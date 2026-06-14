큰사진보기 ▲"당신 혼자가 아니었습니다"… 서로의 손을 잡은 순직군인 유가족들대한민국 순직군인 유족회 창립 3주년 기념식에 참석한 유가족과 내빈들이 13일 국립서울현충원 현충관에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 대한민국순직군인유족회제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲"죽음의 슬픔은 참을 수 있지만, 죽음의 차별은 참을 수 없습니다"박형방 대한민국 순직군인 유족회장이 13일 국립서울현충원 현충관에서 열린 창립 3주년 기념식 기념사를 통해 순직군인 유가족에 대한 차별 없는 예우와 제도 개선의 필요성을 강조하고 있다. ⓒ 대한민국순직군인유족회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲다시 걸어갈 힘을 전한 첼로 연주첼리스트 김효정 씨가 13일 국립서울현충원 현충관에서 열린 대한민국 순직군인 유족회 창립 3주년 기념식 특별공연에서 「You Raise Me Up」과 「걱정하지 말아요 그대」를 연주하며 유가족들에게 위로와 희망의 메시지를 전하고 있다. ⓒ 대한민국순직군인유족회 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 대한민국 순직군인 유족회 창립 3주년 기념식 현장을 기록한 글입니다. 순직군인 유가족들이 서로를 위로하며 버텨온 공동체의 의미와 제도 개선의 필요성을 함께 전하고자 합니다.



지난 13일 국립서울현충원 현충관에 이른 아침부터 멀리 전라남도 해남과 광주, 대구, 충청도, 경기도, 강원도를 비롯한 전국 각지에서 순직군인 유가족과 친지 등 200여 명이 한자리에 모였다.누군가는 아들을, 누군가는 남편을, 또 누군가는 부모와 형제를 가슴에 묻고 살아가는 사람들이었다. 대한민국 순직군인 유족회 창립 3주년 기념식은 그렇게 시작됐다.누군가는 국가가 미처 건네지 못한 위로를 기다렸고, 누군가는 같은 상실을 견뎌낸 사람들의 손을 잡기 위해 이 자리를 찾았다. 많은 사람들은 순직군인 유가족이라 하면 국가로부터 충분한 예우와 위로를 받고 있을 것이라 생각한다. 그러나 현실은 그렇지 않다.국방부는 매년 순직군경의 날 행사를 개최하고 있지만, 그마저도 순직Ⅱ형 유가족 중심으로 운영되고 있다. 복무 중 사망했는데도 순직Ⅲ형으로 분류된 유가족 상당수는 여전히 제도 밖에서 외로움과 그리움을 견뎌내고 있다. 국가의 위로가 충분히 닿지 못한 시간 동안 유가족들은 각자의 자리에서 홀로 버텨왔다.올해 기념식에는 참석을 망설이던 남편도 어렵게 발걸음을 옮겼다. 아들을 먼저 떠나보낸 뒤 눈에 띄게 야위고 말수가 줄어든 사람. 가족의 걱정에도 좀처럼 마음을 열지 못했던 진수 아빠에게 먼저 다가온 것은 선배 유가족들이었다.거창한 위로는 아니었다. 그러나 같은 상실을 지나온 사람들이 건네는 그 한마디는 그 어떤 말보다 깊게 마음에 스며들었다.그날 현충관은 슬픔을 확인하는 자리가 아니라, 서로의 삶을 붙들어주는 공동체가 되어가고 있었다.이날 기념식에는 사회 각계의 연대도 함께했다.