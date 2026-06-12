무려 39번째... '이란과 합의 임박' 주장하는 트럼프가 놓친 사실

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지 시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 집무실에서 연설을 하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

11일(현지시각) 트럼프 대통령은 백악관 오벌 오피스에서 기자들에게 이란과의 합의가 임박했다고 밝혔다. 그는 "조금 전 이란과 훌륭한 종전 합의를 이뤘다"며 며칠 내에 이란과의 전쟁을 종결 짓고 양해각서 서명식을 가질 수 있을 것이라고 말했다. 그는 "합의서는 마지막 것이 될 것이고, (합의가) 아주 빨리 이뤄져야 할 것"이라고 말했다. 그는 이와 관련해 이스라엘의 네타냐후 총리는 물론 중동 국가 지도자들과도 얘기를 나눴다고 말했다.이에 앞서 트럼프 대통령은 사회관계망을 통해 이란에 대한 군사 공격을 취소했다고 밝혔다. 이는 몇 시간 전인 11일 아침에 "오늘 밤 이란을 강하게 타격"할 것이고 이란 원유 수출량의 약 90%를 취급하는 하르그섬을 장악할 것이라고 위협한 것과 완전히 달라진 것이었다. 이에 따라 이틀 동안 이란을 대대적으로 공격했던 미 중부사령부도 이란에 대한 공격을 완수했다고 밝혔다.종전 합의가 임박했다는 트럼프 대통령의 발표에 대해 이란은 부정적인 반응을 내놓았다. 이란 국영 방송은 외교부 대변인의 말을 인용해 이란은 아직 어떤 합의에도 최종 결정에 이르지 않았다고 보도했다. 외교부 대변인은 "합의서의 대부분은 이미 마무리됐지만 미국이 협상 시작 이래 계속 입장을 바꿔왔다"고 말했다.미국 아파치 헬기 추락에 대한 보복으로 이란 공격을 재개했던 트럼프 대통령이 갑자기 공격 중단을 결정한 것이 정말 이란과의 협상 타결이 임박했기 때문인지에 대해서는 여전히 의문이 제기되고 있다. 3월 중순 이후 트럼프 대통령이 이란과의 종전 합의가 임박했다고 반복적으로 얘기했지만 지금까지 합의가 이뤄지지 않았기 때문이다.CNN은 이란과 합의가 임박했다는 11일 트럼프 대통령의 발언이 39번째 합의 임박 주장이라고 꼬집었다. 이는 트럼프 대통령이 38차례나 믿을만한 근거도 없이 미국 국민과 세계에 일방적 주장을, 다시 말해 거짓말을 했음을 의미한다. 이번 발표는 일방적 주장이 아니길 바라지만 이란의 반응으로 보면 이번에도 사실이 아닐 가능성을 배제할 수 없는 상황이다.트럼프 대통령의 합의 임박 주장이 있고 그 후 이란의 부인이 반복되면서 트럼프 대통령의 발언에 대한 신뢰는 높지 않은 상황이다. 특히 트럼프 대통령에 대한 이란의 불신은 협상이 진행 중인 상황에서도 전해 해소되지 않고 있고 이것이 협상에도 영향을 주고 있다.이란의 불신은 트럼프 대통령이 반복적으로 협상 틀을 깨고 무력을 사용한 데 기인한다. 작년 6월 미국이 이란의 핵시설을 공격했을 때도, 올해 2월 말 이란의 핵무기 개발이 미국에 위협이 된다고 주장하며 이란을 공격해 전쟁을 시작했을 때도 이란은 미국과 핵협상 중이었다. 그리고 이번에 휴전 상태에서 이란을 공격했을 때도 미국과 이란 간 협상을 조율하기 위해 카타르 협상팀이 이란을 방문 중이었다. 이란 입장에서는 이를 반복적으로 미국에게 뒤통수를 맞은 것으로 해석할 수밖에 없다.이번 주 휴전 상태임에도 불구하고 트럼프 대통령이 이란 공격을 재개한 건 미군 아파치 헬기 추락이라는 나름의 이유가 있었다. 그러나 의심은 가지만 이란의 공격 때문이라는 점이 확실히 밝혀지지 않은 상황이었고 사상자가 없었기 때문에 이란과 종전 합의 타결을 원한다면 넘어갈 수도 있는 문제였다. 