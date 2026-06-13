펄럭이는 태극기, 피어나는 웃음꽃… 청정 기적을 일구는 무안 조암동 마을

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큰사진보기 ▲마을로 들어서는 길에 걸린 태극기 ⓒ 김일호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마을 주민들이 함께 웃고 활동했던 행복한 순간을 담은 사진들이 전시되어 있다. ⓒ 김일호 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민들의 협동심이 빚어낸 '조암 어울림 텃밭' ⓒ 김일호 관련사진보기

큰사진보기 ▲생명의 공간으로 탈바꿈한 '조암동 마을 꽃밭' ⓒ 김일호 관련사진보기

전남 무안군 현경면의 정겨운 흙 내음을 맡으며 마을 고샅길로 접어들면, 어느 순간 가슴이 확 트이는 특별한 풍경을 마주하게 된다. 차분하게 내려앉은 고즈넉한 하늘 아래, 가지런히 늘어선 태극기들이 단정한 자태로 방문객을 맞이한다. 이곳이 바로 '2025 전라남도 으뜸 우수마을'로 선정된 후 2년 차를 맞이하며 농촌 혁신의 모범 답안을 써 내려가고 있는 조암동 마을이다.마을에 발을 디디는 순간, 이 작은 마을이 품고 있는 생기와 에너지가 얼마나 뜨겁고 벅찬지 누구나 직감할 수 있다. 불과 얼마 전까지만 해도 조암동 마을은 고령화와 인구 감소로 조용하고 평범한, 어쩌면 조금은 쓸쓸한 여느 농촌 마을과 다름없었다.하지만, 오늘날 이 마을은 완전히 다른 옷으로 갈아입었다. 마을 구석구석 정돈된 길과 생기 넘치는 풍경은 지나가는 이들의 발걸음을 멈추게 하기에 충분하다.이 극적인 변화의 중심에는 동네 이장(하노식)의 멈추지 않는 열정이 있었다. "우리 마을을 전남에서 가장 살기 좋고 아름다운 곳으로 만들겠다"라는 그의 굳은 결심은 조용했던 마을을 뒤흔드는 기분 좋은 촉매제가 되었다.하노식 이장은 말로만 지시하는 리더가 아니었다. 뙤약볕이 내리쬐는 한여름에도, 차가운 새벽바람이 부는 겨울에도 언제나 맨 먼저 작업복을 입고 골목으로 나섰다. 손수 빗자루를 들고 쓰레기를 줍고, 주민들의 문을 두드리며 마을 사업의 필요성을 진심으로 설득했다.그의 이마에 맺힌 땀방울은 오랫동안 닫혀 있던 주민들의 마음을 여는 마중물이 되었다. 리더 한 사람의 진정성 있는 열정이 마을 전체의 생태계를 어떻게 완전히 뒤바꿀 수 있는지, 조암동 마을은 온몸으로 증명하고 있다.가장 먼저 눈길을 끄는 것은 담장을 따라 이어지는 초록색 철망 울타리 갤러리다. 일정한 간격으로 매달린 대나무에는 다육식물이 자라고, 그 곁에 마을 주민들이 함께 웃고 활동했던 순간을 담은 사진들이 정성스레 전시되어 있다. 평범했던 길목이 마을의 역사와 추억이 숨 쉬는 특별한 야외 전시관으로 변모한 것이다.이 길에서 만난 박순례(82세) 할머니는 울타리에 걸린 사진들을 바라보며 깊은 감회를 전했다."골목의 사진을 쳐다보는 것으로 하루를 시작해요. 예전에 비해 동네의 변화된 모습을 보면 너무 행복합니다. 동네가 자랑스럽습니다."할머니의 주름진 얼굴에 번진 환한 미소는 마을의 변화가 주민들의 내면에 얼마나 긍정적인 에너지를 불어넣었는지 고스란히 증명한다.발걸음을 조금 더 옮기면, 주민들의 협동심이 빚어낸 또 다른 결실인 '조암 어울림 텃밭'이 나타난다. 밭 한가운데 세워진 팻말에는 "공동체 활성화를 위한 본 텃밭은 마을 어르신들의 어울림으로 가꾸며, 여기에서 재배 생산한 채소는 판매가 아닌 마을회관 경로당 건강식(찬)으로 제공되기 위한 텃밭입니다"라는 문구가 큼지막하게 적혀 있다.이 텃밭은 조암 으뜸마을 새마을회 주도하에 운영되며, 둥근 지지대 아래서 허리를 굽혀 정성스레 작물을 가꾸는 모습에서는 고단함보다 이웃을 향한 애정이 묻어난다. 이윤을 목적으로 하지 않고 오직 마을 어르신들의 건강한 밥상을 위해 땀을 흘리는 이곳은, 작물과 함께 이웃 간의 따뜻한 정이 쑥쑥 자라나는 생생한 현장이다.마을 안길 깊숙한 곳에서는 예쁜 꽃들이 만개한 '조암동 마을 꽃밭'이 방문객의 탄성을 자아낸다. 잡초만 무성하던 버려진 땅을 주민들이 손수 돌을 골라내고 흙을 일구어 생명의 공간으로 재탄생시켰다. 커다랗고 웅장한 굵은 소나무 아래로 정겹게 쌓아 올려진 크고 작은 장독대들이 고풍스러운 멋을 더하고, 그 주변을 화려한 꽃 무리가 감싸안고 있다.꽃밭 한편에서 햇빛 가리개 모자를 쓰고 옹기종기 모여 앉아 잡초를 뽑는 주민들의 모습은 한 폭의 그림처럼 평화롭다. 계절마다 저마다의 빛깔로 피어나는 꽃길을 걸으며 주민들은 고단한 농사일의 피로를 잊는다. "꽃을 보며 걸으니, 하루하루가 축제 같다"라는 한 어르신의 수줍은 미소 속에서, 이 사업이 주민들의 마음에 심어준 변화의 크기를 짐작할 수 있다.이처럼 조암동 마을은 '행복마을 프로그램'이라는 날개를 달고 외적인 환경 개선을 넘어 공동체의 완전한 회복이라는 놀라운 기적을 쏘아 올리고 있다. 단절의 벽을 허물고 함께 가꾸며, 공동체 마을이라는 벅찬 자부심을 안겨준 이 사업은 소멸 위기에 처한 현대 농촌이 나아가야 할 가장 이상적인 이정표를 제시한다.이제 조암동 마을은 외형적인 깨끗함을 넘어 내면의 행복까지 꽉 채운 명품 마을로 거듭나고 있다. 주민들은 함께 배우고, 소통하고, 협력하며 공동체의 진정한 가치를 몸소 체험하고 있다.마을 어귀에서 바람을 타고 당당하게 휘날리는 태극기처럼, 조암동 마을 주민들의 꿈과 행복도 날마다 더 높은 곳을 향해 비상하고 있다. 활력과 정이 넘쳐나는 곳, 마주치는 모든 이에게 따뜻한 감동을 선사하는 무안군 현경면 조암동 마을의 푸른 내일이 더 기대되는 이유다.