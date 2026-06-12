청산도 반딧불이 야행, 초여름 밤 펼쳐지는 빛의 신화

큰사진보기 ▲청산도반딧불이야행/김광섭 님 ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

밤이 깊어질수록 청산도는 섬이 아니라 하나의 거대한 유기체가 된다. 별빛보다 작은 존재들이 풀숲에서 깨어나고, 어둠은 이내 빛이 태어나는 무대로 뒤바뀐다. 연둣빛 숨결 하나가 허공에 떠오르면 또 하나의 빛이 대답하고, 다시 또 하나의 빛이 그 뒤를 따른다. 그렇게 숲은 어느새 밤하늘의 은하수를 낮게 깔아놓은 듯한 비밀스러운 공간, '네버랜드'가 된다.남도의 푸른 섬 청산도는 해가 지면 현실의 지도를 벗어난다. 낮 동안 청량한 바다를 품에 안고 활기차게 숨 쉬던 풍경은 암흑의 장막 뒤로 서서히 몸을 감추고, 그 자리에 인간이 오래전 잃어버렸던 신비로운 세계가 천천히 눈을 뜬다.밤이 완전히 내려앉는 순간, 이곳은 영원히 늙지 않을 것 같은 미지의 시공간으로 변모한다. 낮새도록 황금보리 위를 청량하게 스치던 바람은 잔잔한 숨결이 되어 깊은 숲으로 스며들고, 계곡을 흐르던 물소리는 대형 무대의 시작을 알리는 웅장한 서곡처럼 사방으로 깔린다.그리고 마침내, 약속이나 한 듯 가장 깊고 은밀한 곳에서부터 아주 작은 빛 하나가 툭 켜진다. 뒤이어 또 하나, 그리고 다시 하나. 6월이 되면 비밀스럽게 허락되는 초여름 '청산도 반딧불이 야행(夜行)'의 연회가 막을 올리는 순간이다.이 경이로운 밤마실은 거창한 지자체의 기획이 아닌, 섬 주민들의 다정한 애정에서 시작되었다. 지난 2020년, 코로나19 확산으로 섬의 가장 큰 자랑이던 슬로걷기축제가 취소되고 입도가 통제되면서 지역 경제는 큰 위기를 맞았다. 그때 청산도 주민들과 민박업협회는 인공 불빛이 없는 청산도의 청정 여름밤을 생태 관광 콘텐츠로 살려보자며 머리를 맞댔고, 주민 주도의 자발적인 아이디어가 마중물이 되어 이 특별한 축제의 첫 발을 내딛게 되었다.낮 동안 꼭꼭 숨어 있어 흔적조차 찾을 수 없던 섬의 허리춤인 단풍길과 청산진성, 범바위 계곡은 밤이 되면 환상적인 무도회장으로 탈바꿈한다. 맑고 서늘한 초여름 밤공기를 머금은 나뭇잎 사이사이로 아련한 연둣빛 점들이 하나둘 떠오르기 시작한다.반짝하고 허공을 물들였다가 이내 흔적도 없이 사라지고, 이어서 조금 떨어진 다른 나뭇가지 위에서 다시 온화하게 피어난다. 그 정연하고도 자유로운 움직임은 너무나 고요하여 어떠한 마찰음조차 내지 않고, 너무나 가벼워서 스쳐 지나는 바람조차 흔들어 깨우지 못한다. 그것은 마치 다정한 누군가가 밤하늘의 은하수를 몰래 길어와 숲속 깊은 곳에 가만히 풀어놓은 것만 같은 착각을 불러일으킨다.이 눈부신 빛들은 결코 우연히 나타난 것이 아니다. 이 화려한 연회의 이면에는 청산도의 맑고 깨끗한 물 아래, 차갑고 어두운 계곡 바닥에서 무려 1년 가까운 시간을 묵묵히 견뎌내며 살아온 작은 생명들의 치열한 서사가 숨어 있다.세찬 물살을 온몸으로 버텨내고, 이끼 낀 돌 틈에 가냘픈 몸을 숨긴 채, 긴 침묵 속에서 오직 세상 밖으로 나갈 날만을 기다리던 존재들. 그들이 마침내 대지를 적시는 초여름의 싱그러운 비 냄새를 맡고 물 밖으로 나와, 흙 속에서 묵묵히 빛의 날개를 다듬은 뒤 생애 단 한 번뿐인 2주 남짓의 허락된 삶을 격렬하게 불태우기 위해 하늘로 비상하는 것이다. 즉, 이 야행의 본질은 잔인할 정도로 처절한 구애이자 생존의 정점이다.반딧불이가 뿜어내는 빛에는 열이 없다. 물리적인 온도는 차갑게 내려앉아 있다. 그러나 이상하게도 인간은 그 나지막한 불빛을 가만히 바라보고 있으면 가슴 밑바닥에서부터 차오르는 말할 수 없는 따뜻함을 느낀다. 어쩌면 이 거대한 우주에는, 측정되는 온도가 아니라 오직 영혼의 파동으로만 인간의 마음을 포근하게 데워주는 신비로운 빛이 실존하는 것인지도 모른다.