그러나 트럼프 대통령은 이를 이란에 무력 압박을 가할 절호의 기회로 이용했다. 나아가 자신의 조건을 순순히 수용하지 않고 자국의 요구를 고집하는 이란을 무력을 이용해 길들일 기회로 활용했다.그러나 이번 무력 사용 또한 이전의 사례처럼 미국에 대한 이란의 불신을 높였을 뿐 이란을 길들이는 데는 실패한 것으로 보인다. 트럼프 대통령이 이란 공격을 취소하고 합의 임박을 발표한 뒤 이란 외교부 대변인이 "미국이 계속 입장을 바꿔왔다"고 노골적으로 언급한 점은 이란의 불신이 여전히 크다는 것을 보여주었다.지난 6일 CNN과의 인터뷰에서 모지타바 하메네에 이란 최고지도자의 군사 자문인 모센 레자에이가 이란 동결 자산 해제를 미국과 이란 간 신뢰 구축 수단이라며 "트럼프 대통령에게 요구하는 신뢰 시험"이라고 언급한 점 또한 미국에 대한 이란의 불신이 종전 협상 중인 지금도 얼마나 높은지를 보여준 것이었다.결국 이란과의 협상과 종전 합의에서 트럼프 대통령에게 가장 큰 걸림돌이 되고 있는 건 그동안 자신이 이란에게 준 불신이다. 그러나 트럼프 대통령은 여전히 이란을 압박하고 선택적 무력 사용으로 이란을 길들이고 굴복하게 만들 수 있다고 생각하고 있다. 그러나 이란은 전쟁 시작 이래 한 번도 미국에 굴복하지 않았고 오히려 전쟁이 진행될수록 강경한 태도를 보였다. 종전 협상에서도 중요한 문제에 있어서 한 번도 후퇴한 적이 없다. 그러나 트럼프 대통령은 자신의 판단과 기대에만 의존해 여전히 상황을 정확히 분석하지 못하고 있는 것으로 보인다.트럼프 대통령의 정확하지 못한 판단과 분석의 문제는 이란 상황에 대한 이해에서도 드러나고 있다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 역봉쇄가 이란의 경제에 타격을 주고 있다고 판단하고 있으며 곧 이란이 경제적 압박 때문에 사실상 미국에 항복할 것이라고 믿고 있다. 그러나 이란은 미국에 굴복할 정도로 당장 경제적으로 힘든 상황은 아니다.그리고 이와 관련해 트럼프 대통령이 놓치고 중요한 한 가지는 바로 이란의 국내 정치 상황이 자신이 직면하고 있는 국내 정치 상황과는 다르다는 점이다. 트럼프 대통령은 전쟁으로 인한 원유 가격 급등과 물가 인상 때문에 국내에서 여론의 뭇매를 맞고 있고 정치적 입지 또한 불안해진 상태다. 이런 상황은 트럼프 대통령을 조급하게 만들고 수십 번이나 이란과 합의가 임박했다는 일방적 주장을 하게 만들었다.그러나 여론을 완전히 통제하고 있고 억압 정치를 계속하며 정치적 반론 또한 허락하지 않는, 한 마디로 국민과 정치인들의 눈치를 볼 이유가 전혀 없는 이란 정권은 미국과의 협상에서 조금도 조급한 모습을 보이지 않고 있다. 오히려 전쟁이 4개월째 계속되고 있음에도 미국에 전혀 굴복하지 않고 미국의 일방적 휴전을 끌어낸 상황을 정권 선전 수단으로 이용하고 있다.이런 상황은 미국이 이란의 군사시설 상당 부분은 물론 중요 민간 시설까지 파괴하면서 군사적 성과를 낸 것처럼 보이지만 전쟁에서는 이기지 못했음을 보여준다. 이란이 여전히 호르무즈 해협을 봉쇄하고 있으면서 국제 원유 가격이 하락하지 않는 상황 또한 미국의 패배를 잘 보여주고 있다. 그러나 트럼프 대통령은 이런 객관적인 사실을 인정하지 않고 있고 그것이 종전 협상의 어려움이 되고 있다.트럼프 대통령의 말대로 며칠 내에 정말 미국과 이란 간 종전 합의가 이뤄지고 이를 위한 양해각서 조인이 있을지는 누구도 알 수 없다. 무엇보다 교전이 있었음에도 협상이 계속되고 있는 점은 긍정적인 신호다. 그러나 양국 간 축적된 불신이 조금이라도 해소되지 않는 한, 그리고 트럼프 대통령이 자신의 확신과 기대에서 빠져나오지 않는 한 양해각서가 체결된다 해도 향후 협상은 힘들어지고 군사적 대결은 계속될 수밖에 없을 것이다.