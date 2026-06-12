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정치

26.06.12 11:00최종 업데이트 26.06.12 11:00

이 대통령 국정지지율 57%... 선관위의 '부실선거' 여파?

[한국갤럽] 직전 조사 대비 7%p 하락, 서울·50대에서 낙폭 두드러져... 국힘 지지도 정부 출범 후 최고치

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이재명 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 열린 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.6.11
이재명 대통령이 11일(현지시간) 로마 대통령궁에서 열린 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.6.11 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 12일 발표된 한국갤럽 6월 2주차 조사에서 57%로 집계됐다. 직전 조사(5.19~21) 대비 7%p 하락한 것으로, 한국갤럽 조사기준 약 4개월 만에 이 대통령 직무긍정률이 60%를 밑돈 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가도 직전 조사 대비 7%p 오른 35%로 나타났다. 모름/무응답은 8%였다.

한국갤럽은 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 8830명, 응답률 11.3%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물었다(2점 척도, 재질문 1회).

지역·연령별 응답을 살펴보면, 서울(15%p↓, 63%→48%, 부정평가 43%)과 대구/경북(5%p↓, 53%→48%, 부정평가 47%), 18·19세 포함 20대(8%p↓, 49%→41%, 부정평가 43%) 외 응답층의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 다만 직전 조사와 비교하면 대부분 긍정평가가 하락하고 부정평가가 상승했다.

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인천/경기(4%p↓, 62%→58%, 부정평가 37%)과 부산/울산/경남(8%p↓, 59%→51%, 부정평가 36%)의 직무긍정률이 50%대로 나타났고, 광주/전라(10%p↓, 89%→79%, 부정평가 16%)의 긍정평가는 70%대로 내려왔다. 대전/세종/충청(1%p↑, 65%→66%, 부정평가 23%)의 직무긍정률은 60% 중반대를 유지했다.

연령별로는 30대(1%p↓, 54%→53%, 부정평가 36%)와 60대(10%p↓, 64%→54%, 부정평가 39%), 70대 이상(8%p↓, 59%→51%, 부정평가 42%)의 긍정평가가 50%대로 집계됐다. 40대(1%p↓, 73%→72%, 부정평가 24%)와 50대(12%p↓, 79%→67%, 부정평가 29%)의 직무긍정률은 60~70%대였다. 특히 50대 이상 연령대의 긍정평가 낙폭이 상대적으로 컸다.

지지정당별로는 크게 변화가 없었다. 더불어민주당 지지층(n=407)의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 92%(부정평가 6%), 국민의힘 지지층(n=293)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 19%(부정평가 73%)로 조사됐다. 무당층(n=207)의 긍정평가는 4%p 내린 41%, 부정평가는 4%p 오른 39%로 나타났다.

이념성향별 변화가 그보다 컸다. 보수층(n=288)의 긍정평가는 직전 조사 대비 10%p 내린 32%, 부정평가는 13%p 오른 65%로 집계됐다. 진보층(n=255)의 긍정평가는 같은 기간 5%p 하락한 86%, 부정평가는 5%p 오른 12%였고, 중도층(n=335)의 긍정평가는 4%p 하락한 60%, 부정평가는 1%p 오른 29%로 조사됐다.

부정평가 사유 1순위는 '부실·부정선거/선관위 문제'

조현욱 중앙선거관리위원회 투표용지 부족사태 진상규명위원회 위원장이 10일 오후 경기도 과천 중앙선거관리위원회 회의실에서 열린 중앙선관위 투표용지 부족사태 진상규명위원회 제1차 회의를 주재하고 있다.
조현욱 중앙선거관리위원회 투표용지 부족사태 진상규명위원회 위원장이 10일 오후 경기도 과천 중앙선거관리위원회 회의실에서 열린 중앙선관위 투표용지 부족사태 진상규명위원회 제1차 회의를 주재하고 있다. ⓒ 유성호

6.3 지방선거 결과와 투표용지 부족 사태에 따른 중앙선거관리위원회의 '부실선거' 문제가 주된 영향을 끼친 것으로 보인다.

우선 정당 지지도 조사(당명 로테이션, 재질문 1회)를 보면 민주당 지지도는 직전 조사 대비 4%p 내린 41%로 집계됐다. 반면 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 7%p 오른 29%로 현 정부 출범 후 최고치를 기록했다. 그 외 조국혁신당, 개혁신당, 진보당, 이외 정당/단체를 꼽은 응답은 각각 2%, 지지 정당 없는 무당층은 21%로 조사됐다.

이 대통령의 국정수행을 부정평가한 응답자들이 '부실·부정선거/선관위 문제'(16%), '경제/민생/고환율'(14%), '부동산 정책'(9%), '도덕성 문제/본인 재판 회피'(8%), '공소 취소 특검법 발의'(5%) 등을 부정평가 사유로 꼽은 것도 주목된다.

참고로 한국갤럽이 이번 조사에서 '지방선거 결과에 대해 전반적으로 어떻게 생각하냐'고 물은 결과, 여야 지지층을 비롯한 대부분 응답층에서 '만족하지 않는다'가 우세했다. '만족한다'는 응답은 28%, '만족하지 않는다'는 응답은 60%, 의견 유보는 13%였다.

또한 불만족 이유의 절반가량이 '투표용지 부족 사태'(18%), '부정선거'(13%), '선거 과정 문제/부실 관리'(6%), '선관위 문제/선관위 불신', '선거 공정성 훼손'(이상 4%) 등으로 꼽혔다.

무엇보다 응답자들의 67%가 이번 투표용지 부족 사태를 '부실한 선거 관리, 참정권 침해 문제'라고 봤고, 25%는 '불법적 선거 개입, 부정선거 시도 증거'라고 봤다. 8%는 의견을 유보했다. '전면 재선거' 주장에 대해서는 찬성 44%, 반대 48%로 의견이 팽팽했다. 특히 20대의 67%, 30대의 62%는 전면 재선거에 찬성했다.

한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

#이재명대통령#한국갤럽#여론조사#부실선거#투표용지부족사태

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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