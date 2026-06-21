5천 원에 이만큼, 포슬포슬 햇감자가 우르르!

지난해 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"지난 3월 15일에 감자를 심었으니, 딱 90일 되었네."

큰사진보기 ▲감자 수확 ⓒ 이정미 관련사진보기

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"감자 몇 개만 캐 보자."

"오~ 감자 잘 컸네. 꽃도 안폈는데 알이 이렇게 굵어지네."

"그러네. 굵어지는 게 신기하네."

"씨감자 오천 원어치에 이만큼 수확이면, 완전 남는 장사지."

큰사진보기 ▲감자도 이만하면 풍년이다. 빵 대신 건강한 탄수화물 찐감자를 아침상에 올렸다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲감자 나누기언니와 동생네에 보낼 감자를 나눠 담았다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"보통 우리는 잡초를 모두 뽑아내는데, 원래 잡초는 땅이 비옥하게 유기탄소를 제공해 줘요."

큰사진보기 ▲<숲이 그린 집 - 일본 나가노, 숲이 된 부부> 갈무리 ⓒ EBS 관련사진보기

"신기하지. 이렇게 아무렇게 키워야 잘 자라는 거야."