"우리 마을 자치사업, 주민이 직접 정한다" 사천 읍면동 주민총회 릴레이 시작

큰사진보기 ▲사천시 벌용동주민자치회(회장 김영련)가 11일 오후 벌용동행정복지센터에서 제4회 주민총회를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시 벌용동주민자치회(회장 김영련)가 11일 오후 벌용동행정복지센터에서 제4회 주민총회를 열었다. 주민자치 프로그램 공연 모습. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시 벌용동주민자치회(회장 김영련)가 11일 오후 벌용동행정복지센터에서 제4회 주민총회를 열었다. 김영련 회장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사천시 벌용동주민자치회(회장 김영련)가 11일 오후 벌용동행정복지센터에서 제4회 주민총회를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시 벌용동주민자치회(회장 김영련)가 11일 오후 벌용동행정복지센터에서 제4회 주민총회를 열었다. 14개 읍면동 주민자치회장들이 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

경남 사천시 벌용동주민자치회(회장 김영련)가 11일 오후 벌용동행정복지센터에서 제4회 주민총회를 열었다. 사천시 14개 읍면동 가운데 가장 먼저 총회를 연 벌용동은 올해도 주민자치의 첫 출발을 알렸다.이날 총회는 주민자치회 운영 보고, 2027년 자치계획(안) 보고, 마을자치사업 주민투표, 주민의견 청취 등의 순서로 진행됐다.주민들은 마을자치사업의 우선순위를 정하는 투표에 참여했다. 벌용동민 276명이 참여한 투표 결과 ▲ 삼천포생태하천변 꽃잔디길 조성 사업(1순위) ▲ 삼천포 종합운동장 야외무대 인근 야간조명 설치 사업(2순위) ▲ 가로수변 벤치 설치(3순위) 순으로 결정됐다. 확정된 사업 계획안은 14일 이내 사천시에 제출돼 최종 검토와 의결 과정을 거친다.총회에서는 분과별 특색사업 발표와 함께 우쿠렐레, 숟가락난타 등 주민자치 프로그램 공연도 열려 참석자들의 호응을 받았다.사천시 주민자치회장도 맡고 있는 김영련 회장은 "3회까지 진행한 마을자치사업을 해마다 빠짐없이 실행해 이번에 모두 완공했다"며 "주민자치위원회가 함께 협치하며 풀뿌리 민주주의를 착실히 실현해 나가고 있다"고 말했다. 이어 "올해도 14개 읍면동이 서로 돕고 호흡을 함께하며 주민자치의 저변을 넓혀가고 있다"며 주민자치회에 관한 관심과 성원을 당부했다.주민총회는 조례에 따라 연 1회 이상 열리며, 주민자치회 활동 평가·다음 연도 자치계획안·주민참여예산 편성안 등을 참석 주민 과반수 찬성으로 직접 결정하는 의결기구다. 자치계획은 마을 발전 계획부터 분과별 사업, 예산 편성안까지 담아 주민총회에서 최종 확정한다.한편 사천시 14개 읍면동 주민자치회는 벌용동을 시작으로 주민총회를 순차적으로 이어간다. 동서금동(6월 18일), 동서동(19일), 선구동(23일), 향촌동(26일) 등이 6월 중 예정돼 있으며, 7~8월에는 사천읍·남양동·정동면·사남면·서포면·축동면·용현면·곤양면·곤명면이 차례로 총회를 연다.