무릉도원으로 들어가는 문, 진안에서 찾아보세요

큰사진보기 ▲구소하늘의 구름을 품은 구소. 푸른 산과 맑은 물이 하나가 된 아름다운 풍광. 이산구곡 중 하나다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲수선루조선 숙종 때 송진유(宋眞裕)와 송명유(宋明裕) · 송철유(宋哲裕) · 송서유(宋瑞裕) 등 사형제가 아버지와 아버지의 친구들이 여기에서 바둑도 두고 시도 읊으며 신선같이 늙지 않기를 기원하여 건립. ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲삼계석문암각최치원의 글씨로 전해지는 '삼계석문'. 천 년의 세월을 견딘 바위 글씨는 속세를 벗어나 자연 속 선계를 향하는 상징적 문처럼 서 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍벽루1942년 건립된 쌍벽루. 산과 계곡물이 모두 푸르다 하여 '쌍벽(雙碧)'이라 이름 붙여졌으며, 이산9경의 아름다운 풍광을 품고 있는 진안의 대표 누정이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍계정두 계곡이 만나는 곳에 자리한 이 정자는 자연과 하나 된 독특한 모습으로, 신선을 꿈꾸던 옛 선비들의 풍류와 이상향을 전해준다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍계루 석문 암각암벽에 새겨진 '석문'은 무릉도원으로 들어가는 상징의 문이다. 거대한 바위와 누정이 하나 된 풍경 속에서 선비들이 꿈꾸었던 이상향을 만난다. ⓒ 문운주 관련사진보기

산 높고 물이 맑은 진안에는 오래 전부터 자연 속에서 삶의 의미를 찾으려 했던 선비들의 발자취가 남아 있다. 기암절벽 아래 신선이 잠든 듯한 수선루를 비롯해 계곡과 바위, 숲을 벗 삼아 세워진 누정들은 단순한 쉼터가 아니라 학문을 닦고 시를 읊으며 세속을 벗어나고자 했던 정신의 공간이었다.이번 여정은 자연과 사람이 함께 빚어낸 진안의 누정을 찾아가는 길이다. 암굴 속에 자리한 수선루에서 시작해 쌍벽루와 쌍계정을 거쳐 효의 정신이 깃든 영모정·미룡정까지 이어진다. 계곡과 바위, 숲과 정자가 어우러진 풍경 속을 걷다 보면 왜 예로부터 진안을 '신선이 머무는 땅'이라 불렀는지 자연스레 알게 된다.누정은 그저 경치를 바라보는 건축물이 아니다. 그곳에는 자연을 닮고자 했던 선비들의 풍류와 수양, 부모를 향한 효심, 그리고 세속을 벗어나 자유롭게 살고자 했던 꿈이 깃들어 있다. 이번 탐방은 아름다운 산수를 만나는 여행인 동시에, 진안의 누정에 담긴 선비 정신과 삶의 철학을 따라가는 시간이다.지난 11일 오전 10시, 초여름 햇살 아래 흰 구름이 유유히 떠 있었다. 잔잔한 구소의 수면에는 하늘과 숲이 선명하게 비쳤다. 바람이 거의 없어 물결도 잠잠했다. 물 위에 내려앉은 구름과 숲의 그림자는 실제와 반영의 경계를 지우며 또 하나의 풍경을 만들어낸다.산 중턱 바위굴 위에 자리한 수선루에 오르자 눈앞으로 섬진강이 유려하게 굽이쳤다. 뒤로는 산이 병풍처럼 둘러서고, 앞으로는 강물과 들녘이 어우러져 한 폭의 산수화를 펼쳐 놓는다. 마치 신선이 머무는 누각을 현실로 옮겨 놓은 듯한 풍경이다.이곳은 이산구곡의 두 번째 경관으로 꼽힌다. 수선루가 섬진강을 굽어보는 하늘의 누각이라면, 그 아래 자리한 구소(龜沼)는 거북이 몸을 숨기고 쉬어가는 깊은 연못과 같다. 하나는 하늘을 향해 열린 공간이고, 다른 하나는 물속에 잠긴 자연의 세계를 보여준다.연안송씨 집안의 네 형제는 아버지와 그의 벗들이 바둑을 두고 시를 읊으며 여생을 보낼 수 있도록 이 누정을 세웠다. 누각에 오르면 섬진강과 주변 산세가 한눈에 펼쳐지고, 자연을 벗 삼아 풍류를 즐기던 옛 선비들의 삶을 엿볼 수 있다.6월의 짙은 녹음 속에서 찾은 삼계석문은 거대한 바위에 새겨진 네 글자가 먼저 눈길을 끈다. '삼계석문(三溪石門)' 암각서는 통일신라 문장가 고운 최치원의 글씨를 후대에 탁본해 새긴 것으로 전해진다. 글씨 옆의 '만력 18년 경인년(1590년)' 명문은 역사적 가치를 더한다.석문(石門)은 단순한 바위문이 아니다. 도연명의 무릉도원에서 이상향으로 들어가는 관문처럼 속세와 별천지를 잇는 상징적 경계다. 계곡을 따라 마주한 삼계석문 역시 자연 속 선계(仙界)로 들어서는 문처럼 다가온다.쌍벽루는 풍류와 경관이 어우러진 누정이다. 1942년 전영선이 세운 이 누정은 산과 물이 모두 푸르다 하여 '쌍벽(雙碧)'이라는 이름을 얻었다. 큰 바위 위에 세워진 누각에 오르면 푸른 산과 맑은 계곡이 한눈에 펼쳐진다.진안 일대는 마이산을 비롯해 역암 지형이 널리 분포한다. 수천만 년 전 자갈과 모래가 굳어 형성된 거대한 바위들은 오랜 세월 침식을 거치며 절벽과 동굴을 만들었다. 쌍벽루 역시 이러한 천연 암반 아래 자리 잡았다. 옛 선비들은 이곳을 속세를 벗어난 별천지로 여기며 시를 읊고 풍류를 즐겼다.쌍벽루의 절경을 뒤로 하고 다음으로 찾은 곳은 쌍계정이다. 두 계곡이 만나 하나의 물길을 이루는 곳에 세워진 정자로, 울창한 숲과 맑은 물, 기암절벽이 어우러진 경승지다. 누정 뒤 바위에는 최치원의 글씨를 본떠 새긴 '쌍계석문' 암각서가 남아 있으며, 매천 황현 또한 이곳의 절경을 시로 노래했다.석문이 선계로 들어서는 문이라면, 쌍벽루와 쌍계루는 그 안에서 풍류를 즐기던 정자였다. 천 년의 역사와 수천만 년의 지질, 그리고 신선을 꿈꾸던 선비들의 마음이 진안의 계곡과 누정 속에 지금도 살아 숨 쉬고 있다.