90분에 담긴 1400년 일본 연극의 역사, 어떻게 살아남았냐면...

큰사진보기 ▲▲ 오쿠야마 미도리 교수니혼대학교 예술학부 오쿠야마 미도리교수가 일본 전통 기모노 차림으로 강단에 서서 일본 연극사를 설명하고 있다. 오른쪽에서 통역자가 동시 통역을 진행했다. ⓒ 한진우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강연 슬라이드 화면강연에 사용된 일본어 슬라이드. '日本演劇史を通して(일본연극사를 통해서)'라는 제목 아래 연극사의 주요 흐름이 정리되어 있다. ⓒ 한진우 관련사진보기

"오카다 토시키는 전통 '노(能)'의 절제된 형식을 활용해 현대극으로 이동하는 실험을 하고 있습니다. 그에게 왜 그런 작업을 하느냐고 물었더니, '인간이 가진 분노나 욕구, 개인적으로 혐오하는 감정들을 노의 절제된 양식(틀)을 통해 현대극으로 표출해 내는 것'이 본인의 연극이라고 답하더군요. 전통의 '틀'은 단순히 갇혀있는 규격이 아니라, 인간의 가장 뜨거운 감정을 안전하고 강렬하게 담아내는 도구인 셈입니다. 이 질문은 너무나 깊이가 있어서, 1년 동안 더 깊이 고민해 보고 내년에 다시 와서 답변을 보태고 싶습니다. 그러니 내년에 저를 꼭 불러주십시오."

큰사진보기 ▲강연 진행 장면오쿠야마 교수가 슬라이드 자료를 활용해 노(能), 가부키, 교겐 등 일본 전통 연극의 계보를 설명하는 장면. ⓒ 한진우 관련사진보기

"도쿄에 가시면 독립행정법인 일본예술문화진흥회(Japan Arts Council) 산하에 국제공동제작 지원 프로그램이 있습니다. 그곳 홈페이지를 보시면 다국적 예술가들을 위한 조성금과 프로그램이 잘 마련되어 있으니 꼭 확인해 보십시오. 실제로 니혼대학교를 졸업한 박세현 프로듀서도 한중일 다중 언어 창작을 시도하며 작년에 이어 올해도 대학로를 찾아와 활발히 공연을 올리고 있습니다. 국경과 언어의 장벽은 이미 무너지고 있습니다."

큰사진보기 ▲QUAD 광장 프리뷰 쇼케이스강연 직후 서울문화재단 대학로센터 앞마당 QUAD 광장에서 펼쳐진 프리뷰 쇼케이스. 뒤편 배너에는 제34회 젊은연극제 참가 단체들의 로고가 빼곡히 담겨 있다. ⓒ 한진우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

