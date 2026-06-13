이재명 대통령 '선행매매 기자 구속'에 "주가조작 그만"

▲이재명 대통령은 13일 오후 자신의 X 계정에 '선행 매매 기자 구속' 보도를 공유하면서 "비정상의 정상화.. 패가망신하는 주가조작 이제 그만하시고 정론직필하는 정상적 언론인으로 돌아가시기 바란다"는 글을 올렸다. ⓒ 이재명대통령X계정 관련사진보기