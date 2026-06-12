민선 9기 당진시장직 인수위원회 출범

큰사진보기 ▲더큰당진준비위원회가 12일 당진시종합복지타운 3층에서 출범기념 제막식과 위원 위촉식, 제1차 회의를 개최하고 민선9기 시정 준비의 첫걸음을 내디뎠다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신기원(사진 왼쪽) 위원장과 김기재 당선인이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

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김기재 당진시장 당선인이 민선9기 시정의 성공적인 출범을 위한 '민선9기 당진시장직 더큰당진준비위원회'를 공식 출범하고 본격적인 인수 작업에 돌입했다.더큰당진준비위원회는 12일 당진시종합복지타운 3층에서 출범기념 제막식과 위원 위촉식, 제1차 회의를 개최하고 민선9기 시정 준비의 첫걸음을 내디뎠다.행사에는 김기재 당진시장 당선인과 신기원 위원장(전 신성대학교 사회복지과 교수)을 비롯한 인수위원 15명과 관계자들이 참석했다.'시민의 일상에서 시작하는 더 큰 당진'을 슬로건으로 내건 인수위는 시민 체감형 정책 발굴과 삶의 질 향상을 최우선 과제로 삼았다. 특히 청년, 여성, 경제, 복지, 해양, 보건, 환경, 행정 등 각 분야 전문가와 현장 실무자로 위원회를 구성해 전문성과 대표성을 대폭 강화했다.더큰당진준비위원회는 위원장과 부위원장을 포함한 15명의 위원으로 구성됐으며, 민선8기 시정 현황을 점검하고 민선9기 시정 비전과 주요 정책 방향 수립, 주요 현안 검토, 공약 이행계획 점검 등을 통해 안정적인 시정 출범과 정책 설계를 지원할 예정이다.주요 논의 분야는 ▲지역경제 회복 및 계층별 맞춤형 일자리 ▲당진항 활성화 및 해양산업 육성 ▲복지 사각지대 해소를 위한 포용도시 구현 ▲공공의료 서비스 체계 확충 ▲기후위기 대응 및 안전도시 구축 등이다.특히 형식적인 인수 절차에서 벗어나 현장 중심의 실무형 조직으로 운영할 계획이다. 주요 업무보고와 시민 의견 수렴 등을 통해 지역 현안의 실질적인 해결책을 모색할 예정이다.김기재 당선인은 "더큰당진준비위원회는 민선9기 시정의 방향을 함께 설계해 나가는 중요한 출발점"이라며 "민생경제 회복을 최우선 과제로 삼고 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.이어 "당진의 산업 경쟁력 강화와 함께 의료·교육·교통·복지 등 생활 전반의 혁신을 통해 사람이 머물고 찾아오는 더 큰 당진을 실현하겠다"고 강조했다.신기원 위원장은 "위원회의 원활한 운영과 성공적인 출범을 위해 맡은 역할에 최선을 다하겠다"며 "위원들과 함께 내실 있는 논의가 이뤄질 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.