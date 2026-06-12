취임 전 국토부 찾은 최현덕 남양주시장 당선인... 첫 화두는 '교통'

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장 당선인이 시민주권위원회 인수위원 인선을 마친 뒤 첫 공식 일정으로 국토교통부를 방문하며 민선 9기 시정 핵심 과제 추진에 나섰다. ⓒ 남양주시 관련사진보기

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최현덕 남양주시장 당선인이 시민주권위원회 인수위원 인선을 마친 뒤 첫 공식 일정으로 국토교통부를 방문하며 민선 9기 시정 핵심 과제 추진에 나섰다.최 당선인은 11일 서울 중구 국토발전전시관에서 김이탁 국토교통부 제1차관과 면담을 갖고 남양주시 주요 교통·도시개발 현안에 대한 정부 지원 방안을 논의했다.이날 면담에서는 남양주시의 교통 인프라 확충과 도시 경쟁력 강화를 위한 주요 사업들이 집중적으로 다뤄졌다.최 당선인은 교통 분야 현안으로 ▲ 별내선(지하철 8호선) 연장 광역철도사업 예비타당성조사 추진 ▲ 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 ▲ 강동하남남양주선 연장사업 ▲ 제5차 광역교통시행계획 내 3·6·8호선 연장사업 반영 등을 건의했다.도로 분야에서는 국도 46호선과 국지도 86호선, 국지도 98호선의 국가계획 반영 필요성을 설명하며 정부 차원의 관심과 지원을 요청했다.도시개발 분야에서는 훼손지 복구사업의 공원시설률 상향과 양정역세권 도시개발사업에 대한 남양주도시공사 참여 필요성을 전달했다.최 당선인은 "남양주 시민들이 가장 크게 체감하는 문제 중 하나가 교통"이라며 "출퇴근과 이동에 소요되는 시간을 줄이고 보다 편리한 교통환경을 조성하기 위해 중앙정부와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.이어 "남양주의 지속적인 발전을 위해서는 정부 부처와 국회, 관계기관과의 협력이 필수적"이라며 "앞으로도 주요 현안 해결을 위해 직접 현장을 뛰며 지원을 이끌어내겠다"고 밝혔다.김이탁 차관은 남양주시의 주요 현안에 관심을 표하며 시민들의 교통 불편 해소와 도시 발전을 위한 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 적극 협조하겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.한편 최 당선인은 향후 교통을 비롯해 일자리, 경제, 복지, 도시개발 등 주요 분야 현안 해결을 위해 중앙정부 및 관계기관과의 협의를 지속적으로 이어갈 계획이다.