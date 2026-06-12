조주연 "여주·양평 민주당 참패, 소통 부재와 무책임 원인"... 지역위 전면 혁신 촉구

큰사진보기 ▲6·3 지방선거에서 양평군수에 출마했던 조주연 더불어민주당 전 예비후보가 선거 패배 원인에 대한 강도 높은 성찰과 지역위원회 혁신을 촉구하고 나섰다. ⓒ 조주연 sns 갈무리 관련사진보기

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6·3 지방선거에서 양평군수에 출마했던 조주연 더불어민주당 전 예비후보가 선거 패배 원인에 대한 강도 높은 성찰과 지역위원회 혁신을 촉구하고 나섰다.조 전 예비후보는 12일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올리고 "이번 지방선거에서 여주시·양평군 더불어민주당은 참패했다"며 "패배를 숙의하고 지역위원회를 재건할 새로운 길을 열어가야 한다"고 밝혔다.그는 "2018년 여주시장과 양평군수를 민주당이 맡으며 보수의 벽을 넘을 수 있다는 희망을 만들었지만, 2022년에 이어 2026년에도 단체장을 되찾지 못했다"며 "도의원도 4명 중 1명, 기초의원도 14명 중 5명에 그치는 등 완패했다"고 평가했다.이어 "이것을 단순히 부족했다고 말해서는 안 된다"며 "분명한 실패의 원인을 찾고 해결책을 마련해야 한다"고 주장했다.특히 조 전 예비후보는 선거 패배의 원인으로 지역위원회의 소통 부재와 운영 문제를 정면으로 지적했다.그는 "지방선거가 끝난 지 일주일이 지났지만 아직 제대로 된 평가와 반성이 보이지 않는다"며 "민주주의를 강조하는 정당이 당원과의 소통을 거부하고 공식 단체 대화방을 일방적으로 폐쇄한 것은 단순한 운영 문제가 아니라 불통의 상징"이라고 비판했다.또 "민주당 지역위원회가 당원과의 소통을 두려워하고 정치 토론을 두려워한다면 어떻게 시민 앞에서 민주주의를 이야기할 수 있겠느냐"고 반문했다.조 전 예비후보는 지방선거를 앞두고 지역위원장이 공기업으로 자리를 옮기면서 지역위원회가 사고 체제로 전환된 점도 문제로 지적했다.그는 "지방선거를 불과 6개월 앞둔 시점에 지역위원장이 떠났고, 이후 직무대행 체제로 운영되는 과정에서 큰 논란이 있었다"며 "지역위 경험이 없는 직무대행 체제가 민주당 조직을 기업 경영 방식으로 운영하면서 내부 갈등과 오해를 키웠다"고 주장했다.이어 "더 이상 책임지지 않는 대리 체제로는 여주·양평 민주당을 재건할 수 없다"며 "지역위원회는 특정 정치인의 대리 조직이 아니라 당원과 활동가, 출마자 모두의 조직이어야 한다"고 강조했다.공천 과정에 대한 문제 제기도 이어졌다.조 전 예비후보는 "공천 과정이 과연 투명했는지, 당원과 주민이 납득할 수 있었는지 돌아봐야 한다"며 "불통과 분열 속에서 결국 대패했다"고 평가했다.그러면서 "지역위원회는 권한만 행사했을 뿐 의무와 책임은 다하지 못한 것 아닌지 숙고하고 당원들에게 설명해야 한다"고 주장했다.조 전 예비후보는 향후 지역위원회 혁신 방안도 제시했다.그는 "오프라인 당원 숙의 테이블을 정기적으로 열고 읍·면별 평가와 토론을 진행해야 한다"며 "닫힌 카카오톡방이 아니라 당원이 직접 참여하고 결정하는 소통 구조를 만들어야 한다"고 밝혔다.또 "이번 선거에 출마했던 후보들, 경선 과정에서 경쟁했던 사람들, 공천 과정에서 상처받은 사람들까지 모두 만나야 한다"며 "소외된 정치세력과 대화하고 연대하는 화합의 장을 열어야 한다"고 제안했다.아울러 "지역위원회는 선거 때만 움직이는 조직이 아니라 주민의 삶을 듣고 지역의 미래를 준비하는 정치의 현장이 돼야 한다"며 "평소 주민 곁에 있는 민주당으로 거듭나야 한다"고 강조했다.조 전 예비후보는 글을 마무리하며 "2018년의 승리에 취하지 말고, 2022년의 패배를 잊지 말며, 2026년의 실패를 외면해서도 안 된다"며 "실패를 인정하는 용기에서 혁신이 시작되고, 당원과 함께하는 민주주의에서 승리가 시작된다"고 밝혔다.