'1인1표'로 확전된 여권 충돌, 정청래가 콕 집은 두 의원 "공개 저격" 반발

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 11일 국회에서 열린 본회의에서 이언주 전 최고위원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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오는 8월 전당대회 연임 도전이 유력한 정청래 더불어민주당 대표를 둘러싸고 6·3 지방선거 책임론과 당대표 퇴진론에 이어 정 대표가 도입한 대의원·권리당원 1인1표제로 당내 충돌이 확전되고 있다. 정 대표를 비롯한 친정청래(친청)계는 1인1표제를 엄호하며 '당심' 공략에 나섰지만 당내에선 1인1표제 보완 요구가 잇따르는 등 차기 당권을 둘러싼 여권 내 갈등과 분열이 고조되는 모습이다.정 대표는 지난 11일 페이스북에 1인1표제가 오는 8월 전당대회 쟁점으로 부상하고 있다는 취지의 기사 제목과 부제를 인용하며 정 대표와 이견을 보이는 전현희·김남희 민주당 의원을 함께 거론했다. 그러면서 "1인1표제는 민주주의 그 자체"라며 "민주주의는 지켜져야 한다"라고 반박했다.앞서 두 의원은 '당심'과 '민심'의 조화가 필요하다며 1인1표제 보완 의견을 제시한 바 있다. 전 의원은 앞서 9일 국회 토론회에서 "민주당이 1인1표제를 도입하며 가장 앞서가는 당원주권주의 민주 정당의 모습을 보였는데 한편으론 국민의 일반적 민심과 괴리되는 모습"이라고 말했다. 김 의원도 10일 페이스북에 "모든 권리당원이 1인1표를 행사하는 방안은 얼핏 보기엔 매우 민주적"이라면서도 "더 많은 국민들의 지지를 얻고 젊은 세대를 끌어안기 위해선 성별·세대·지역의 다양한 목소리가 잘 반영되는 의사결정 구조가 필요하다"라고 썼다.그러나 정 대표가 두 의원의 실명을 직접 거론하자 두 의원은 강하게 반발하고 나섰다. 김 의원은 12일 엑스(X)에 글을 올려 "정 대표께서 어제(11일) 오전 의총에서 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결이라고 말하고 오후에 제 이름을 비난의 취지로 페이스북에 올린 걸 보고 너무 큰 충격을 받았다"라며 "당대표라면 당 의원들 이름을 공개적으로 저격하기 전에 적어도 소통을 하셔야 하지 않나"라고 날을 세웠다.김 의원은 또 "제 글의 내용과 취지는 보셨나"라며 "승리를 위해 2030세대의 의사를 당이 수렴하는 방안을 고민해야 한다는 글이었고 청년들과 당원들이 제게 공감하고 응원하는 글과 메시지를 보내주고 있는 내용인 건 혹시 아셨나"라고 물었다. 그러면서 정 대표를 향해 "공개적인 사과와 해명을 요청드린다"라고 촉구했다.전 의원도 12일 페이스북에 글을 올려 "어젯밤 뜬금없이 1인1표제 당내민주주의를 훼손한다며 당대표의 공개적 좌표 찍기 대상이 돼 밤새 쏟아지는 욕설과 문자 폭탄을 받았다"라며 "민주당이 함께 논의하고 숙의해 부족한 점은 보완해 승리하는 민주당으로 가자는 건데 당대표가 왜 존재하지도 않는 '1인1표제 훼손죄'를 만들어 자당 소속 의원들을 실명으로 공개 저격하고 당의 분열을 초래하는지 그 의도는 짐작되나 참으로 안타깝다"라고 비판했다.한편 친청계 의원들은 일제히 1인1표제 엄호 사격에 나섰다. 이성윤 민주당 최고위원은 지난 10일 페이스북에서 "당원 1인1표제가 국민들의 일반적인 민심과는 괴리되는 모습을 띠고 있다는 주장이 있다"라며 "나라의 주인이 국민이라는 국민 주권 원리와 같이 당원 주권 원리를 강화하자는 게 어떻게 민심에 반하고 민심을 얻지 못했다는 건가"라고 물었다.정 대표 정무실장을 맡고 있는 김영환 민주당 의원도 11일 페이스북에서 "1인1표를 부정하는 말이 나오기 시작한다. 속내가 참 투명하다. 당원주권 민주당 역사가 통째로 부정당하는 느낌"이라고 말했다.오는 8월 민주당 전당대회를 앞두고 당내 갈등이 고조되는 가운데 11일 비공개 의원총회에선 정 대표를 향한 대표직 사퇴 요구가 나오기도 했다. 정 대표는 의원총회 모두발언에서 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 대명제 앞에서, 이 시대적 과제 앞에서 우리는 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결"이라며 '원팀'을 강조하고 나섰다.정 대표는 11일 이재명 정부 출범 1주년 기념 국회 토론회에 참석한 뒤 기자들과 만나 당내 사퇴 요구에 대한 입장을 묻는 질문에 "잘 들었다"라고 짧게 답했다. 당대표 연임에 도전할 거냐는 질문엔 "각자 알아서 판단하시라"라며 웃어 보였다. 1인1표제 이견에 대한 입장을 묻는 질문엔 "여러분이 평가해 잘 보도해 달라"라고 했다.