"정권 짧다"던 정청래 면전서 "당권 짧다"... 민주당 지도부 난타전

큰사진보기 ▲현장 최고위원회의에서 발언하는 정 대표더불어민주당 정청래 대표가 12일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 전남ㆍ광주 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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오는 8월 전당대회에서 연임 도전이 유력한 정청래 더불어민주당 대표를 둘러싸고 민주당 지도부가 난타전을 벌였다.반정청래(반청)계로 분류되는 황명선·강득구 최고위원은 정 대표 면전에서 "당대표"를 직접 거론하거나 최근 정 대표의 "정권은 짧다" 발언을 "당권은 짧다"라고 뒤집어 인용하며 직격에 나섰다.반면 친정청래(친청)계로 분류되는 이성윤·문정복 최고위원은 정 대표의 차기 당권 경쟁자인 김민석 국무총리를 겨냥하거나 정 대표 핵심 공약이었던 1인1표제를 엄호하며 날을 세웠다.차기 전당대회 불출마를 선언한 황명선 최고위원은 12일 전남광주 현장 최고위원회의에서 "6·3 지방선거는 승리하지 못했고 실패했다. 이길 수 있는 곳, 져선 안 되는 곳에 저를 포함한 당대표를 포함한 지도부 모두가 부족했다"라며 "어제(11일) 의원총회에서 많은 의원들의 질타가 이어졌다. 책임을 지는 모습이 필요하다. 많은 분들이 뻔뻔한 지도부라고 이야기한다. 그래선 안 된다"라고 밝혔다. 그러면서 "지도부의 책임 있는 자세를 촉구한다"라고 덧붙였다.강득구 최고위원은 앞서 정 대표가 사용한 "국민은 영원하고 정권은 짧다"라는 표현을 역으로 인용해 "국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다. 우리는 이 사실을 결코 잊어선 안 된다"라고 말했다. 그러면서 "선거 이후 당을 걱정하고 염려하는 목소리를 외면해선 안 된다. 불편한 목소리를 회피해서도 안 된다. 비판을 공격으로 받아들여서도 안 된다"라며 "배제가 아닌 포용으로, 분열이 아닌 통합으로, 경쟁이 아닌 신뢰와 책임으로 당원과 국민 앞에 서야 한다"라고 덧붙였다.반면 문정복 최고위원은 "선거가 끝나면 평가는 필요하다. 부족했던 점은 돌아보고 고칠 건 고쳐야 한다"라면서도 "평가가 분열의 언어가 되어선 안 된다. 선거 결과를 이유로 당을 흔들고 당원들의 선택보다 앞서 당의 방향을 정하려는 듯한 말과 행동은 결코 민주당스럽지 않다. 지방선거 평가를 시스템으로 하겠다는 정청래 당대표 말씀은 이와 궤를 같이한다"라고 되받았다.김민석 총리를 겨냥한 발언도 내놨다. 문 최고위원은 "국정을 책임지는 자리는 더욱 무거워야 한다. 이재명 대통령이 국익을 위해 해외 순방을 나선 시간일수록 당과 정부는 더 공고하게 국정을 뒷받침해야 한다"라며 "총리께서 시간을 쪼개 당선자들에게 축하하는 건 고마운 일이다. 그런데 대통령 순방 중 국가를 대리하는 책임자가 연이틀이나 당선자 워크숍에서 축사하고 사진 찍는 게 급박한 업무일 건 아니다"라고 말했다.문 최고위원은 최근 1인1표제를 두고 당내 의견이 충돌하는 것과 관련해서도 "1인1표제는 어느 한 사람을 위한 제도가 아니다. 특정 세력을 위한 장치도 아니다. 당의 주인은 당원이라는 당연한 원칙을 제도 위에 바로 세운 것"이라며 "전당대회를 앞둔 지금 우리는 더 신중해야 한다. 큰 물길을 앞에 두고 배 안에서 서로 노를 빼앗아선 안 된다"라고 말했다.이어 이성윤 최고위원도 "지방선거 이후 당원 1인1표제를 흔드는 세력이 있다. 1인1표제가 일반적인 민심과 괴리가 있다거나 당원 구성에 연령별 편중이라는 이유 등으로 1인1표제를 공격하고 치명적인 한계와 문제를 안고 있는 것처럼 우연하게 만드는 주장들이 있다"라고 비판했다.그러면서 "1인1표제는 오랜 기간 당원들의 민주주의에 걸맞은 당원주권정당 민주당을 만들기 위해 이룩해낸 성과"라며 "1인1표제를 흔들고 부정하는 일은 결코 묵과할 수 없는 일"이라고 밝혔다.정 대표는 이날 마무리 발언에서 "이 대통령께서 평소 우리 안의 작은 차이가 상대방의 그것보다 크겠느냐고 단결을 많이 말씀하셨다"라며 "이 대통령 말씀처럼 민주당이 어려울수록 더 단결해야 하지 않나 생각한다"라고 진화에 나섰다. 정 대표는 "서로의 다름을 인정하는 포용력 있는 민주당이 되면 좋겠다"라고 덧붙였다.