은은한 빛의 궤적을 따라 밤의 숲길을 천천히 걷다 보면, 허공 위에 가느다란 선을 그리며 아슬아슬하게 떠다니는 저 가벼운 움직임은 너무나 자연스럽게 우리의 기억 속에 잠들어 있던 작은 요정 '팅커벨'을 불러낸다.어린 시절 그저 사각 프레임의 화면 속 가공의 환상이라고만 믿었던 그 요정이 지금 눈앞에서 살아 움직이는 듯하다. 작고 가냘프면서도 때로는 강렬하게 질투하고, 뜨겁게 사랑하고, 소리 없이 울고 기뻐하던 온전한 빛의 생명체. 청산도의 밤은 인간이 지녀온 그 해묵은 환상을 마침내 생생한 현실로 길어 올린다.이 신비로운 섬의 품 안에서는 수백, 수천 마리의 팅커벨들이 저마다의 서사를 품고 숲속을 자유롭게 유영한다. 짙푸른 풀숲 위에 다정하게 내려앉았다가 졸졸 흐르는 계곡물 위를 마법처럼 스쳐 지나가고, 때로는 숨을 죽이고 걷는 여행자의 어깨를 스칠 듯 가까이 다가왔다가 이내 깊은 어둠 속으로 흔적 없이 숨어버린다. 그 환상적인 광경 앞에서 사람들은 자신도 모르게 마른침을 삼키며 숨을 낮게 죽인다. 혹시라도 작은 인기척 하나에 저 연약하고 아름다운 요정들이 깜짝 놀라 영영 달아나 버릴까 봐, 기적 같은 이 순간의 막이 내릴까 봐 조심스레 발걸음을 고르는 것이다.그 적멸의 어둠 속에서, 섬은 비로소 우리에게 침묵의 시(詩)를 건네오기 시작한다. 바람은 보이지 않는 날개를 펴고 밤하늘의 공기 속엔 은은한 마법이 떠돈다. 나무와 풀잎, 이름 모를 덤불들이 저마다의 빛으로 숨 쉬는 시간. 자연의 품에 조용히 몸을 맡기고 흔들리던 마음을 고요히 내려놓으면, 어느새 설명할 수 없는 아름다움이 당신 곁으로 다가와 마법처럼, 작은 별빛을 등에 업은 그들이 살며시 곁에 와 앉을 것이다.아름다운 청산도의 밤, 마법이 깨어나는 밤. 반딧불이와 함께 풀잎에 맺힌 어둠의 향기를 지나 숲이 들려주는 비밀스러운 노래에 귀 기울이며, 지금 이 순간만이 선물할 수 있는 환희를 온 마음으로 느껴보라. 밤하늘의 별들과 반딧불이의 빛이 서로를 비추며 춤추는 이 밤, 당신 또한 그 빛의 일부가 되어 가장 아름다운 마법 속을 걷게 될 것이라는 것.시선과 마음을 모두 가다듬고 빛나는 숲을 바라보고 있으면, 이윽고 기분 좋은 착각이 파도처럼 밀려온다. 사방을 둘러싼 거대한 나무들이 살아 숨 쉬는 것 같고, 마침내는 이 숲 전체가 하나의 거대하고 거룩한 생명체가 되어 부드럽게 호흡하고 있다는 확신이 든다. 수천 개의 작은 빛들이 거대한 어둠을 배경 삼아 서로의 은밀한 신호를 주고받으며 일제히 깜빡일 때, 청산도의 밤은 단순히 시각적으로 소비되는 풍경을 넘어 인간과 교감하는 역동적인 존재로 화한다.우리가 살아가는 도시의 밤은 언제나 과도하게 밝다. 사방을 가득 채운 인공의 불빛들 때문에 현대인들은 밤이 주는 진짜 깊이를 망각한 채 살아간다. 너무 많은 빛이 한꺼번에 쏟아지는 통에 역설적이게도 우리는 아무것도 보지 못하는 청맹과니가 되어버렸다.그러나 초여름 청산도가 선사하는 밤은 결코 서두르는 법이 없다. 인간에게 가장 깊고 고요한 어둠을 먼저 고스란히 허락한 뒤, 그 칠흑 같은 어둠을 징검다리 삼아 비로소 세상에서 가장 눈부시고 서정적인 빛의 진수를 펼쳐 보인다.청산도의 반딧불이들은 은은한 몸짓으로 우리에게 나직한 이야기를 건넨다. 우주에서 보잘것없어 보이는 작은 빛이라 할지라도 거대한 밤의 장막을 뒤바꿀 수 있다고. 허락된 시간이 단 보름뿐이라 해도 온 생을 걸고 지상에서의 아름다운 사랑을 빛으로 발할 수 있다면 그 자체로 온전한 우주라고 말이다.지금 이 순간에도 이곳의 푸른 어둠 속에서는 가장 작고 아름다운 빛의 신화가 소리 없이 쓰이고 있다. 대자연이 우리에게 베푸는 이 위대하고도 다정한 환대 속에서, 가장 깊은 어둠 속 요정들은 여전히 멈추지 않고 춤을 추고 있다.그리고 청산도의 밤은 오늘도 우리에게 속삭인다. 네버랜드는 결코 멀리 있는 것이 아니라고. 이 신비로운 숲속에서 작은 빛 하나를 바라보며 마음이 잠시 멈추는 순간, 우리가 발 디딘 그 자리가 바로 영원의 네버랜드라고.