한국 연극의 뿌리를 한 단어로 정의한다면, 주저 없이 '흥(興)'을 꼽을 것이다. 마당극에서 탈춤으로, 다시 현대의 대학로 무대로 이어지는 우리 연극의 기저에는 관객과 배우가 한데 어우러져 판을 깨고 신명 나게 노는 에너지가 흐른다. 우리는 본디 대본의 굴레보다 다 함께 춤추고 즐기는 '흥의 민족'이기 때문이다. 그렇다면 바다 건너 일본의 연극을 하나의 키워드로 표현한다면 무엇일까?지난 11일 오후 2시, 서울 종로구 서울문화재단 대학로센터 세미나실. 40석을 채운 청중 앞에서 제34회 젊은연극제 <글로벌특강 1. 미션 임파서블: 90분으로 말하는 일본연극사>가 막을 올렸다. 강단에 선 니혼대학교 예술학부 오쿠야마 미도리(奥山緑) 교수는 기모노 차림으로 "1400년의 역사를 90분에 담는 건 불가능에 가깝지만, 최선을 다해 보겠습니다"라고 말했다.강연이 끝나고 센터 앞마당인 '쿼드(QUAD)' 광장에서 펼쳐진 프리뷰 쇼케이스 공연을 지켜보며, 비로소 교수가 망설였던 그 단어의 힌트를 찾을 수 있었다. 그것은 정형화된 절제의 '틀(型·카타)'이자, 동시에 모진 역사와 척박한 환경 속에서 연극을 이어온 이들의 '생존'이었다.오쿠야마 교수는 이날 강연에서 일본 연극계의 척박한 현실을 가감 없이 짚었다. 교수의 설명에 따르면 일본의 예술인들을 지원해 주는 정부의 예산 비율은 한국의 10% 수준인 '0.1%'다. 변화를 극도로 싫어하고 국가 지원마저 부족한 일본 사회의 토양 위에서 일본 연극이 자생해 온 비결은, 역설적이게도 그 견고한 '틀' 안에서 시대를 포착해 극을 변형해 온 역사에 있다.그 출발은 한반도와도 깊게 닿아 있다. 7~8세기 대륙과 백제의 음악가 미마지(味摩之) 등이 일본에 전한 고대 예능 '산가쿠(散楽·산악)'와 기악무는 일본 연극이 정착하는 모태가 되었다. 이것이 14~15세기 칸아미·제아미 부자를 거쳐 가면 무대예술인 '노(能·능악)'로 완성되었고, 현대까지 약 650년간 단절 없이 전승되었다. 엄숙한 '노'와 교대로 상영되던 서민 희극 '교겐(狂言)'은 인간의 욕구와 복잡한 감정을 유쾌하게 풀어냈다. 1603년에는 교토에서 '이즈모의 오쿠니'라는 여성이 시작한 파격적인 춤을 뿌리로 하여, 오늘날 일본을 대표하는 스타 중심의 서민 극 '가부키(歌舞伎)'가 탄생했다.이러한 단단한 '틀'의 전통은 1960~70년대 '앙그라(언더그라운드) 소극장 운동'을 거치며 요동쳤다. 특히 대사 중심의 기성 연극을 폭발적인 에너지로 뒤흔든 츠카 코헤이(본명 김봉웅)와 인간 내면의 부조리를 날카롭게 파고든 정의신 감독 등 재일교포 극작가들은 일본 연극의 패러다임을 바꾼 주역들이었다. 이후 일본 연극은 일상의 침묵과 미세한 어긋남에 주목한 90년대 '조용한 연극'을 지나, 최근에는 만화와 애니메이션 캐릭터의 싱크로율을 극한으로 끌어올린 '2.5차원 연극'까지 확장되며 지독한 자생력을 증명해 내고 있다.강연 직후 이어진 질의응답 시간은 일본 연극의 '틀'이 현대의 젊은 창작자에게 어떻게 실질적인 연대의 가능성으로 이어지는지 확인하는 시간이었다. 한국 연극의 '흥'과 대비되는 일본의 키워드를 묻는 질문에 대해, 오쿠야마 교수는 현대 연극의 거장 '오카다 토시키(岡田利規)'의 사례를 들어 깊은 답변을 이어갔다.뒤이어 대학로에서 다중 언어 창작을 꿈꾸는 한 청년이 "언어의 차이 자체를 공연의 소재로 삼는 창작을 하고 싶은데, 일본의 창작자나 배우들과 연결될 수 있는 네트워크가 있느냐"고 질문했다. 오쿠야마 교수는 실질적인 방법을 제시했다.세미나가 끝나고 청중들은 자연스럽게 서울문화재단 대학로센터 앞마당으로 나갔다. 내일 있을 본 공연에 앞서 광장에서 펼쳐진 프리뷰 쇼케이스, 전통의 '틀'을 몸에 익힌 일본 배우들이 대학로의 푸른 하늘 아래서 역동적으로 움직이기 시작했다.오쿠야마 교수의 말대로 한국의 10분의 1밖에 안 되는 정부 지원율과 보수적인 사회 분위기 속에서도, 무대 위 배우들의 눈빛에는 위기감 대신 관객을 향한 러브콜이 빛났다. 612년 백제의 미마지가 일본에 기악을 전했던 것처럼, 대학로 광장에서 일본의 연극인이 다시 한국의 젊은이들을 만나 다중 언어와 신체로 동시대의 고뇌를 나누고 있는 장면은 그 자체로 극적이었다.오쿠야마 교수가 끝내 한 단어로 쉽게 정의하지 못했던 일본 연극의 정체성. 그것은 어쩌면 완벽하게 짜인 '틀'을 무기 삼아, 시대의 풍파 속에서도 결코 소멸하지 않고 살아남은 '지독한 생존 본능'이 아닐까. 우리 연극의 '흥'이 판을 깨부수고 소통하는 자유로움에 있다면, 일본 연극의 '틀'은 그 견고함과 절제를 통해 역설적으로 인간의 가장 깊은 소용돌이를 표현하는 그릇이었다. 흥의 민족이 틀의 연극을 만난 강렬했던 90분, 대학로의 오후는 한일 연극이 함께 써 내려갈 다음 세대의 다국적 연대기로 뜨겁게 달아오르고 있었다.▶ 공연 안내 - ACT [제34회 젊은연극제]작품: ACT일시: 6월 12일(금) 19:00 / 6월 13일(토) 13:00공연장: 스튜디오 블루(STUDIO BLUE)가격: 무료러닝타임: 60분 (인터미션 없음)주최: 한국대학연극교수협의회주관: 젊은연극제 집행위원회제작: 니혼대학교 예술학부 연극학과티켓 예매: 투더문(2TM) · 플레이티켓(Playticket)