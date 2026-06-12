익숙한 편견에서 더 넓은 세계로, 설교 대신 영화를 택한 이유

큰사진보기 ▲신체, 문화, 성, 인종이라는 네 개의 렌즈로 엄선된 열여섯 편의 영화를 통해 교과서 속 추상적인 '다양성 존중'을 살아 숨 쉬는 이야기로 풀어내 보고 싶었다. ⓒ 철수와영희 관련사진보기

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"여러분이 만약 자신의 성 지향성에 대해 고민하고 있다면, 그것은 자연스러운 일입니다. 자신을 이해하고 받아들이는 과정에는 시간이 걸릴 수 있습니다. 그리고 여러분의 친구나 가족 중 누군가가 동성애자라면, 그들에게 가장 필요한 것은 따뜻한 이해와 지지입니다. 작은 관심과 존중이 누군가에게는 세상을 살아갈 용기가 될 수 있습니다."

책 <영화로 살펴보는 다양성 이야기>를 쓰게 된 계기는 뜻밖에도 유튜브 알고리즘이었다. 어느 날 화면에 불쑥 떠오른 영상은 1980년대 후반 KBS <쇼 비디오 자키>의 인기 코너 '시커먼스'였다. 개그맨들이 흑인 분장을 하고 코믹한 노래를 부르는 장면들. 어릴 적 아무 생각 없이 웃으며 보았던 그 프로그램을 수십 년 만에 다시 마주하는 것만으로도 이미 낯설고 불편했다.그런데 더 오래 마음에 걸린 건 영상 아래 달린 댓글들이었다. 간혹 "지금 시대에는 용납될 수 없는 개그였다"는 글도 눈에 띄었지만, 대부분의 댓글은 아무런 문제 의식 없이 그 장면들을 즐기고 있었다. 그 댓글들을 보며 오래 생각했다. 나쁜 의도가 있어서가 아니었을 것이다. 그냥, 생각하지 않은 것이다.다양성을 '존중해야 한다'는 말은 누구나 안다. 그러나 알고 있다는 것과 실제로 느끼는 것은 전혀 다른 차원의 일이다. 친구의 외모를 가볍게 놀리거나, 낯선 억양을 무심코 흉내 내거나, 왠지 불편한 누군가를 말없이 멀리하는 일들. 그 순간들이 쌓여 누군가의 삶을 얼마나 무겁게 짓누르는지, 우리는 좀처럼 생각하지 않는다.특히 청소년들에게 그 '생각하지 않는 순간'을 붙잡아 보여주고 싶었다. 설교 대신 영화를 택한 것은 그래서였다. 직접 경험하지 않아도 마음으로 느끼게 하고, 한 번도 서 본 적 없는 자리에 잠시나마 서 보게 만들고 싶었다. 영화만큼 그 일을 자연스럽게 해내는 매체가 없다고 생각했기 때문이다.이를 위해 신체, 문화, 성, 인종이라는 네 개의 렌즈로 엄선된 열여섯 편의 영화를 통해 교과서 속 추상적인 '다양성 존중'을 살아 숨 쉬는 이야기로 풀어내 보았다. 1부에서 몸의 다양성이라는 가장 가시적인 '다름'에서 출발해, 나이·음식·지역 같은 문화적 차이(2부), 성별과 성 정체성(3부), 피부색과 국적을 넘은 공존(4부)으로 시야를 점점 넓혀가는 구성이다. 자기 주변의 익숙한 편견에서 시작해 더 넓은 세계로 걸어 나가도록 설계한 여정이다.그 가운데 가장 신경을 쓴 부분은 3부 영화 <천하장사 마돈나>와 <윤희에게>를 통해 성 소수자 이야기를 다룬 챕터다. 가장 조심스러우면서도 스스로 가장 용기 있게 청소년들에게 말을 건넨 대목이라고 생각한다. 자신의 성 지향성을 두고 혼란스러워하는 청소년에게, 혹은 주변에 성 소수자 친구나 가족이 있는 독자에게, 책 안에서 이렇게 썼다.판단하거나 교정하려 드는 말이 아니라, 다만 곁에 있겠다는 말을 하고 싶었다.각 장 말미에는 정답도 오답도 없는 '생각해 볼 문제'를 달았다. 혼자 읽어도 좋고, 가족이나 친구와 이야기 나눠도 좋고, 수업 시간 모둠 토론의 씨앗이 되어도 좋다. 댓글 하나를 자제하는 것, 불편해 보이는 친구에게 먼저 말을 거는 것. 그런 작은 행동에서 변화는 시작된다고 나는 믿는다. 세상을 바꾸는 것은 법이나 제도만이 아니다. 한 사람 한 사람의 시선과 말과 행동이다. 이 책이 그 첫 번째 질문이 되어주길 바란다.