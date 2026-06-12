"유종의 미 거두자"... 9대 시의회 마지막 임시회 열어

큰사진보기 ▲제9대 사천시의회 마지막 임시회인 제291회 임시회가 11일 개회했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲제9대 사천시의회 마지막 임시회인 제291회 임시회가 11일 개회했다. 개회사를 하고 있는 김규헌 의장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 제9대 사천시의회 마지막 임시회인 제291회 임시회가 11일 개회했다. 이번 임시회 회기는 오는 15일까지 5일간이다.김규헌 의장은 이날 개회사에서 "오늘 제291회 임시회를 끝으로 지난 4년간 숨 가쁘게 달려온 제9대 사천시의회가 역사적인 여정을 마무리하게 됐다"며 "시민의 신뢰가 있었기에 흔들림 없이 나아갈 수 있었다"고 말했다.이어 "마지막 회의라는 아쉬움보다 유종의 미를 거두겠다는 책임감으로 끝까지 최선을 다해 달라"고 동료 의원들에게 당부했다.이번 임시회 핵심 안건은 2026년도 제2회 추가경정예산안이다. 총 규모는 1조 555억 원으로, 1회 추경 예산보다 328억 원(3.21%) 늘었다. 일반회계 기준으로는 9815억 원으로 328억 원이 증액됐고, 특별회계는 변동이 없다.증액 편성된 주요 사업을 보면 고유가 피해지원금이 158억 원으로 가장 많고, 경남도민생활지원금 110억 원, 유가보조금 8억 5000만 원, 대중교통비 환급 지원 4억 4400만 원 등이 뒤를 이었다. 이 외에 완사1소하천·사천시 중소하천 정비사업에는 각각 5억 원씩, 2026년 교육발전특구 시범지역 사업에는 7억 8000만 원이 주요 세출 항목으로 편성됐다.추경안은 11일 1차 본회의에서 제안설명을 들은 뒤 행정관광위원회와 건설항공위원회가 분야별 축조심사를 진행하고, 예산결산특별위원회 종합심사를 거쳐 15일 2차 본회의에서 최종 처리된다.조례안도 다수 상정됐다. 사천통합보훈회관 설치 및 운영에 관한 조례안, 사천시 재난 대피에 관한 조례안, 사천시 목재문화체험장 운영 및 관리 조례안 등 20여 건이 각 상임위원회 심사를 거쳐 15일 2차 본회의에서 일괄 처리될 예정이다.제9대 사천시의원들의 임기는 이달 말로 끝나며, 10대 시의원들은 7월부터 임기를 시작한다.