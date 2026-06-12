백두산 천지에서 떠올린 금강산의 길, 이제 원산갈마로 이어가자

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생애 처음으로 백두산 천지에 올랐다. 구름 사이로 잠시 얼굴을 드러낸 천지는 말 그대로 하늘의 못이었다. 물은 고요했지만, 그 고요는 멈춤이 아니었다. 오래 막혀 있던 마음의 문이 조용히 열리는 듯했다. 한반도의 가장 높은 자리에서 문득 오래전 금강산과 개성 땅을 밟던 시절을 떠올렸다.그때 우리는 북녘을 '상상'으로만 만나지 않았다. 버스를 타고, 길을 건너고, 사람의 얼굴을 마주하며 만났다. 금강산의 삼선암 바위와 만폭동 계곡, 개성의 선죽교와 박연폭포, 자남산 여관. 개성 거리와 온기 있는 밥상은 분단이 아무리 오래되었어도 한반도는 끝내 하나의 숨결로 이어져 있다는 사실을 몸으로 알게 해주었다. 그러나 어느 순간 그 길은 닫혔다. 길이 닫히자 기억도 조금씩 멀어졌다. 평화는 다시 먼 말이 되었고, 북녘은 다시 뉴스 속의 긴장과 침묵으로만 남았다.그런 요즘, 제주에서 북녘으로 보낸 지원물품 소식이 들려왔다. 제주도가 북한에 신장투석기, 소나무 재선충 방제 약품, 한라봉 묘목 등 1억6000만 원 상당의 물품을 전달했다는 보도는 얼어붙은 남북관계 속에서 작지만 분명한 신호처럼 다가왔다. 제주도 남북교류협력사업이 16년 만에 재개됐다는 점에서도 그 의미는 작지 않다.평화는 언제나 거창한 선언으로만 오지 않는다. 때로는 묘목 한 그루로, 병든 사람을 살릴 의료기기 하나로, 재선충을 막는 약품 한 상자로 온다. 정치의 말이 끊긴 자리에서도 사람을 살리고 나무를 살리는 일은 계속되어야 한다. 그 작은 물길이 모이고 모여 다시 큰 강이 된다.사단법인 희망래일은 지난해 9월부터 '원산갈마 평화여행'을 추진하며 다시 북쪽을 향한 문을 두드리고 있다. 지금 우리는 원산갈마에 직접 갈 수 없다. 그러나 희망래일은 재외동포와 해외 방문자들의 눈을 통해 원산갈마의 현재를 사진, 영상, 글, 인터뷰로 기록하고, 그 기록을 시민들과 함께 나누는 평화기록 프로젝트를 시작했다.원산은 한반도 동해안의 중요한 항구도시이자, 철도와 바다와 대륙의 길이 만나는 상징적 공간이다. 남쪽에서 보면 멀지 않은 곳이지만, 지금 우리에게는 가장 가깝고도 가장 먼 장소다. 희망래일이 원산갈마를 주목하는 까닭도 여기에 있다. 원산갈마는 오늘의 남북관계가 얼마나 막혀 있는지를 보여주는 장소이면서, 동시에 언젠가 다시 이어질 평화여행을 가장 뚜렷하게 상상하게 하는 장소다.1998년 6월 16일, 고 정주영 현대그룹 명예회장은 1001마리 소떼를 이끌고 군사분계선을 넘었다. 그 걸음은 금강산 관광으로 이어졌고, 남북교류의 물꼬를 텄다. 희망래일은 그날의 기억을 오늘로 잇기 위해 올해 6월 16일까지 616만 원 모금을 진행하고 있다. 캠페인 목표액 616만 원은 바로 6월 16일, 막혔던 길 위로 평화의 걸음이 시작되었던 날을 기억하는 숫자다.현재 500만 원을 넘어섰다. 마감은 오는 16일까지다 남았다. 큰돈보다 중요한 것은 시민 한 사람 한 사람의 마음이다. 1만 원은 기록의 씨앗이 되고, 3만 원은 한 장면의 기록이 되고, 5만 원은 한 사람의 이야기가 된다. 후원금은 원산갈마를 방문할 수 있는 재외동포와 해외 방문자들의 기록 활동, 사진과 영상 촬영, 인터뷰, 자료 정리, 보고회와 아카이브 제작에 쓰일 예정이다.백두산 천지 앞에서 다시 생각한다. 분단은 지도 위의 선만이 아니다. 그것은 가지 못하는 길이고, 만나지 못하는 얼굴이며, 잊히는 기억이다. 그러나 길은 한 번 닫혔다고 영원히 사라지지 않는다. 누군가 먼저 기억하고, 누군가 다시 기록하고, 누군가 작은 마음을 보탤 때 길은 다시 사람들 속에서 살아난다.금강산의 기적은 하루아침에 이루어진 것이 아니었다. 소떼의 걸음 뒤에는 긴 기다림과 용기, 시민들의 기대가 있었다. 이제 그 기억을 원산갈마로 이어갈 때다. 아직은 직접 갈 수 없지만, 시민의 눈으로 먼저 바라보고, 시민의 기록으로 먼저 만나는 일부터 시작할 수 있다.오늘 백두산 천지에서 내려오며 다시 북쪽을 바라본다. 오래전 금강산과 개성에서 느꼈던 그 떨림을 떠올렸다. 닫힌 문 앞에서도 평화를 상상하는 사람들, 막힌 길 앞에서도 다시 길을 준비하는 사람들이 있다면 한반도의 봄은 아주 사라지지 않는다.제주에서 시작된 작은 물길이 원산갈마로 이어지기를 바란다. 금강산의 기억이 원산의 바다로 다시 흘러가기를 바란다. 그리고 언젠가 우리가 다시 함께 북녘의 길 위에 서게 되기를 바란다.평화는 기다리는 사람에게만 오지 않는다. 평화는 먼저 손을 내미는 사람들의 발걸음 위에 온다.펀딩 정보: https://www.ohmycompany.com/reward/1044080763