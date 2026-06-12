화순군의회 의장 놓고 3선들의 전쟁, 합의냐 표 대결이냐

큰사진보기 ▲(왼쪽부터) 류영길, 김석봉, 조세현 화순군의원 당선인. ⓒ 화순저널 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

제10대 화순군의회 전반기 의장 선출을 앞두고 더불어민주당 소속 3선 의원들 간 치열한 물밑 경쟁이 전개되고 있다.그동안 화순군의회 의장단 구성은 당내 사전 조율을 통해 큰 잡음 없이 정리되는 경우가 많았지만, 이번에는 의장직을 둘러싼 셈법이 복잡하게 얽히면서 합의 추대와 표결 가능성이 동시에 거론되고 있다.현재 의장 후보군으로는 김석봉·류영길·조세현 의원 등 3선 의원들이 거론된다. 지역 정가에서는 김석봉 의원이 가장 유력하다는 관측이 우세하지만, 최종 결론은 아직 나오지 않은 상태다.특히 조세현 의원이 사실상 한 발 물러선 것으로 알려지면서 관심은 김석봉 의원과 류영길 의원 간 경쟁 구도로 압축되는 분위기다.정치권 안팎에서는 "다선 의원 가운데 최연장자이자 의정 경험이 풍부한 김석봉 의원이 의장을 맡는 것이 순리"라는 의견과 "후반기 부의장을 역임한 류영길 의원 역시 충분한 명분을 갖고 있다"는 의견이 맞서고 있다.이번 의장 선출은 향후 2년간 화순군의회 주도권을 결정할 중대 변수로 꼽히면서 지역 정가의 관심이 쏠리고 있다.민주당이 전체 10석 가운데 7석을 확보한 상황에서 당내 의원총회 결과는 사실상 의장 선출 결과와 직결된다. 때문에 지역 정치권에서는 의원총회 이전까지 막판 조율과 세력 재편 움직임이 이어질 것으로 보고 있다.일각에서는 "합의 추대가 이뤄질 경우 당내 갈등을 최소화할 수 있지만, 조율이 실패하면 결국 표 대결이 불가피할 것"이라는 전망도 나온다.특히 오랜 기간 정치적 행보를 함께해 온 3선 의원들이 이번에도 원만한 합의를 이끌어낼지, 아니면 표결이라는 승부수를 선택할지에 따라 향후 의회 운영 분위기에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.지역 정가의 한 관계자는 "의장 선출 결과보다 더 중요한 것은 선출 과정"이라며 "화합 속에 결론이 날지, 경쟁 끝에 승부가 갈릴지가 이번 원 구성의 최대 관전 포인트"라고 전했다.오는 15일 열릴 민주당 의원총회가 화순군의회 전반기 의장 선출의 분수령이 될 전망이다. 3선 의원들 간 막판 조율이 이뤄질지, 결국 표결로 승부가 갈릴지 지역 정치권의 시선이 의원총회에 쏠리고 있다.