 환경문제 해결에 기여하는 연구기관으로 성장시키는 것을 목표로 하고 있다. 또 다른 꿈은 대부도에 체험형 해양박물관을 건립하는 것이다. 단순히 전시물을 관람하는 공간이 아니라, 아이들과 시민들이 직접 바다를 배우고 느끼며 해양환경의 가치와 역사를 체험할 수 있는 살아있는 교육의 장을 만들고 싶어 한다.그가 평생 환경을 연구해 온 배경엔 사람에 대한 책임감이 있다. 건강한 자연환경은 우리의 삶과 미래 세대의 생존 기반이기 때문이다. 그는 환경보전이 특정 분야의 과제가 아니라 모두의 미래를 위한 투자라고 말한다. 그렇기에 이승호 박사는 오늘도 연구와 현장을 오가며 더 나은 환경과 지속가능한 미래를 꿈꾼다.인터뷰를 마치며 마지막으로 독자들에게 전하고 싶은 말을 묻자 이승호 박사는 담담하게 말했다.단순한 답변이었지만, 그 안에는 30여 년 동안 환경을 연구하며 얻은 깊은 철학이 담겨 있었다. 환경을 지키는 일은 거창한 구호나 특별한 사람들만의 실천에서 시작되는 것이 아니라 우리 일상 속 작은 행동에서 비롯된다는 것이다. 그는 환경문제를 더 이상 남의 일이 아닌 우리 모두의 책임으로 받아들여야 한다고 강조했다.오늘 무심코 버린 쓰레기 하나가 미래 세대에게 부담이 될 수 있고, 오늘 심은 작은 나무 한 그루가 훗날 숲이 될 수 있다. 환경의 변화는 오랜 시간에 걸쳐 축적되며, 그 결과 또한 우리의 선택에 따라 달라진다.30여 년 동안 연구실과 현장을 오가며 환경보전의 길을 걸어온 이승호 박사는 지금도 바다와 갯벌, 하천과 연안습지 그리고 숲을 누비며 자연의 목소리에 귀를 기울이고 있다. 개발과 보존의 균형을 찾고, 사라져가는 생태계를 복원하며, 다음 세대에게 더 나은 환경을 물려주기 위한 그의 여정은 현재진행형이다.