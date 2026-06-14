스님 사랑하다 호랑이가 된 처녀, 여기 그 '증거'가 있다

큰사진보기 ▲해장보각 호작도사찰벽화 호작도 중 동적이고 생동감이 있어 수작으로 평가받고 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲통도사수려한 산세와 풍광으로 영남의 알프스라고 불리는 영축산 배경으로 한 통도사는 우리나라를 대표하는 불보사찰이자 사찰벽화의 보고이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

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큰사진보기 ▲응진전 호혈석백운암 '통도사 스님을 사모한 처녀' 전설과 관련된 호혈석이 응진전과 극락보전 좌측에 현존한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲응진전 호혈석스님이 호랑이에게 낚아채 사라지자 호랑이의 혈기를 누르기 위해 경내에 설치했다고 한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲불이문너와 나, 생과 사, 선과 악의 상대적 대립이 아니라 분별을 넘어선 하나의 경지를 담고 있는 산문으로 기둥보에 코끼리와 호랑이가 조각돠어 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲불이문 호랑이보통 지혜의 사자와 지행의 코끼리가 짝을 이루지만 여기 불이문에는 사자 대신 호랑이가 조각되어 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲용화전 호작도용화전 우측 벽면에 그려진 호작도로 꼬리가 S자 곡선을 그리며 까치를 덮칠 기세다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲해장보각 호작도해장보각 우측 벽면에 그려진 호작도로 동적이고 생동감이 있는 수작으로 평가받고 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲명부전 호작도명부전 건물 내부 좌측면에 그려진 호작도로 다소 정적이고 도식적이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

