보은군 농어촌기본소득 시범사업 선정... 인구3만 유지 청신호

큰사진보기 ▲11일 농림축산식품부는 충북 보은군, 강원 화천군, 전북 진안군·무주군, 전남 구례군·보성군, 경북 청송군 등 7개 군을 농어촌 기본소득 시범사업 대상 지자체로 선정했다고 발표했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

인구 3만 명 선을 위협받고 있는 보은군이 모처럼 좋은 소식을 전했다.11일 농림축산식품부는 충북 보은군, 강원 화천군, 전북 진안군·무주군, 전남 구례군·보성군, 경북 청송군 등 7개 군을 농어촌 기본소득 시범사업 대상 지자체로 선정했다고 발표했다.7개 군지역이 추가로 선정되면 농어촌기본소득을 시행하는 지역은 기존 10개군을 포함해 총 17곳으로 늘어났다.충북지역은 지난해 옥천군이 시범사업 지역에 선정됐다.이번 추가 공모에 참여했던 단양군과 괴산군, 영동군은 아쉽게도 탈락했다.보은군이 시범사업 지역에 추가로 선정되면서 군민들은 최소 월 16만 원가량을 지원받게 된다.이에 따라 보은군 주민에겐 실거주 여부 조사 등 사전심사 과정을 거친 후 8월부터 내년 12월까지 17개월간 매월 1인당 월 16만 원씩 기본소득을 받게 된다.현재 보은지역 기본소득 사업비는 총 872억 원 규모다. 보은군은 모든 군민에게 매월 1인당 16만 원 상당의 지역화폐(결초보은상품권)를 지급하는 계획을 세우고 있다.지난 4년 평균 연간 260명가량 인구가 줄어들면서 인군 3만 명 붕괴를 앞두고 있던 보은군은 유입인구가 늘어날 전망이다.기본소득 시범사업 지역인 옥천군의 경우 6개월 만에 전체 인구가 2014명이 증가했다.농어촌 기본소득 지급이 전격 결정된 2025년 12월 한 달 동안에만 무려 1192명이 한꺼번에 유입되기도 했다.