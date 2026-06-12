오류 터진 방송사 출구조사, 심의 대상 아냐... "신뢰 위해 세부 데이터 공개해야"

큰사진보기 ▲민심의 향방은?6·3지방선거일인 3일 서울 서초구 서래초등학교에 마련된 방배본동 제2투표소 앞에서 출구 조사원이 출구조사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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6.3 지방선거 방송사 출구조사에서 일부 데이터가 누락돼 물의를 빚는 가운데, 해당 조사는 선거법령상 선거여론조사 심의 대상으로 규정되지 않는 것으로 나타났다. 전문가들은 출구조사의 신뢰도 확보를 위해, 향후 조사 세부 데이터 공개 등을 자발적으로 추진할 필요가 있다고 지적한다.한국방송협회 산하 방송사공동예측조사위원회는 지난 11일 6.3 지방선거 선거방송 출구조사와 관련해 서울·대구·울산·충북의 성·연령별 유권자 분석에서 한국리서치의 사전투표자 예측 데이터가 누락됐다고 밝혔다. 위원회 측은 해당 조사의 경우, 당일 출구조사 결과만 반영되면서 지역별 유권자 성향 분석에 오류가 발생했다면서 공식 사과했다.그런데 잘못된 출구조사와 관련해서는 선거관리위원회 차원의 법적, 행정적 처분은 불가능한 것으로 확인됐다.12일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 선거 여론 조사를 심의, 관리하는 선거관리위원회 산하 중앙선거여론조사심의위원회는 방송사 출구조사를 심의 대상으로 규정하지 않는다. 위원회 측 설명을 종합하면, 심의 대상인 여론조사는 선거에 영향을 미치는 여론조사로, 선거 전 실시, 공표되는 여론조사가 대상이다. 선거가 끝난 뒤 실시, 공표되는 방송사 출구조사는 선거에 영향을 미치지 않는다는 이유로 심의 대상에서 제외된다는 설명이다.중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에는 여론조사업체들은 성별, 연령별, 지역별 응답 등 세부 자료까지 공개하지만 심의 대상이 아닌 방송사 출구 조사는 세부 자료를 공개하지 않는다. 즉 현 상황에서 방송사 출구조사가 제대로 이뤄졌는지를 검증할 수 있는 수단은 조사를 의뢰한 방송사들이 자체적으로 공개하는 방법 말고는 없다.전문가들은 방송사 출구조사까지 행정적 규제 대상으로 삼는 것은 과도하지만, 향후 출구조사 신뢰도 확보를 위해 세부 데이터 공개를 자체적으로 실시할 필요는 있다고 지적했다. 박상인 서울대 교수는 "출구조사는 선거에 영향을 미치지 않기 때문에 이를 행정적 규율 대상으로 삼는 것은 과도한 규제일 수 있다"면서도 "다만 출구조사에 대한 국민적 신뢰도가 지속적으로 떨어지고 있기 때문에, 방송사 차원에서 투명성과 신뢰도 확보를 위해 세부 데이터까지 투명하게 공개하는 방안은 적극적으로 검토할 필요가 있을 것 같다"고 말했다.한편 KBS와 MBC, SBS 등 방송3사들은 이번 출구조사 데이터를 누락한 여론조사 업체에 대해 개별적으로 법적 대응을 준비하는 것으로 알려졌다.