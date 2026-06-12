훈련도시에서 방산도시로... 논산, K-방산 삼각축 완성

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시가 방위사업청이 추진하는 방산혁신클러스터 사업 대상지로 최종 선정되면서 대한민국 국방산업의 새로운 거점으로 도약할 발판을 마련했다. 육군훈련소를 중심으로 한 '훈련도시' 이미지에 국방국가산업단지와 국방미래기술연구센터, 방산혁신클러스터가 더해지며 연구개발부터 실증, 생산, 사업화까지 아우르는 K-방산 생태계 구축에 속도가 붙게 됐다.방위사업청은 11일 방산혁신클러스터 공모사업 대상지로 충남·논산을 최종 선정했다고 발표했다. 이에 따라 충남도와 논산시는 오는 2030년까지 총 499억원을 투입해 AI 국방로봇 분야를 중심으로 연구개발(R&D), 시험·실증, 생산, 사업화, 전문인력 양성 체계를 구축하게 된다.이번 선정은 충남도와 논산시를 비롯해 지역 정치권, 대학, 연구기관, 기업들이 함께 힘을 모은 결과로 평가된다. 특히 논산시는 민선 8기 들어 국방군수산업도시를 핵심 성장 전략으로 내세우며 국방산업 기반 조성에 집중해 왔다.논산은 이미 육군훈련소와 국방대학교, 육군항공학교 등 국내 최고 수준의 국방 인프라를 갖추고 있다. 여기에 전국 최초이자 유일한 국방국가산업단지 조성을 추진 중이며, 국방과학연구소(ADD) 산하 국방미래기술연구센터 유치에도 성공했다.이번 방산혁신클러스터 선정으로 논산은 국방국가산단과 국방미래기술연구센터, 방산혁신클러스터를 연결하는 'K-방산 삼각축'을 구축하게 됐다. 지역에서는 이를 통해 기술 개발과 실증, 기업 유치, 생산, 인재 양성이 한곳에서 이뤄지는 국방산업 생태계가 형성될 것으로 기대하고 있다.특히 논산시는 이번 공모에서 미래 전장의 핵심 기술로 꼽히는 AI 국방로봇 분야를 특화 전략으로 제시해 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.시는 지난해 건양대학교, 충남연구원, LIG D&A 등과 협력해 폐교된 황화초등학교를 활용한 로봇통합성능시험장을 구축했다. 이 시설은 AI 기반 국방로봇과 무인체계의 시험·평가·실증을 지원하는 공간으로 운영되고 있다.논산시는 앞으로 국방국가산단, 국방미래기술연구센터, 로봇통합성능시험장, 건양대학교를 연계해 국방기술 개발부터 기업 성장까지 이어지는 산업 구조를 갖춘다는 계획이다.백성현 논산시장은 "방산혁신클러스터 선정은 논산이 대한민국 국방산업 중심도시로 도약하는 중요한 전환점"이라며 "기존 국방 인프라와 AI 국방로봇 기술을 결합해 대한민국을 대표하는 국방군수산업 도시로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.지역구 국회의원인 황명선도 이번 선정을 환영하며 후속 지원 의지를 밝혔다.황 의원은 국회 국방위원회에서 활동하며 논산 국방국가산단 활성화와 방산혁신클러스터 유치를 주요 과제로 추진해 왔다. 지난해 12월 국회에서 '논산 국가국방산단과 한국형 국방클러스터 구축 세미나'를 개최한 데 이어 올해 3월에는 충남도·논산시와 함께 방산 대기업 및 연구기관이 참여하는 업무협약 체결을 이끌어냈다.또 중소·벤처기업의 방산시장 진입을 지원하기 위한 방위산업발전법 개정안을 대표 발의하며 제도적 기반 마련에도 나섰다.황 의원은 "방산혁신클러스터 사업을 마침내 유치하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "국방국가산업단지와 방산혁신클러스터의 시너지를 극대화해 논산이 대한민국 K-방산의 중심지로 자리매김할 수 있도록 충남도와 논산시, 관계 기관과 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.정치권에서는 이번 사업 선정 과정에서 최근 지역 현안을 놓고 협력에 나선 백성현 시장과 황명선 의원의 초당적 공조도 일정 부분 역할을 했다는 평가가 나온다.방산업계 관계자는 "국방국가산단과 연구개발 시설, 방산혁신클러스터가 한 지역에 집적되는 사례는 전국적으로도 드물다"며 "논산이 향후 AI 국방로봇과 무인체계 분야의 핵심 거점으로 성장할 가능성이 커졌다"고 전망했다.