두 번째 풀코스... 42.195km를 달리고 나서야 보인 것들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"대박 대박, 너무 수고했어. 자기 엄청 빨리 들어왔어! 다리는 괜찮아? 진짜 멋있었어!"

"김태리 화이팅."

"지금 속도 너무 빠른 거 아니에요?"

큰사진보기 ▲주로에서 만난 사람들대만에서 왔다는 초록 상하의의 그녀, 정말로 그녀의 손짓 덕분에 나는 끝까지 달릴 수 있었다. ⓒ 김태리 관련사진보기

큰사진보기 ▲10k, 하프, 자신들의 경기를 끝내고 끝까지 기다려준 70RC 가족들함께 달리고, 함께 진심을 다해 응원하는 우리가 참 좋다. ⓒ 김태리 관련사진보기

큰사진보기 ▲결승점 들어오는 모습을 담아준 크루원에게 너무나 고맙다.이런 달리는 순간을 사진으로 남길 수 있다는 건 정말 큰 복이다. ⓒ 김태리 관련사진보기

큰사진보기 ▲제30회 제주국제관광마라톤축제끝났다!!!! 신발부터 벗고, 완주의 기쁨을 즐겼다. ⓒ 김태리 관련사진보기

큰사진보기 ▲마라톤 메달이 추가되고 있다.달리기 시작한지 1년 3개월, 메달들이 쌓이고 있다. 인생은 정말 알수없다. ⓒ 김태리 관련사진보기

큰사진보기 ▲제 30회 제주국제관광마라톤축제두번째 나간 풀코스에서 3시간 40분의 기록을 냈다. 이 기록은 결코 혼자 만든 게 아니다. ⓒ 김태리 관련사진보기