민선 9기 고양특례시 '고양대전환준비위원회' 출범... "실무 중심 시정 인수에 만전"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장 당선인민선 9기 고양특례시장직 인수를 위한 '고양대전환준비위원회' 출범을 알리며 실무와 정책 중심의 시정 인수를 다짐하고 있다. ⓒ 고양대전환준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김달수 고양대전환준비위원회 위원장전 경기도 정무수석으로 활동했으며, 시민사회와 행정 현장을 두루 거친 실무형 정책 전문가로 평가받는다. ⓒ 고양대전환준비위원회 관련사진보기

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민선 9기 고양특례시장직 인수를 위한 '고양대전환준비위원회(아래 인수위)'가 12일 공식 출범하며 본격적인 가동에 들어갔다.이번 인수위의 공식 명칭인 '고양대전환준비위원회'에는 민선 9기 고양시의 시정 비전을 정립하고, 공약 이행 체계를 구체화하여 안정적인 시정 인수를 이루겠다는 확고한 의지가 담겨 있다.민 당선인은 "이번 인수위는 실무와 정책 중심의 철저한 업무 검토에 집중할 것"이라고 강조했다. 이어 "각 분과 위원 및 자문위원회와 함께 고양시의 주요 현안을 면밀히 진단하고, 시민들께 약속드린 공약들을 면밀히 검토하여 민선 9기 고양특례시의 안정적인 출범을 준비하겠다"고 직접 포부를 전했다.인수위의 사령탑인 인수위원장에는 김달수 전 경기도 정무수석이 임명됐다. 김 위원장은 민경선 당선인과 경기도의회에서 3선 의원을 함께 지내며 오랜 기간 정책적 호흡을 맞춰온 인물이다. 고양시의원을 거쳐 도의회 문화체육관광위원장, 예산결산특별위원장 등을 역임했다. 또한 민선 8기 경기도 정무수석을 지내며 광역행정의 주요 정책과 협치 모델을 조율한 경험이 있어, 예산과 정책 모두에 정통한 '실무형 정책 전문가'로 꼽힌다.김달수 위원장과 이성우 부위원장(항공대 경영학과 초빙교수)을 필두로 한 15명의 위원단은 4개 분과와 2개의 특별분과로 나뉘어 배치됐다.▲봉재현(김성회 국회의원 보좌관) ▲문혜숙(농협대학교 사무처장) ▲박진환(한준호 국회의원 선임비서관) ▲정지혜(한준호 국회의원 비서관) ▲조현숙(제9대 고양시의회 부의장) ▲김유동(전 대화감정평가법인 북부지사 대표) ▲강태영(김영환 국회의원 보좌관) ▲김민희(아키디아건축사사무소 대표) ▲김상우(한국항공대학교 교수) ▲하성용(중부대학교 교수) ▲최경애(성균관대학교 사회학 박사) ▲정민경(제9대 고양시의회 의원) ▲임현철(전 한국표준협회 전무이사) 등 지역 현안에 밝은 전·현직 실무진과 학계 전문가들이 각 분과에 전면 배치되었다.이에 더해 인수위는 현장의 목소리를 폭넓게 수렴하기 위해 학계 및 현장 전문가들이 대거 참여하는 '자문위원회'를 별도로 꾸렸다. 실무진이 밑그림을 그리고, 자문위원회가 심층적인 정책 자문과 대안을 밀착 지원하는 이원화된 시스템을 구축한 것이다.고양대전환준비위원회는 향후 고양시 각 부서별 업무 보고를 시작으로 민 당선인의 핵심 공약에 대한 세부 검토 및 시정 과제 도출 작업에 본격적으로 착수할 예정이다.