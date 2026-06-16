통합은 출발선일 뿐... 전남광주통합특별시가 넘어야 할 과제들

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 광주·전남 행정통합과 관련해 청와대 오찬 간담회에 참석한 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 지역 국회의원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.9 ⓒ 광주광역시 관련사진보기

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"전남광주통합 성패는 좋은 일자리 그리고 '사회임금'"

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큰사진보기 ▲전남도청전남도청사 앞에 22개 시군 깃발이 펄럭이고 있다. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 순천시 순천팔마종합운동장 전경. ⓒ 순천시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 2월 6일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 광주전남 행정통합 타운홀 미팅에서 박병규 광주 광산구청장이 발언하고 있다. ⓒ 광주광역시 광산구 제공 관련사진보기

전남광주통합특별시의 성공은 산업전환과 청년 정착만으로 완성되지 않는다. 또 하나의 핵심 과제가 있다. 바로 지방분권이다.통합은 광역정부의 규모를 키우기 위한 사업이 아니다. 주민에게 더 가까운 정부가 더 많은 권한과 책임을 갖도록 만드는 과정이어야 한다. 만약 통합이 권한 집중만 강화하는 결과를 낳는다면 통합의 의미는 크게 퇴색될 수밖에 없다. 따라서 통합특별시는 강한 특별시를 지향해서는 안 된다. 역할이 명확한 특별시가 되어야 한다.특별시는 광역교통과 산업전환, 에너지 정책, 국가사업 유치, 광역 인프라 구축, 대규모 투자유치와 같은 광역 기능에 집중해야 한다. 반면 기초정부는 복지와 돌봄, 교육, 문화, 도시재생, 평생교육, 주민자치, 생활체육 등 주민 생활과 밀접한 정책을 책임져야 한다. 이는 보충성의 원칙과도 맞닿아 있다. 주민 가까이에서 해결할 수 있는 문제는 기초정부가 담당하고, 광역적 조정과 협력이 필요한 문제는 특별시가 담당하는 구조다.특히 광산구와 같은 대규모 도시형 기초정부는 이미 상당한 행정 역량과 정책 수행 능력을 갖추고 있다. 통합특별시 체제는 이러한 역량을 약화시키는 방향이 아니라 더욱 확대하는 방향으로 설계되어야 한다. 통합의 목적은 강한 특별시를 만드는 것이 아니다. 강한 기초정부와 책임 있는 광역정부가 협력하는 새로운 지방자치 모델을 만드는 데 있다.이를 위해서는 무엇보다 재정권 확대가 필요하다. 현재 전남의 시·군은 지방교부세를 직접 교부받는다. 반면 광주의 자치구는 광역시를 통해 재정을 지원받는 구조다. 이 때문에 광산구처럼 상당한 인구 규모와 행정 수요를 가진 자치구도 충분한 재정 자율성을 확보하기 어렵다.통합특별시 체제에서도 이러한 구조가 그대로 유지된다면 새로운 갈등이 발생할 가능성이 높다. 