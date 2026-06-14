경산 코발트광산, 한국전쟁 민간인 학살의 참혹한 현장

큰사진보기 ▲경산코발트광산 위령탑 ⓒ 여경수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민간인들을 학살하고 시신을 은폐했던 수직 갱도 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲경산코발트광산 수평갱도 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲배롱나무에 걸린 카네이션 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 주말에는 국립순천대학교 10·19연구소에서 진행한 평화기행으로 경북 경산 코발트광산 학살지를 답사하는 '10·19사건 유적지 다크투어'에 참가했다. 이곳은 한국전쟁 당시 민간인 학살이 발생한 대표적인 장소이다.세계적으로도 광산에서 이루어진 민간인 학살은 드물 것이다. 경산은 한국전쟁 당시 격전지도 아니었다. 그럼에도 이곳에서 민간인 학살이 발생한 이유는 무엇일까? 그리고 그 현장이 코발트 광산인 이유는 무엇이었을까? 나는 출발 전부터 의문이 들었다.1948년 정부는 좌익 세력을 차단하고 전향자를 체계적으로 관리할 목적으로 보도연맹을 결성했다. 보도연맹 소속원은 '과거 좌익 운동에 관여했던 자'였으나, 실적 위주의 강제 할당 방식으로 인해 이념과 상관없이 민간인이 본인의 의사와 무관하게 가입되었다.전쟁 직전 가입자 수는 전국적으로 약 30만 명에 달했던 것으로 추정된다. 1950년 한국전쟁이 발발하자, 정권은 보도연맹원들이 북한군에 동조할 수 있다는 이유를 내세워 전면적인 예비검속(사전 검거)을 단행하였다. 결국 상당수가 학살 당했고, 그 대표적인 장소가 경산 코발트 광산이다.이곳은 일제강점기 당시 코발트를 채취하는 광산으로 운영되다 해방 이후 폐광되었다. 군경은 그 버려진 갱도를 학살 장소로 사용했다. 광산 중간의 높은 수직갱도—일직선으로 뚫린 그 구조—가 은폐에 용이했을 것이다. 우리는 수직갱도의 입구에서 수십 미터 낭떠러지 같은 아래 갱도를 살펴보았다. 8명씩 묶어서 총살을 하고 밑으로 떨어뜨리는 학살을 수없이 반복한 곳이다.우리는 다시 아래로 내려와 수평갱도의 출입구를 통해 안으로 들어갔다. 유족회 측 인사들의 설명을 들으면서 갱도 안으로 발을 들이자마자 차디찬 기운을 만날 수 있었다. 100m 정도를 들어가니 수직갱도와 만나는 공간에 마주했다. 수직갱도로 떨어진 시신들이 수평갱도까지 가득했다고 한다. 무덤이 된 광산의 현장이었다. 이미 발굴된 상당수의 유해는 세종시 추모의 집에 임시 안치되어 있으나, 여전히 이곳에 있는 수많은 유해가 수습되지 못하고 있다.우리는 다시 아래로 내려와 수평갱도의 출입구를 통해 안으로 들어갔다. 유족회 측 인사들의 설명을 들으면서 갱도 안으로 발을 들이자마자 차디찬 기운을 만날 수 있었다. 100m 정도를 들어가니 수직갱도와 만나는 공간에 마주했다. 무덤이 된 광산의 현장이었다. 이미 발굴된 상당수의 유해는 세종시로 이관되었으나, 여전히 수많은 유해가 수습되지 못한 상태라고 한다.진실화해위원회는 이곳에서 학살당한 피해자 수를 최소 1,800명 이상으로 추정하고 있다. 경산코발트광산 유족회는 사망자 수를 최소 3,600명 이상으로 추정하고 있다. 이곳에는 경산뿐만 아니라 영천·청도·대구 등 주변 지역의 보도연맹원과 대구형무소 재소자들도 학살당했다. 대구형무소 재소자 중에는 대구 10·1, 제주 4·3, 여순 10·19와 관련된 수형인들이 많이 있었다. 결국 우리나라 현대사의 비극이 한 자리에 겹쳐 묻혀 있는 것이다. 2026년 1월에도 유해 발굴과 유전자 감식을 통해 이곳에서 제주 4·3 희생자 2명의 신원이 추가로 확인되었다. 정당한 재판 없이 구금된 이들이 불법적인 처형을 당한 것이다.우리는 코발트광산을 살펴보고 희생자탑에서 추모를 했다. 추모탑 주변 배롱나무에 카네이션이 달린 것을 보았다. 유족회 관계자의 말로는 2022년부터 이곳 주변에 배롱나무를 심기 시작했다고 한다. 배롱나무의 꽃말이 '떠나간 임을 향한 그리움'이다. 배롱나무마다 피해자의 이름표를 달아 고인을 위로했다. 2024년 5월 8일에는 유가족들이 카네이션을 헌화하였다. 유해를 수습하지 못하고 있으니, 이 일대를 수목장으로 생각하고 피해자들의 영혼을 달래며 유가족들 역시 스스로를 치유하는 것 같았다.일제강점기 일본이 전쟁에 필요한 코발트를 채취하던 곳이 독립 이후 국가폭력의 학살지가 되었다. 제주 섯알오름의 학살지가 일제강점기 일본 군인들의 탄약창으로 이용되었던 곳이 생각났다. 우리나라 국가폭력의 원형이 일제강점기와 겹치는 것이 단순한 우연의 일치는 아닌 것 같다.진실화해위원회의 보고서에 따르면, 학살의 직접 실행 주체는 경북지구 방첩대(CIC) 경산·청도 파견대, 경산·청도지역 경찰, 국군 제22헌병대로 확인되었다. 그러나 아직 주요 가해 인물에 대한 정확한 조사는 이루어지지 않고 있다. 수많은 유골이 출토되고, 여전히 유골이 땅속에 묻혀 있는데, 누구의 책임인지 이름 하나 밝혀내지 못하고 있다.학살은 기록되었으나, 학살한 자는 여전히 기록되지 않았다. 그러니 아직까지 경산코발트광산 위령식에 경찰과 군인의 제복을 입은 인사들이 단 한 번도 참석하지 않았다고 한다. 이미 다른 학살지의 위령탑에서는 제복을 입은 이들이 선배의 잘못을 사죄한 사례들이 있다. 국가는 생명과 재산을 보호할 의무가 있는 군인과 경찰이 법적 절차 없이 민간인을 집단 학살한 것에 대해 사과를 해야 한다.