세상은 언제나 상대적이다. 상대적인 것이 꼭 반대, 경쟁, 적대적인 것만을 뜻하는 것은 아니다. 때론 보완적이고 발전적인 결론을 도출할 수도 있다. 이를 동양에서는 음양으로 말하고 오행의 상생상극을 통해 표현하기도 한다.그동안 호랑이의 상대를 통해 호랑이의 다양한 모습을 알아보았다. 종교적 권위와 불법의 수호자인 사자를 통해 현실 권력과 실질적인 산군의 위상을, 상상의 산물과 물의 상징인 용 앞에서 대지의 수호자로, 민중과 약자의 지혜 토끼를 통해서는 힘을 가진 강자와 부패한 권력 측면의 호랑이를 보았다. 그리고 마지막으로 까치와의 상대를 통해 또 다른 호랑이를 만나보려고 한다.호랑이와 까치 그림을 호작도(虎雀圖)라고 하는데, 최근 공전의 히트를 쳤던 넷플릭스의 '케이팝 데몬 헌터스' 애니메이션 영화 속의 호랑이와 까치의 모티브가 바로 여기서 비롯된 것이다. 보통 민화로 많이 그려졌고 박물관 전시품으로 널리 소개되고 있는데 이번 탐방은 사찰벽화 속의 호랑이를 찾아볼 요량으로 지난 6월 8일에 경남 양산 통도사를 방문했다.이번 여정은 얄궂게도 비와 함께 해야 했다. 수려한 산세와 풍광으로 영남의 알프스라고 불리는 영축산의 면모를 볼 수 없어 아쉽기만 했다. 산세가 자욱한 안갯속으로 사라지자 빼곡히 들어찬 통도사의 건물들이 오히려 도드라지는 게 아닌가.한국의 산지 승원인 산사 7개소는 유네스코 세계문화유산으로 지정될 만큼 독특한 자산이다. 여기에 통도사가 포함된 것은 당연하다. 영축산을 배경으로 우리나라를 대표하는 불보사찰이기도 하지만 사찰벽화의 살아있는 박물관이자 보고(寶庫)이기도 하다.그리고 지금이야 주변이 개발되고 정비되어 그렇지 위치한 자리가 깊고 깊은 산중이라는 사실이 핵심 포인트다. 이곳은 필연적으로 호랑이와 관련이 있을 수밖에 없는 조건이다. 그래서 그런지 사찰 중에서 호랑이 관련 유물이 가장 많지 않을까 싶다. 그 첫 번째 유물을 찾아보았다.산내암자인 백운암에는 '통도사 스님을 사모한 처녀' 이야기가 전해져 온다. 전설은 '마을의 한 처자가 나물을 캐러 갔다가 길을 잃고 백운암에 오게 된다. 이곳에는 젊고 잘 생긴 스님이 강백(講伯)이 되려고 열심히 공부했는데, 경전을 읽는 모습에 반해 아가씨는 그만 짝사랑에 빠지고 급기야 병까지 걸리게 된다. 이에 아가씨 부모는 스님을 찾아가 딸과 결혼해 달라고 애원했지만 스님은 끝내 거절하고 결국 강백의 자리를 오른다. 반면, 아가씨는 한을 품은 채 죽어 호랑이로 다시 태어나게 된다. 그리고 스님이 강백이 되어 많은 대중들에게 첫 강의하는 날, 호랑이가 나타나 스님을 낚아채 사라졌다'는 내용이다.그런데 이 전설과 관련된 유물이 실존하고 있어 흥미롭다. 바로 호혈석(虎穴石)이라는 붉은 돌판이 그것이다. 스님이 사라지고 호랑이의 혈기를 누르기 위해 경내에 설치했다고 한다. 보통 통도사는 3개 구역으로 나뉘는데, 상로전, 중로전, 하로전이라고 한다. 현재 이 호혈석은 바로 하로전 극락보전과 상로전 응진전 좌측에 위치하고 있었다.극락보전의 호혈석은 두 개의 돌판으로 되어 있었는데 비가 와서 그런지 유난히 붉어 섬뜩한 느낌마저 들었다. 하지만 일반적으로 호혈석은 응진전의 것을 거론한다. 장방형의 널찍한 반석으로 가운데 길게 마치 붉은 혈흔이 흐른 것 같이 구성되어 있어 신기했다.통도사에서 두 번째로 찾아볼 호랑이는 불이문(不二門)에 있었다. 불이는 너와 나, 생과 사, 선과 악 같은 상대적 대립을 없애는 것이 아니라, 그 분별을 넘어선 하나의 경지를 말한다. 이 문 천장 가운데 기둥보를 장식한 조각에 한쪽은 코끼리가, 또 한쪽에는 호랑이가 있지 않은가. 이는 완전 파격이다.보통 지혜의 문수보살에는 사자가, 지행의 보현보살에는 코끼리로 상징하는데, 여기선 사자 대신 호랑이다. 얼마나 호랑이의 위세가 강력했으면 종교의 힘을 초월하는가. 아니면 불이문에서는 호랑이와 사자가 둘이 아니고 하나인 걸일까.그렇지만 통도사의 대표 호랑이는 뭐니 해도 호작도 벽화다. 사실 이것 때문에 이 멀리 달려온 게 아닌가. 현재까지 전통사찰에 존재하는 호작도 벽화는 고작 7점 정도로 파악된다. 그중 3점이 이곳 통도사에 있으니 무슨 말이 더 필요한가.먼저 용화전의 호작도를 보자. 좌측에는 용이 구름 속에서 꿈틀거리며 여의주를 탐하는 벽화가 그려져 있었다. 그리고 우측 벽면에 지금은 많이 변색되었지만 호작도가 그려져 있었다. 그림은 소나무 배경으로 까치가 호랑이 머리 위에서 뭔지 모를 소리를 내면서 조잘거린다.그런데 호랑이의 꼬리가 심상치 않다. 소나무를 우회하여 S자 곡선을 그리며 화면에서 잠시 사라지더니 금세 솔가지에 엄폐하면서 꼬리 끝이 까치를 덮칠 기세다. 그런데 전혀 위협적이지 않고 왜 이리 웃음만 나올까.두 번째 호작도는 해장보각 우측 벽면에 그려진 유명한 명작이다. 화면 우측 3분의 1 지점에 적송을 배치하고 솔가지는 좌측으로 길게, 우측은 짧게 드리워지도록 포치해 좌측에 무게를 두고 있었다. 화면 좌측 끝에 주동자 까치가 그려져 있고 우측 상단 솔가지에도 또 다른 까치를 배치하여 양쪽에서 공방 하는 모양새다.호랑이는 붉은 색깔로 칠해져 더욱더 강렬한 인상이다. 오로지 주동자 까치를 상대하고 위협하겠다는 듯 혀를 날름거리며 뒷발에 힘을 준 모습이 금방이라도 점프할 기세다. 하지만 까치는 그리 호락호락 당할 리가 없다. 공연히 힘만 빼고 있는 형상이 우습다. 하지만 다른 작품에 비해 동적이고 생동감이 있어 수작으로 평가받고 있다.마지막 호작도는 명부전에 있었다. 이 또한 색다른 재미를 주고 있었다. 다른 작품과 달리 건물 내부에 그려져 있는 게 특징이다. 좌측에는 자라 등을 타고 용의 인도로 좌측 용궁으로 끌려가고 있는 토끼가 그려진 유명한 구토지설 민화가 있었다.그리고 바로 옆 우측 벽면에 호작도가 그려져 있었다. 꼬인 소나무 두 그루와 바위산 배경으로 까치는 쌍으로 그려져 있었고 호랑이는 비탈 산길을 내려오는 모습의 백호였다. 이 작품은 다소 정적이고 도식적인 느낌이었다. 그 외 통도사에는 응진전 백호 벽화, 산령각 산신 호랑이 등 호랑이 유물이 있었다.그렇다면 호작도의 진정한 의미는 무엇일까. 1차적으로는 까치는 기쁜 소식, 길조의 뜻이 있고 호랑이는 새해의 사악함을 막는다는 벽사적 기능으로 새해의 기쁜 소식을 알린다는 의미를 내포하고 있다.하지만 궁극적으로는 비평자로의 까치 역할일 것이다. 호랑이의 권력에 대한 명백한 대항마다. 호랑이가 정상적으로 권력을 행사한다면 모를까. 호랑이 권력도 부패하고 무능하다면 누군가는 감시하고 통제해야 하지 않겠는가. 그 역할이 딱 까치다. 소나무 위나 공중에서 끊임없이 말로 지저귀면서 쓴소리를 날리고 또한 까치의 모습은 어떤가. 검은색도 있지만 흰색도 있다. 시시비비 명백하게 비평자의 역할을 할 만한 비주얼 또한 갖추고 있으니 절묘할 수밖에 없다.통도사의 호작도는 명백한 비평의 현장이었다. 용화전의 호랑이, 해장보각의 호랑이, 명부전의 호랑이 표정은 각기 조금씩 다르지만 모두 까치의 시선 아래에 있었다. 소나무 꼭대기에서 내려다보는 까치의 눈은 묻고 있었다. 너의 위세가 진짜인지, 아니면 스스로 믿고 싶은 것에 불과한지를.