세종시 인수위 '여민동행폰' 개통... 시민 목소리 실시간 수렴

큰사진보기 ▲제5대 세종특별자치시장직 인수위원회가 이동전화인 ‘여민동행폰’을 개통하고 본격적인 시민 의견 수렴에 나섰다. ⓒ 제5대 세종특별자치시장직 인수위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제5대 세종특별자치시장직 인수위원회(위원장 김영)가 차기 시정 운영에 시민들의 목소리를 실질적으로 반영하기 위한 온·오프라인 소통 창구를 전면 가동한다.인수위는 공식 누리집(홈페이지)을 개설하는 동시에 업무용 전용 이동전화인 '여민동행폰'을 개통하고 본격적인 시민 의견 수렴에 나섰다고 12일 밝혔다.이번 소통 창구 개설은 조상호 세종시장 당선인이 선거 기간 강조해 온 소통 행정을 실현하기 위한 조치다. 인수위 측은 시정의 모든 현안을 시민의 눈높이에서 바라보고, 현장의 목소리를 바탕으로 정책을 풀어가겠다는 취지라고 설명했다.새롭게 문을 연 인수위 누리집에서는 조 당선인이 선거 과정에서 제시했던 분야별 공약 전체를 투명하게 확인할 수 있다. 또한 누리집 내 설치된 시민제안 코너 '인수위에 바란다'를 통해 정책 제안이나 시정 건의사항을 상시 접수한다.이와 함께 디지털 기기 사용이 서투르거나 인터넷 접근이 어려운 시민들을 위한 모바일 창구도 마련됐다. 인수위는 출범 첫날인 지난 10일부터 전용 단말기인 '여민동행폰(010-3408-0365)'을 도입해 문자 메시지를 통한 시민 의견을 실시간으로 수용하고 있다.인수위는 누리집과 여민동행폰 등 각 채널을 통해 접수되는 시민들의 제안과 민원을 기획·행정, 경제·산업, 보건·복지 등 분과 및 태스크포스(TF)별로 분류해 면밀히 검토할 예정이다. 이 중 타당성이 높고 실현 가능한 제안들은 향후 출범할 시정 5기의 핵심 과제로 도출되어 실제 정책에 적극 반영된다.인수위 공식 누리집은 이곳 인수위 바로가기로 직접 이동하거나, 세종시청 누리집 메인 화면에 마련된 안내 배너를 클릭해 접속할 수 있다.이현정 인수위 대변인은 "조상호 당선인의 시민여상(視民如傷, 시민의 삶을 내 상처 돌보듯 하겠다는 뜻) 철학에 따라, 시정 5기 핵심 현안을 시민의 시선에서 바라보고 반영하기 위해 노력하고 있다"며 "보내주신 소중한 의견을 충실히 검토해 시정 5기 핵심과제에 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.