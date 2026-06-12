"이불로 상반신 덮고 팔꿈치 압박"... 논산 모 노인요양원서 치매 노인 학대 의혹

큰사진보기 ▲충남 논산의 한 요양원에서 요양보호사가 치매 노인을 상습적으로 폭행했다는 의혹이 제기돼 경찰과 노인보호기관이 조사에 나섰다. (위 사진은 AI생성 이미지입니다.) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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충남 논산의 한 요양원에서 요양보호사가 치매 노인을 상습적으로 폭행했다는 의혹이 제기돼 경찰과 노인보호기관이 조사에 나섰다. 가족들은 신체 학대와 조직적 은폐를 주장하는 반면, 요양원 측은 돌봄 과정에서의 불가피한 방어 행위였다고 주장하고 있다.제보자 A씨에 따르면, 지난 2022년부터 논산에 있는 모 요양원에 입소 중인 어머니 B(89)씨는 고관절 수술 후 거동이 불가능해 침상에서 생활해 왔다. 그동안 A씨 가족은 면회 때마다 어머니의 팔과 손등에서 멍을 발견하고 요양원 측에 수차례 문의했으나, 요양원 관계자들은 "어머니가 거부 반응을 보여 생긴 상처"라며 일관되게 답했다고 한다.그런데 지난 7일, 어머니의 얼굴(코)과 팔 등에 새로운 멍이 발견됐다. 다음 날인 8일, 가족들이 정형외과를 찾아 검진한 결과, 어머니는 단순 타박상을 넘어선 골절상 진단을 받았다. 최근 오른쪽 새끼손가락 골절과 코, 가슴 부위에 심한 타박상을 입은 것이다. 고령인 탓에 손가락 골절의 경우 수술 대신 깁스 치료를 해야 하는 상황이었다. <오마이뉴스>가 확보한 사진을 보면 B씨의 손과 팔, 얼굴 등이 멍투성이다.그런데 가족들의 요구로 확인한 지난 6월 5일 새벽 CCTV 영상에서 충격적인 실상이 드러났다. 요양원 측은 초기에는 별다른 문제가 없는 영상만을 보여줬다. 가족들이 추가로 CCTV 공개를 요구해 전후 상황을 면밀히 살펴본 결과 요양보호사 2명 중 한 명이 누워 있는 어머니의 얼굴을 때리는 듯한 모습, 그리고 거동이 불가능한 B씨의 양손을 잡고 이불을 뒤집어씌운 뒤 5분여 동안 자신의 팔꿈치로 환자의 가슴 부위를 누르는 모습이 포착됐다. 그 사이 다른 요양보호사는 기저귀를 교체하고 있었다.A씨는 즉각 경찰에 고소장을 접수하고 충남남부노인보호전문기관에 신고했다. 이 과정에서 어머니의 몸을 살피던 중 요양원 측이 전혀 언급하지 않았던 가슴 부위의 멍까지 추가로 발견됐다.보호자 A씨는 "어머니가 최근 '죽고 싶다'며 고통을 호소했는데, 그 이유가 시설 내 상습적인 폭행 때문이었음이 드러났다"며 울분을 토했다. 특히 가족들은 요양원 측이 초기에는 실랑이하는 짧은 영상만을 보여주며 의혹을 축소하려 했다며 은폐 의혹도 제기했다.A씨는 "원장과 사회복지사는 학대 사실을 알고도 즉시 신고하지 않았고, 면담 과정에서도 거짓말로 일관하고 있다"고 주장했다. 이어 "이번 사건이 단발적인 사고가 아니라 지난 5년간 이어져 온 상습적 학대일 가능성이 높다"며 철저한 진상 규명과 강력한 처벌을 요구하고 있다.이에 대해 해당 요양원 원장은 "어르신이 침을 뱉고 가래를 뱉어 던지는 등 폭력적인 행동이 잦아, 이를 정리하고 방어하는 과정에서 발생한 일"이라고 주장했다.그는 영상 속 이불을 씌운 뒤 몸을 압박하는 행위에 대해서도 "잘못된 대처방안인 것은 맞지만 학대가 아닌, 직원들이 자신을 보호하기 위한 방어적 조치였다"고 해명했다. 보호자 A씨가 '어머니의 얼굴을 때렸다'고 주장하는 부분에 대해서는 "얼굴을 때리는 듯한 동작 역시 폭행인지, 실랑이 과정에서의 우발적 접촉인지 구분하기 어렵다"고 주장했다. 특히 원장은 "지난 10년간 사고 없이 운영해왔는데 이런 일이 발생해 괴롭다"며 "일부 편향된 보도로 시설의 사기가 저하되지 않길 바란다"고 덧붙였다. 사실상 이불로 상반신을 덮고 팔꿈치로 누르는 행위가 있었음 인정한 셈이다.이에 대해 한 노인돌봄기관 관계자는 "일반적으로 어르신들이 일방적으로 침을 뱉는 경우는 많지 않다"라며 "어르신이 기분이 상한 원인이 무엇인지 전후 사정을 살펴야 한다"고 말했다. 해당 요양원 측이 '방어적 조치였다'는 주장에 대해서는 "돌봄을 제공하는 요양보호사들이 정말 생명의 위협을 느낄 정도의 사정이 있어 폭력을 행사했는지 여부를 따져봐야 한다"고 조언했다.경찰과 관계 기관은 해당 요양원에 대한 현장 조사와 관련자 조사를 통해 정확한 사건 경위와 추가 피해 여부 확인에 나섰다.논산경찰서 관계자는 "현재 사건을 조사 중이며 자세한 내용은 수사 중이어서 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다. 충남남부노인보호전문기관 관계자는 "다음 주 중 논산시와 함께 현장 조사에 나설 예정"이라고 밝혔다.