국회 국방위원회 소속 부승찬 국회의원은 격려사를 통해 순직군인 유가족의 아픔에 공감하며 "저도 대한민국 순직군인 유족회의 명예회원이 되고 싶습니다"라고 말해 참석자들의 큰 박수를 받았다. 유족들을 위로의 대상이 아닌 함께 걸어갈 동행자로 바라본 그 한마디는 많은 이들의 마음에 오래 남았다.또한 부승찬 의원은 지난 3월 대표 발의한 군인사법 개정안을 언급하며, 순직Ⅲ형 삭제 법안이 국회를 통과할 수 있도록 끝까지 노력하겠다는 뜻을 밝혔다. 이는 단순한 법률 개정 이상의 의미를 갖는다.2015년 군인사법 개정으로 도입된 순직Ⅲ형은 국가유공자 인정 대상에서 배제되며 오랫동안 유가족들의 아픔이 되어 왔다. 유족들은 "죽음에도 등급이 있을 수 있느냐"며 문제를 제기해 왔고, 대한민국 순직군인 유족회 역시 창립 이후 줄곧 제도 개선을 요구해 왔다.대한민국 순직군인 유족회 박형방 회장은 기념사를 통해 "죽음의 슬픔은 참을 수 있지만 죽음의 차별은 참을 수 없다"고 말했다. 이어 "대한민국이 국방과 보훈의 초강국으로서 제복의 영웅을 기억하도록 우리 유가족은 최일선에서 한 톨의 밀알이 되겠다"고 다짐했다.또한 제2기 군사망사고진상규명위원회 송기춘 전 위원장이 참석해 유족들의 손을 맞잡았다. 종교계를 대표해 서울 수정교회 김정명 담임목사, 서강대학교 영문과 교수이자 예수회 소속 김치헌 신부, 대한불교 조계종 국방부 원광사 주지 성현 스님은 종교의 경계를 넘어 유가족들의 평안과 위로를 기원했다.이어진 특별공연은 유가족들의 마음을 더욱 어루만졌다. 김남수 성악가가 들려준 '10월의 어느 멋진 날에'는 삶의 아름다움과 서로의 존재가 주는 따뜻함을 전하며 유가족들에게 잠시나마 편안한 안식을 선물했다.첼리스트 김효정의 연주는 또 다른 울림이었다. 첫 곡 ' 유 레이즈 미 업 You Raise Me Up'은 누군가의 사랑과 응원이 다시 일어설 힘이 된다는 희망의 메시지를 전했다. 이어진 '걱정하지 말아요 그대'가 드라마 <응답하라 1988>의 영상과 함께 흐르며 유가족들은 물론 객석의 눈시울을 뜨겁게 만들었다.마지막 무대였던 여성 타악 그룹 '아리다연'의 모듬북 공연은 또 다른 위로였다. '몰이'가 가슴속 응어리진 슬픔과 그리움을 북소리로 풀어냈다면, '초아(燭兒)'는 자신을 태워 세상을 비춘 촛불처럼 가장 빛나는 별이 된 자녀들의 삶을 기억하게 했다.오랫동안 눌러 두었던 슬픔과 그리움을 잠시 내려놓고, 막혀 있던 마음을 풀어내는 시간이었다.공연을 마친 한 연주자는 이렇게 말했다.짧은 만남 속에서도 유가족들의 현실을 헤아려준 그 말에 오히려 유가족들이 위로를 받았다.대한민국 순직군인 유족회는 이제 창립 3주년을 맞았다. 서로의 손을 잡고, 먼 길을 마다하지 않고 전국에서 모여, "당신 혼자가 아니었다"고 말해주는 공동체로 성장해 왔다. 그러나 한편으로는 묻게 된다.복무 중 사망했는데도, 특히 순직Ⅲ형으로 분류된 유가족에 대한 실질적인 예우와 지원 체계는 여전히 공백 상태에 가깝다. 순직군인의 희생을 기억하는 일은 몇몇 유가족의 몫이 아니라, 국가가 끝까지 책임져야 할 책무다.단순한 참석이 아니라, 순직군인과 유가족의 아픔을 함께 기억하고 위로하며 예우의 의미를 다시 세우는 자리로 말이다.3년 동안 서로를 위로하며 여기까지 걸어온 유족들의 손을, 이제는 국가가 외면하지 말아야 한다.이제 국가가 그 손을 함께 잡아야 할 차례다. 그리고 언젠가 순직군인의 죽음을 더 이상 숫자와 등급으로 구분하지 않는 날이 오기를 바란다.