주민 생활과 밀접한 사무를 수행하는 기초정부에는 그에 상응하는 재정 권한과 재정 책임이 부여되어야 한다. 재정은 단순한 예산 문제가 아니다. 자치권의 기반이다. 권한은 있는데 재정이 없으면 책임행정은 불가능하다.그러나 자치권은 재정권만으로 완성되지 않는다. 조직권과 인사권 역시 함께 보장되어야 한다. 현재 광역시 자치구의 부구청장은 법률상 구청장이 임명하도록 되어 있지만 실제 운영 과정에서는 광역자치단체 중심의 인사교류 관행이 지속되어 왔다. 과거 광산구에서도 부구청장 인사권을 둘러싸고 광주시와 갈등을 겪은 바 있으며 최근에도 여러 지방자치단체에서 유사한 논의가 이어지고 있다. 통합특별시가 진정한 지방분권 모델을 지향한다면 기초정부의 책임행정에 걸맞은 인사 자율성과 조직 운영 권한 역시 확대해야 한다. 주민의 선택을 받은 기초정부가 권한과 책임을 함께 가질 때 지방자치는 비로소 완성될 수 있다.또 하나의 중요한 과제는 27개 기초정부 체계다. 통합 이후에는 광주의 5개 자치구와 전남의 22개 시·군이 하나의 특별시 아래 존재하게 된다. 이는 지금까지 대한민국이 경험하지 못한 새로운 지방자치 모델이다.광산구와 같은 대도시형 기초정부와 농어촌 중심의 군 지역은 행정 수요가 전혀 다르다. 도시 문제와 농어촌 문제는 정책의 우선순위도 다르고 필요한 행정 서비스도 다르다. 따라서 획일적인 기준으로 운영해서는 안 된다. 각 지역의 특성과 여건에 맞는 다양한 자치 모델을 인정해야 한다. 특별시의회 구성 문제도 중요하다.광주권과 동부권, 서부권은 인구 규모와 산업 구조, 생활 여건이 크게 다르다. 특별시의회가 특정 권역의 이해만 반영하는 구조가 되어서는 안 된다. 인구 대표성과 지역 대표성의 균형을 어떻게 확보할 것인지, 농어촌 지역과 동부권의 의견을 어떻게 반영할 것인지에 대한 제도적 논의가 필요하다. 통합 이후의 갈등은 행정부보다 의회 구조에서 먼저 나타날 가능성이 높기 때문이다.청사 문제 역시 같은 관점에서 접근해야 한다. 광주청사와 무안청사, 동부권 청사를 어떻게 운영할 것인지를 둘러싼 논쟁은 앞으로도 계속될 것이다. 그러나 청사 위치 자체가 통합의 성패를 결정하지는 않는다. 더 중요한 것은 권역별 기능 배분이다.광주권은 AI와 첨단산업, 행정 기능을 담당하고 서부권은 에너지와 해양수산 기능을, 동부권은 관광·문화·물류 기능을 담당하는 방식도 검토할 수 있다. 중요한 것은 특정 지역이 모든 것을 가져가는 구조를 만들지 않는 것이다. 통합은 승자와 패자를 만드는 사업이 되어서는 안 된다. 모든 권역이 함께 성장할 수 있는 구조를 만드는 사업이어야 한다. 특히 순천·여수·광양을 중심으로 한 동부권은 이미 독자적인 산업과 생활권을 형성하고 있다. 따라서 동부권 발전 전략과 재정 지원 체계를 별도로 마련할 필요가 있다. 통합은 획일화가 아니라 각 권역의 강점을 살리는 과정이어야 한다.무엇보다 통합특별시가 성공하기 위해서는 주민들의 수용성과 신뢰를 확보해야 한다. 통합은 법률로 만들 수 있지만 공동체는 법률만으로 만들어지지 않는다. 광주 시민과 전남 도민, 도시 지역과 농어촌 지역, 동부권과 서부권 주민들이 통합의 성과를 공정하게 공유할 수 있다는 믿음을 가져야 한다. 이를 위해서는 권역별 주민회의와 시민참여 플랫폼, 공론화 제도 등을 활성화할 필요가 있다. 주민들이 통합의 주체가 될 때 비로소 통합은 안정적으로 정착할 수 있다.생활권 통합도 중요한 과제다. 최근 GTX급 철도 논의가 자주 등장하지만 시민들이 체감하는 변화는 생활권 연결성 확대에서 시작된다. 