늑도 유적서 다시 확인한 삼한시대 생활상

큰사진보기 ▲2000년 전 동아시아 해상 무역의 거점이었던 사천 늑도 유적에서 삼한시대 주거지 7동을 포함한 유구 34기가 새로 확인됐다. 지난 8일 현장 설명회 모습. (사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시굴조사 대상지 항공사진과 발굴된 유국 배치도.(사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲시굴조사 현장 설명 자료 중 일부. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲늑도 항공사진. (사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲조사대상지 및 주변 유적분포도(사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

사천 늑도유적 정비사업 부지 2차 시굴조사 마쳐주거지, 수혈, 주혈 등 34기 유구 추가 확인시, 국가유산청에 발굴조사 위한 국비 요청 계획"국제무역항 늑도, 본격 정비하기 위한 첫걸음"[뉴스사천=강무성 기자] 2000년 전 동아시아 해상 무역의 거점이었던 사천 늑도 유적에서 삼한시대 주거지 7동을 포함한 유구 34기가 새로 확인됐다. 삼한은 삼국시대 이전 한반도에 존재했던 마한·진한·변한을 통칭하는 말이다.사천시는 지난 5월 29일부터 6월 8일까지 '사천 늑도 유적 정비사업부지 내 유적(2차) 시굴조사'를 실시했다. 조사기관인 (재)경상문화유산연구원이 늑도동 58번지 일원 3,349㎡를 대상으로 진행했으며, 총 10개 트렌치를 설치해 7개 트렌치에서 주거지 7동, 수혈 14기, 주혈 13개 등 34기의 유구를 확인했다.주거지 내부에선 쪽구들 시설이 드러났고, 무문토기와 연질토기도 출토됐다. 주거지 구조와 출토 유물은 삼한시대 생활양식을 보여주는 자료로 주목된다.사천시는 조사 성과를 공유하기 위해 지난 8~9일 이틀간 현장설명회를 열었다. 첫날에는 관계 전문가와 시민들이, 다음 날에는 고병호 사천문화원장을 비롯한 문화원 회원들이 현장을 찾았다.이번 조사는 2025년 수립된 늑도 종합정비계획이 국가 승인을 받은 이후 첫 번째 사업으로 진행됐다. 시는 시굴조사 결과를 국가유산청에 보고 하고, 향후 발굴조사를 위한 국비 지원을 요청한다는 방침이다.시 문화예술과 관계자는 "이번 조사는 종합정비 방안에 따라 늑도를 본격 정비하기 위한 첫걸음"이라고 의미를 설명했다. 이어 "시굴조사까지는 자체 예산으로 가능했지만, 본격적인 발굴조사는 재정 부담이 크다"며 "이번 조사 결과를 바탕으로 국가유산청과 관계 전문가들과 협력해 유구 보존·관리 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.늑도는 삼천포항과 남해 창선 사이에 위치한 작은 섬이다. 과거 중국·낙랑·왜(일본)를 잇는 해상 교역을 증명하는 중국계 화폐(반량전·오수전)와 왜계 야요이 토기 등이 출토돼 한국 고대사 연구의 핵심 유적으로 꼽힌다.앞서 2021년 시작된 1차 조사에서는 총 21기의 유구가 확인됐고, 이후 2023년 정밀발굴조사로 이어진 바 있다.