드넓은 초원에 펼쳐진 정체성, 고려인 화가들이 담아낸 푸른 기억

큰사진보기 ▲오프닝 참석 VIP오프닝 후에 ⓒ 송재호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오프닝행사오프닝 행사 ⓒ 송재호 관련사진보기

큰사진보기 ▲재한 고려인 협회 부회장축사 ⓒ 송재호 관련사진보기

인천 혜원갤러리(관장 장혜숙)에서 카자흐스탄에서 활동하는 고려인 후손 화가들이 한국을 찾아 펼치는 특별전 '노마딕 블루 NOMADIC BLUE'가 지난 9일부터 18일까지 열린다. 이번 전시회는 NGO CREATIVE.ART가 화가들의 한국 방문을 위한 항공료를 후원했으며, 전시 공간은 혜원갤러리가 지원을 해서 이루어졌다. 오랜 시간 예술의 길을 걸어온 고려인 화가들에게 한국은 단순한 전시 장소가 아니라, 역사와 자신의 정체성의 뿌리를 다시 만나는 특별한 공간이다.현재 카자흐스탄을 비롯한 중앙아시아의 고려인 미술계는 세대 단절이라는 현실에 직면해 있다. 구소련 시절에는 많은 고려인 화가들이 활동을 했지만, 독립 이후 예술가로 살아가는 경제적 어려움이 커지면서 젊은 세대의 미술대학 진학은 거의 없는 상황이다. 이제 가장 젊은 고려인 화가조차 50 대에 이르렀다. 이에 CREATIVE.ART는 고려인 미술의 전통을 지키고 계승하기 위해 매년 여름 한국에서 전시 개최를 지원한다.이번 전시에 6명 화가가 한국을 방문했으며, 54점의 작품이 소개되었다. 전시 제목인 '노마딕 블루'는 유목민의 삶과 푸른 색채가 만나는 지평선을 의미한다. 세계에서 아홉 번째로 넓은 영토를 가진 카자흐스탄의 광활한 초원, 양 떼를 몰며 지평선을 바라보는 목동의 눈에 비친 하늘과 대지가 맞닿는 곳에서 초록과 푸른빛이 스며든 독특한 색채가 펼쳐진다.전시는 바로 그 푸른 빛을 통해 유라시아 초원의 역사와 강제이주, 정체성, 그리고 문화적 공존의 의미를 예술적으로 풀어냈다. 작품 곳곳에는 1937년 강제이주 이후 중앙아시아에 정착한 고려인들의 삶과 기억이 깊이 새겨져 있다. 푸른 색은 단순한 색채를 넘어 하늘과 자유, 희망을 상징하며, 동시에 낯선 땅에서 삶을 일구어 온 고려인들의 여정과 그리움을 담아내는 상징적 언어로 사용되었다. 캔버스 위에 펼쳐진 초원의 풍경과 인물들은 한 민족이 겪어온 역사와 정체성의 흔적을 조용하지만 강렬하게 이야기하며 관람객들에게 깊은 울림을 전했다.카자흐스탄 미술 특유의 인상주의적 화풍도 눈길을 끌었다. 빛의 변화와 자연의 순간적인 표정을 섬세하게 포착하는 작품들은 초원의 햇살과 바람, 그리고 시간의 흐름을 생생하게 담아냈다. 전시를 관람한 한국 화가들은 "고려인 작가들이 옛 회화 기법과 전통적 표현 방식을 꾸준히 보존하고 있다는 점이 매우 인상적"이라며 높은 평가를 내놓았다.오프닝 행사에는 인천미술협회 대표인 강형덕 작가가 참석해 "인천에서 고려인 화가들의 뜻깊은 전시가 열리게 되어 매우 기쁘고 감사하다"며 환영의 뜻을 전했다. 또한 재한고려인협회 김 세르게이 부회장은 "고려인 화가들이 조상의 땅인 한국에서 작품을 선보이는 모습을 보니 가슴이 벅차다"며 감격을 표현했다.이번 전시는 단순한 미술 전시를 넘어 한국과 카자흐스탄이 수교 이후 이어온 문화 교류의 의미를 되새기는 자리이기도 한다. 예술은 언어와 국경을 뛰어넘어 사람과 사람을 연결하고, 서로 다른 역사와 문화를 이해하게 만드는 힘을 지닌다. 'NOMADIC BLUE'는 유라시아 초원의 푸른 빛 속에 담긴 고려인의 기억과 희망을 통해, 문화적 공존과 연대의 가능성을 다시 한 번 보여주었다.초원의 바람은 멈추지 않는다. 그리고 그 바람을 따라 이어지는 고려인 예술가들의 붓끝 또한 오늘도 새로운 길을 행해 나아가고 있다. 'NOMADIC BLUE'는 그 여정의 아름다운 기록이자, 미래 세대 고려인 후손들에게 전하는 소중한 문화적 유산으로 오래 기억될 것이다.