광주와 나주, 목포, 순천, 여수를 하나의 생활권으로 연결하는 것이 핵심이다. 중요한 것은 최고속도가 아니라 접근성이다. 안정적인 운행과 편리한 환승, 생활권을 연결하는 교통체계가 필요하다. 광역교통 단일요금제와 통합환승체계, 통합 교통카드 도입도 적극 검토해야 한다. 공공의료와 평생교육, 문화·체육시설 이용 역시 생활권 관점에서 통합적으로 운영할 필요가 있다.시민들이 통합을 체감하는 순간은 행정구역이 바뀌는 날이 아니라 일상이 편리해지는 순간이다. 이를 위해 통합특별시는 단계별 실행계획을 마련해야 한다. 첫 100일은 행정 안정화 기간이다. 조직 정비와 권한 조정, 자치법규 정비, 재정 진단, 행정시스템 통합에 집중해야 한다.첫 2년은 제도 구축 기간이다. 광역교통 기본계획과 산업전환 기본계획, 균형발전특별회계, 시민주권위원회, 균형발전위원회 등 핵심 제도를 정착시켜야 한다. 향후 10년은 성과 창출 기간이어야 한다. 청년 일자리가 늘어나고 기업 투자가 확대되며 교통과 생활서비스가 개선되는 변화를 시민들이 체감할 수 있어야 한다.무엇보다 중요한 것은 재정이다. 산업전환도, 교통혁신도, 사회임금도 재정적 기반 없이 실현될 수 없다. 통합특별시는 출범과 동시에 균형발전특별회계와 지역상생기금 등 안정적인 재정 기반을 마련해야 한다. 광주권과 동부권, 서부권이 함께 성장할 수 있도록 재정 배분 원칙을 명확히 하는 것도 중요하다. 재정에 대한 신뢰가 있어야 통합에 대한 신뢰도 함께 만들어질 수 있다.또한 통합특별시의 성공은 지방정부의 노력만으로 완성될 수 없다. 국가 역시 특별한 책임을 가져야 한다. 국가재정 특례와 규제혁신 특례, 국가산단 조성, 공공기관 이전, 광역교통망 구축 등 국가 차원의 지원이 뒷받침되어야 한다. 통합특별시는 단순한 행정구역 개편이 아니다. 수도권 집중과 지방소멸이라는 대한민국의 구조적 문제에 대응하는 국가적 프로젝트이기 때문이다. 국가가 특별한 역할을 요구한다면 그에 상응하는 권한과 재정 지원도 함께 보장해야 한다.통합은 출발선일 뿐이다. 통합이라는 이름만으로 시민의 삶이 바뀌지는 않는다. 산업전환과 좋은 일자리, 강한 기초정부, 편리한 교통, 사회임금, 그리고 시민이 체감하는 생활혁신이 있을 때 비로소 통합의 의미는 완성된다.전남광주통합특별시가 산업전환과 생활권 통합, 지방분권과 균형발전을 함께 실현할 수 있다면 그것은 단지 한 지역의 성공이 아니다. 수도권 집중과 지방소멸이라는 대한민국의 구조적 문제에 대한 새로운 해법이 될 수 있다. 결국 통합의 성공 여부는 시민의 삶이 얼마나 달라졌는가로 평가받게 될 것이다. 청년이 떠나지 않고 돌아오는 지역, 기업이 투자하고 일자리가 늘어나는 지역, 도시와 농촌이 함께 성장하는 지역을 만들어낼 수 있다면 전남광주통합특별시는 대한민국 국가균형발전의 새로운 모델이 될 수 있다.행정통합은 출발점이고 산업전환은 목표다. 지방분권은 그 목표를 실현하기 위한 제도적 기반이며, 사회임금과 생활권 통합은 시민들이 변화를 체감하게 하는 정책적 수단이다. 결국 통합의 성패는 시민의 삶을 얼마나 실질적으로 변화시켰느냐에 달려 있다.통합은 끝이 아니라 시작이다. 성장을 만드는 것은 전략이며, 변화를 완성하는 것은 실행이다. 이제 전남광주통합특별시가 보여주어야 할 것은 통합 이후의 성과다. 시민의 삶이 달라지고 청년이 돌아오며 지역경제가 성장할 때 비로소 통합은 성공했다고 평가받을 수 있을 것이다.